Мегатрансфер! Найкращий футболіст світу погодив контракт з Барселоною

Роберт Левандовський переїде на Камп Ноу / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкращий футболіст світу 2021 року за версією ФІФА Роберт Левандовські найближчим часом стане гравцем Барселони. Як повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра, 33-річний форвард погодив умови особистого контракту.

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Згідно з угодою, поляк буде гравцем "синьо-гранатових" до 31 червня 2025 року.

Роберта Левандовського визнано найкращим футболістом 2021 року за версією ФІФА / Фото: Getty Images

Наразі ведеться переговорний процес між каталонським та мюнхенським клубами про трансфер. Баварія мріє отримати за свого найкращого бомбардира 40 млн євро.

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Зазначимо, що нинішній контракт з Баварією у поляка закінчується 30 червня 2023 року. За даними transfermarkt, вартість футболіста становить 50 млн євро.

Роберт Левандовські активно підтримує Україну / Фото: Reuters

Цього сезону Роберт Левандовскі забив 50 голів у 46 матчах за Баварію.

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Раніше ми повідомляли, що Левандовські завоював чергову особисту нагороду. Він став переможцем престижної премії Laureus World Sports Awards, яку присвятив українцям.