Мегафайт незабаром: Ломаченко погодився на всі умови Камбососа

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images
За інсайдерською інформацією ESPN, Джордж Камбосос проведе дебютний захист поясів 5 червня на стадіоні Marvel у Мельбурні. Бій відбудеться в неділю вдень в Австралії.
За даними джерела, претендент на титульний бій українець Василь Ломаченко вже погодився на угоду, яка включає пункт про матч-реванш для прибуткового бою у відповідь в Австралії, якщо Камбосос програє.
Залишилося лише добитися згоди абсолютного чемпіона. Як відомо, Імператор зараз обирає між двома кандидатами на поєдинок – Девіном Хейні та Василем Ломаченком.
Ми вже повідомляли, що на думку Олександра Красюка, саме Ломаченка обере в опоненти для захисту звання абсолюту Джордж Камбосос. Українець згоден поїхати на бій до Австралії за менший гонорар, ніж Хейні. Отже, більше грошей від призового фонду дістанеться Камбососу.
А нещодавно Хейні звинуватив австралійця у зриві їхнього поєдинку. Якщо Камбосос все ж таки вибере Ломаченка, тоді Девін залишить дивізіон і перейде в суперлегковий дивізіон.
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