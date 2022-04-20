Медведєв і Рубльов йдуть на*уй! Вімблдон відбудеться без росіян

Росіян не допустять до Вімблдонського турніру / Фото: Колаж: Сьогодні

Авторитетне видання New York Times повідомляє, що організатори Вімблдону вирішили не допускати до турніру всіх представників Росії. Обмеження на участь можуть торкнутися і тенісистів із Білорусі, але щодо них остаточного рішення ще немає.

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Причиною таких санкцій стало військове вторгнення Росії на територію України. Влада Великобританії спочатку хотіла вимагати від спортсменів з РФ і Білорусі підписання декларації, де вони не підтримують дії їхніх урядів з військової агресії в Україні. Але тепер вирішили просто не допустити всіх спортсменів із цих країн.

Уимблдон / Фото: Reuters

Нагадаємо, що на гравців із країни-агресора накладаються санкції, а клуби та збірні відсторонені від різних змагань. Винятком є індивідуальний теніс, де росіяни продовжують виступати під нейтральним прапором.

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Данило Медведєв на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Андрій Рубльов / Фото: Reuters

Тепер британський мейджор можуть пропустити один із найкращих тенісистів світу Данило Медведєв , а також його колега із збірної Андрій Рубльов. Обидва входять до топ-10 рейтингу ATP.

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Вімблдонський тенісний турнір 2020 скасований / Фото: Getty Images

Усі офіційні рішення Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету оголосить у середині травня. А сам турнір відбудеться із 27 червня по 10 липня цього року.

/ Фото: Федерація тенісу України

Враховуючи злочини орків на території України, які торкнулися і тенісу, то такі рішення та санкції є цілком логічними та підтримкою нашої країни.