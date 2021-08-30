Медальний залік Паралімпіади-2020 у Токіо за підсумками 30 серпня

Андрій Дорошенко завоював срібну медаль на Паралімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters

Сьогодні українські паралімпійці завоювали на Іграх у Токіо 11 медалей, з яких 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові. Всього на рахунку України після шести днів змагань 54 нагороди. У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, який завоював 119 медалей.

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