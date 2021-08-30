Медальний залік Паралімпіади-2020 у Токіо за підсумками 30 серпня

Андрій Дорошенко завоював срібну медаль на Паралімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters
Сьогодні українські паралімпійці завоювали на Іграх у Токіо 11 медалей, з яких 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові. Всього на рахунку України після шести днів змагань 54 нагороди. У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, який завоював 119 медалей.
Читайте також: Всі українські медалі Паралімпіади 30 серпня
|М
|Країна
|Всього
|1
Китай
|54
|35
|30
|119
|2
Велика Британія
|26
|20
|21
|67
|3
ПКР
|19
|11
|31
|61
|4
США
|18
|19
|12
|49
|5
Україна
|12
|27
|15
|54
|6
Бразилія
|12
|8
|15
|35
|7
Австралія
|11
|17
|14
|42
|8
Італія
|10
|11
|13
|34
|9
Нідерланди
|10
|8
|6
|24
|10
Азербайджан
|9
|0
|4
|13
|11
Іспанія
|6
|11
|3
|20
|12
Іран
|5
|5
|1
|11
|13
Узбекистан
|5
|4
|6
|15
|14
Білорусь
|5
|1
|1
|7
|15
Франція
|4
|8
|16
|28
|16
Японія
|4
|5
|11
|20
|17
Ізраїль
|4
|2
|1
|7
|18
Німеччина
|3
|3
|9
|15
|19
Польща
|3
|3
|7
|13
|20
Угорщина
|3
|2
|2
|7
|21
Мексика
|3
|1
|5
|9
|22
Нігерія
|3
|1
|2
|6
|23
Бельгія
|3
|0
|4
|7
|24
Йорданія
|3
|0
|1
|4
|25
Колумбія
|2
|4
|7
|13
|26
Індія
|2
|4
|2
|8
|27
Нова Зеландія
|2
|3
|1
|6
|28
Чилі
|2
|2
|0
|4
|29
Ірландія
|2
|2
|0
|4
|30
Туніс
|2
|1
|1
|4
|31
Данія
|2
|1
|1
|4
|32
Швейцарія
|2
|1
|1
|4
|33
ПАР
|2
|1
|0
|3
|34
Норвегія
|2
|0
|2
|4
|35
Канада
|1
|7
|4
|12
|36
Корея
|1
|3
|9
|13
|37
Казахстан
|1
|3
|0
|4
|38
Туреччина
|1
|2
|8
|11
|39
Алжир
|1
|2
|4
|7
|40
Таїланд
|1
|1
|3
|5
|41
Словаччина
|1
|1
|1
|3
|42
Чехія
|1
|1
|1
|3
|43
Малайзія
|1
|1
|0
|2
|44
Швеція
|1
|1
|0
|2
|45
Еквадор
|1
|0
|1
|2
|46
Шрі Ланка
|1
|0
|1
|2
|47
Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|48
Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|49
Монголія
|1
|0
|0
|1
|50
Єгипет
|0
|4
|2
|6
|51
Грузія
|0
|3
|0
|3
|52
Австрія
|0
|3
|0
|3
|53
Латвія
|0
|3
|0
|3
|54
Болгарія
|0
|2
|0
|2
|55
Греція
|0
|1
|4
|5
|56
Індонезія
|0
|1
|2
|3
|57
Аргентина
|0
|1
|2
|3
|58
Венесуела
|0
|1
|1
|2
|59
Румунія
|0
|1
|1
|2
|60
Ірак
|0
|1
|1
|2
|61
Куба
|0
|1
|1
|2
|62
В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|63
Намібія
|0
|1
|0
|1
|64
Хорватія
|0
|1
|0
|1
|65
Кувейт
|0
|1
|0
|1
|66
Словенія
|0
|1
|0
|1
|67
Коста-Ріка
|0
|1
|0
|1
|68
Литва
|0
|0
|2
|2
|69
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|70
Кіпр
|0
|0
|1
|1
|71
Уганда
|0
|0
|1
|1
|72
Гонконг
|0
|0
|1
|1
|73
Португалія
|0
|0
|1
|1
|74
Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|75
Тайвань
|0
|0
|1
|1
|76
Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|77
Кенія
|0
|0
|1
|1
|78
ОАЕ
|0
|0
|1
|1