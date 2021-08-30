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Медальний залік Паралімпіади-2020 у Токіо за підсумками 30 серпня

Сергій Шаховець
30 серпня, 17:19
Після шести днів Паралімпіади-2020 Україна утримує місце в ТОП-5 медального заліку Паралімпійських ігор у Токіо

Андрій Дорошенко завоював срібну медаль на Паралімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters

Сьогодні українські паралімпійці завоювали на Іграх у Токіо 11 медалей, з яких 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові. Всього на рахунку України після шести днів змагань 54 нагороди. У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, який завоював 119 медалей.

Читайте також: Всі українські медалі Паралімпіади 30 серпня

МКраїнаВсього
1

Китай

543530119
2

Велика Британія

26202167
3

ПКР

19113161
4

США

18191249
5

Україна

12271554
6

Бразилія

1281535
7

Австралія

11171442
8

Італія

10111334
9

Нідерланди

108624
10

Азербайджан

90413
11

Іспанія

611320
12

Іран

55111
13

Узбекистан

54615
14

Білорусь

5117
15

Франція

481628
16

Японія

451120
17

Ізраїль

4217
18

Німеччина

33915
19

Польща

33713
20

Угорщина

3227
21

Мексика

3159
22

Нігерія

3126
23

Бельгія

3047
24

Йорданія

3014
25

Колумбія

24713
26

Індія

2428
27

Нова Зеландія

2316
28

Чилі

2204
29

Ірландія

2204
30

Туніс

2114
31

Данія

2114
32

Швейцарія

2114
33

ПАР

2103
34

Норвегія

2024
35

Канада

17412
36

Корея

13913
37

Казахстан

1304
38

Туреччина

12811
39

Алжир

1247
40

Таїланд

1135
41

Словаччина

1113
42

Чехія

1113
43

Малайзія

1102
44

Швеція

1102
45

Еквадор

1012
46

Шрі Ланка

1012
47

Сінгапур

1001
48

Ефіопія

1001
49

Монголія

1001
50

Єгипет

0426
51

Грузія

0303
52

Австрія

0303
53

Латвія

0303
54

Болгарія

0202
55

Греція

0145
56

Індонезія

0123
57

Аргентина

0123
58

Венесуела

0112
59

Румунія

0112
60

Ірак

0112
61

Куба

0112
62

В'єтнам

0101
63

Намібія

0101
64

Хорватія

0101
65

Кувейт

0101
66

Словенія

0101
67

Коста-Ріка

0101
68

Литва

0022
69

Сальвадор

0011
70

Кіпр

0011
71

Уганда

0011
72

Гонконг

0011
73

Португалія

0011
74

Чорногорія

0011
75

Тайвань

0011
76

Фінляндія

0011
77

Кенія

0011
78

ОАЕ

0011

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