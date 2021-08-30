1 сентября 17:00
Казахстан --
Украина --
4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Медальный зачет Паралимпиады-2020 в Токио по итогам 30 августа

Сергей Шаховец
30 августа, 17:19
После шести дней Паралимпиады-2020 Украина удерживает место в ТОП-5 медального зачета Паралимпийских игр в Токио

Андрей Дорошенко завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Сегодня украинские паралимпийцы завоевали на Играх в Токио 11 медалей, из которых 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Всего на счету Украины после шести дней соревнований 54 награды. В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, который завоевал 119 медалей.

Читайте также: Все украинские медали Паралимпиады 30 августа

МСтранаВсего
1

Китай

543530119
2

Великобритания

26202167
3

ПКР

19113161
4

США

18191249
5

Украина

12271554
6

Бразилия

1281535
7

Австралия

11171442
8

Италия

10111334
9

Нидерланды

108624
10

Азербайджан

90413
11

Испания

611320
12

Иран

55111
13

Узбекистан

54615
14

Белоруссия

5117
15

Франция

481628
16

Япония

451120
17

Израиль

4217
18

Германия

33915
19

Польша

33713
20

Венгрия

3227
21

Мексика

3159
22

Нигерия

3126
23

Бельгия

3047
24

Иордания

3014
25

Колумбия

24713
26

Индия

2428
27

Новая Зеландия

2316
28

Чили

2204
29

Ирландия

2204
30

Тунис

2114
31

Дания

2114
32

Швейцария

2114
33

ЮАР

2103
34

Норвегия

2024
35

Канада

17412
36

Корея

13913
37

Казахстан

1304
38

Турция

12811
39

Алжир

1247
40

Таиланд

1135
41

Словакия

1113
42

Чехия

1113
43

Малайзия

1102
44

Швеция

1102
45

Эквадор

1012
46

Шри Ланка

1012
47

Сингапур

1001
48

Эфиопия

1001
49

Монголия

1001
50

Египет

0426
51

Грузия

0303
52

Австрия

0303
53

Латвия

0303
54

Болгария

0202
55

Греция

0145
56

Индонезия

0123
57

Аргентина

0123
58

Венесуэла

0112
59

Румыния

0112
60

Ирак

0112
61

Куба

0112
62

Вьетнам

0101
63

Намибия

0101
64

Хорватия

0101
65

Кувейт

0101
66

Словения

0101
67

Коста-Рика

0101
68

Литва

0022
69

Сальвадор

0011
70

Кипр

0011
71

Уганда

0011
72

Гонконг

0011
73

Португалия

0011
74

Черногория

0011
75

Тайвань

0011
76

Финляндия

0011
77

Кения

0011
78

ОАЭ

0011

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