Медальный зачет Паралимпиады-2020 в Токио по итогам 30 августа

Андрей Дорошенко завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters
Сегодня украинские паралимпийцы завоевали на Играх в Токио 11 медалей, из которых 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Всего на счету Украины после шести дней соревнований 54 награды. В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, который завоевал 119 медалей.
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|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|54
|35
|30
|119
|2
Великобритания
|26
|20
|21
|67
|3
ПКР
|19
|11
|31
|61
|4
США
|18
|19
|12
|49
|5
Украина
|12
|27
|15
|54
|6
Бразилия
|12
|8
|15
|35
|7
Австралия
|11
|17
|14
|42
|8
Италия
|10
|11
|13
|34
|9
Нидерланды
|10
|8
|6
|24
|10
Азербайджан
|9
|0
|4
|13
|11
Испания
|6
|11
|3
|20
|12
Иран
|5
|5
|1
|11
|13
Узбекистан
|5
|4
|6
|15
|14
Белоруссия
|5
|1
|1
|7
|15
Франция
|4
|8
|16
|28
|16
Япония
|4
|5
|11
|20
|17
Израиль
|4
|2
|1
|7
|18
Германия
|3
|3
|9
|15
|19
Польша
|3
|3
|7
|13
|20
Венгрия
|3
|2
|2
|7
|21
Мексика
|3
|1
|5
|9
|22
Нигерия
|3
|1
|2
|6
|23
Бельгия
|3
|0
|4
|7
|24
Иордания
|3
|0
|1
|4
|25
Колумбия
|2
|4
|7
|13
|26
Индия
|2
|4
|2
|8
|27
Новая Зеландия
|2
|3
|1
|6
|28
Чили
|2
|2
|0
|4
|29
Ирландия
|2
|2
|0
|4
|30
Тунис
|2
|1
|1
|4
|31
Дания
|2
|1
|1
|4
|32
Швейцария
|2
|1
|1
|4
|33
ЮАР
|2
|1
|0
|3
|34
Норвегия
|2
|0
|2
|4
|35
Канада
|1
|7
|4
|12
|36
Корея
|1
|3
|9
|13
|37
Казахстан
|1
|3
|0
|4
|38
Турция
|1
|2
|8
|11
|39
Алжир
|1
|2
|4
|7
|40
Таиланд
|1
|1
|3
|5
|41
Словакия
|1
|1
|1
|3
|42
Чехия
|1
|1
|1
|3
|43
Малайзия
|1
|1
|0
|2
|44
Швеция
|1
|1
|0
|2
|45
Эквадор
|1
|0
|1
|2
|46
Шри Ланка
|1
|0
|1
|2
|47
Сингапур
|1
|0
|0
|1
|48
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|49
Монголия
|1
|0
|0
|1
|50
Египет
|0
|4
|2
|6
|51
Грузия
|0
|3
|0
|3
|52
Австрия
|0
|3
|0
|3
|53
Латвия
|0
|3
|0
|3
|54
Болгария
|0
|2
|0
|2
|55
Греция
|0
|1
|4
|5
|56
Индонезия
|0
|1
|2
|3
|57
Аргентина
|0
|1
|2
|3
|58
Венесуэла
|0
|1
|1
|2
|59
Румыния
|0
|1
|1
|2
|60
Ирак
|0
|1
|1
|2
|61
Куба
|0
|1
|1
|2
|62
Вьетнам
|0
|1
|0
|1
|63
Намибия
|0
|1
|0
|1
|64
Хорватия
|0
|1
|0
|1
|65
Кувейт
|0
|1
|0
|1
|66
Словения
|0
|1
|0
|1
|67
Коста-Рика
|0
|1
|0
|1
|68
Литва
|0
|0
|2
|2
|69
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|70
Кипр
|0
|0
|1
|1
|71
Уганда
|0
|0
|1
|1
|72
Гонконг
|0
|0
|1
|1
|73
Португалия
|0
|0
|1
|1
|74
Черногория
|0
|0
|1
|1
|75
Тайвань
|0
|0
|1
|1
|76
Финляндия
|0
|0
|1
|1
|77
Кения
|0
|0
|1
|1
|78
ОАЭ
|0
|0
|1
|1