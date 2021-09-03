Медальний залік Паралімпіади-2020 після 3 вересня

3 вересня, 17:01

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо завоювала сьогодні десять медалей, чотири з яких – золоті. Отже, на рахунку наших спортсменів вже 94 нагороди