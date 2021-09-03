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Головна Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Медальний залік Паралімпіади-2020 після 3 вересня

Сергій Шаховець
3 вересня, 17:01
Україна на Паралімпійських іграх у Токіо завоювала сьогодні десять медалей, чотири з яких – золоті. Отже, на рахунку наших спортсменів вже 94 нагороди

Максим Крипак завоював п'яту золоту медаль на Паралімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters

У медальному заліку продовжує лідирувати Китай, на рахунку якого 184 медалі! Друге місце утримує Велика Британія, а ось на третє місце перемістилися США, які витіснили з трійки команду ПКР. Україна зберегла місце в ТОП-5.

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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 3 вересня:

МКраїнавсього
1

Китай

855346184
2

Велика Британія

373440111
3

США

34342492
4

Росія

342944107
5

Україна

24442694
6

Нідерланди

22151653
7

Бразилія

21142661
8

Австралія

18272772
9

Італія

13272565
10

Азербайджан

121417
11

Німеччина

11111739
12

Франція

10132851
13

Іран

109120
14

Іспанія

9131133
15

Японія

8111433
16

Угорщина

75315
17

Узбекистан

74617
18

Мексика

721221
19

Польща

661123
20

Нова Зеландія

63312
21

Швейцарія

63312
22

Ізраїль

6219
23

Білорусь

5117
24

Канада

410620
25

Таїланд

44715
26

Бельгія

43815
27

Алжир

42410
28

Ірландія

4217
29

ПАР

4116
30

Колумбія

371323
31

Туніс

3429
32

Словаччина

3249
33

Нігерія

3148
34

Данія

3115
35

Куба

3115
36

Йорданія

3014
37

Індія

26614
38

Туреччина

24915
39

Чехія

2338
40

Чилі

2305
41

Венесуела

2226
42

Норвегія

2024
43

Сінгапур

2002
44

Корея

171119
45

Австрія

1539
46

Швеція

1427
47

Марокко

1326
48

Казахстан

1315
49

Фінляндія

1315
50

Греція

1269
51

Сербія

1214
52

Малайзія

1203
53

Еквадор

1023
54

Кіпр

1012
55

ОАЕ

1012
56

Шрі Ланка

1012
57

Ефіопія

1001
58

Монголія

1001
59

Перу

1001
60

Пакистан

1001
61

Єгипет

0527
62

Аргентина

0437
63

Латвія

0325
64

Грузія

0303
65

Хорватія

0235
66

Болгарія

0202
67

Індонезія

0123
68

Румунія

0112
69

Ірак

0112
70

Намібія

0112
71

Словенія

0112
72

В'єтнам

0101
73

Кувейт

0101
74

Коста-Ріка

0101
75

Литва

0033
76

Гонконг

0022
77

Сальвадор

0011
78

Уганда

0011
79

Португалія

0011
80

Чорногорія

0011
81

Тайвань

0011
82

Кенія

0011
83

Оман

0011
84

Саудівська Аравія

0011

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