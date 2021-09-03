Медальний залік Паралімпіади-2020 після 3 вересня

Максим Крипак завоював п'яту золоту медаль на Паралімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters
У медальному заліку продовжує лідирувати Китай, на рахунку якого 184 медалі! Друге місце утримує Велика Британія, а ось на третє місце перемістилися США, які витіснили з трійки команду ПКР. Україна зберегла місце в ТОП-5.
Читайте також: Всі українські медалі Паралімпіади-2020 3 вересня
Медальний залік Паралімпіади-2020 на 3 вересня:
|М
|Країна
|всього
|1
Китай
|85
|53
|46
|184
|2
Велика Британія
|37
|34
|40
|111
|3
США
|34
|34
|24
|92
|4
Росія
|34
|29
|44
|107
|5
Україна
|24
|44
|26
|94
|6
Нідерланди
|22
|15
|16
|53
|7
Бразилія
|21
|14
|26
|61
|8
Австралія
|18
|27
|27
|72
|9
Італія
|13
|27
|25
|65
|10
Азербайджан
|12
|1
|4
|17
|11
Німеччина
|11
|11
|17
|39
|12
Франція
|10
|13
|28
|51
|13
Іран
|10
|9
|1
|20
|14
Іспанія
|9
|13
|11
|33
|15
Японія
|8
|11
|14
|33
|16
Угорщина
|7
|5
|3
|15
|17
Узбекистан
|7
|4
|6
|17
|18
Мексика
|7
|2
|12
|21
|19
Польща
|6
|6
|11
|23
|20
Нова Зеландія
|6
|3
|3
|12
|21
Швейцарія
|6
|3
|3
|12
|22
Ізраїль
|6
|2
|1
|9
|23
Білорусь
|5
|1
|1
|7
|24
Канада
|4
|10
|6
|20
|25
Таїланд
|4
|4
|7
|15
|26
Бельгія
|4
|3
|8
|15
|27
Алжир
|4
|2
|4
|10
|28
Ірландія
|4
|2
|1
|7
|29
ПАР
|4
|1
|1
|6
|30
Колумбія
|3
|7
|13
|23
|31
Туніс
|3
|4
|2
|9
|32
Словаччина
|3
|2
|4
|9
|33
Нігерія
|3
|1
|4
|8
|34
Данія
|3
|1
|1
|5
|35
Куба
|3
|1
|1
|5
|36
Йорданія
|3
|0
|1
|4
|37
Індія
|2
|6
|6
|14
|38
Туреччина
|2
|4
|9
|15
|39
Чехія
|2
|3
|3
|8
|40
Чилі
|2
|3
|0
|5
|41
Венесуела
|2
|2
|2
|6
|42
Норвегія
|2
|0
|2
|4
|43
Сінгапур
|2
|0
|0
|2
|44
Корея
|1
|7
|11
|19
|45
Австрія
|1
|5
|3
|9
|46
Швеція
|1
|4
|2
|7
|47
Марокко
|1
|3
|2
|6
|48
Казахстан
|1
|3
|1
|5
|49
Фінляндія
|1
|3
|1
|5
|50
Греція
|1
|2
|6
|9
|51
Сербія
|1
|2
|1
|4
|52
Малайзія
|1
|2
|0
|3
|53
Еквадор
|1
|0
|2
|3
|54
Кіпр
|1
|0
|1
|2
|55
ОАЕ
|1
|0
|1
|2
|56
Шрі Ланка
|1
|0
|1
|2
|57
Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|58
Монголія
|1
|0
|0
|1
|59
Перу
|1
|0
|0
|1
|60
Пакистан
|1
|0
|0
|1
|61
Єгипет
|0
|5
|2
|7
|62
Аргентина
|0
|4
|3
|7
|63
Латвія
|0
|3
|2
|5
|64
Грузія
|0
|3
|0
|3
|65
Хорватія
|0
|2
|3
|5
|66
Болгарія
|0
|2
|0
|2
|67
Індонезія
|0
|1
|2
|3
|68
Румунія
|0
|1
|1
|2
|69
Ірак
|0
|1
|1
|2
|70
Намібія
|0
|1
|1
|2
|71
Словенія
|0
|1
|1
|2
|72
В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|73
Кувейт
|0
|1
|0
|1
|74
Коста-Ріка
|0
|1
|0
|1
|75
Литва
|0
|0
|3
|3
|76
Гонконг
|0
|0
|2
|2
|77
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|78
Уганда
|0
|0
|1
|1
|79
Португалія
|0
|0
|1
|1
|80
Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|81
Тайвань
|0
|0
|1
|1
|82
Кенія
|0
|0
|1
|1
|83
Оман
|0
|0
|1
|1
|84
Саудівська Аравія
|0
|0
|1
|1