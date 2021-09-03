4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 3 сентября

Сергей Шаховец
3 сентября, 17:01
Украина на Паралимпийских играх в Токио завоевала сегодня десять медалей, четыре из которых – золотые. Таким образом, на счету наших спортсменов уже 94 награды

Максим Крипак завоевал пятую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

В медальном зачете продолжает лидировать Китай, на счету которого 184 медали! Второе место удерживает Великобритания, а вот на третье место переместились США, которые вытеснили из тройки команду ПКР. Украина сохранила место в ТОП-5.

Читайте также: Все украинские медали Паралимпиады-2020 3 сентября

Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 3 сентября:

МСтранаВсего
1

Китай

855346184
2

Великобритания

373440111
3

США

34342492
4

Россия

342944107
5

Украина

24442694
6

Нидерланды

22151653
7

Бразилия

21142661
8

Австралия

18272772
9

Италия

13272565
10

Азербайджан

121417
11

Германия

11111739
12

Франция

10132851
13

Иран

109120
14

Испания

9131133
15

Япония

8111433
16

Венгрия

75315
17

Узбекистан

74617
18

Мексика

721221
19

Польша

661123
20

Новая Зеландия

63312
21

Швейцария

63312
22

Израиль

6219
23

Белоруссия

5117
24

Канада

410620
25

Таиланд

44715
26

Бельгия

43815
27

Алжир

42410
28

Ирландия

4217
29

ЮАР

4116
30

Колумбия

371323
31

Тунис

3429
32

Словакия

3249
33

Нигерия

3148
34

Дания

3115
35

Куба

3115
36

Иордания

3014
37

Индия

26614
38

Турция

24915
39

Чехия

2338
40

Чили

2305
41

Венесуэла

2226
42

Норвегия

2024
43

Сингапур

2002
44

Корея

171119
45

Австрия

1539
46

Швеция

1427
47

Марокко

1326
48

Казахстан

1315
49

Финляндия

1315
50

Греция

1269
51

Сербия

1214
52

Малайзия

1203
53

Эквадор

1023
54

Кипр

1012
55

ОАЭ

1012
56

Шри Ланка

1012
57

Эфиопия

1001
58

Монголия

1001
59

Перу

1001
60

Пакистан

1001
61

Египет

0527
62

Аргентина

0437
63

Латвия

0325
64

Грузия

0303
65

Хорватия

0235
66

Болгария

0202
67

Индонезия

0123
68

Румыния

0112
69

Ирак

0112
70

Намибия

0112
71

Словения

0112
72

Вьетнам

0101
73

Кувейт

0101
74

Коста-Рика

0101
75

Литва

0033
76

Гонконг

0022
77

Сальвадор

0011
78

Уганда

0011
79

Португалия

0011
80

Черногория

0011
81

Тайвань

0011
82

Кения

0011
83

Оман

0011
84

Саудовская Аравия

0011

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