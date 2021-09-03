Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 3 сентября

3 сентября, 17:01

Украина на Паралимпийских играх в Токио завоевала сегодня десять медалей, четыре из которых – золотые. Таким образом, на счету наших спортсменов уже 94 награды