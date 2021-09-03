Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 3 сентября

Максим Крипак завоевал пятую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters
В медальном зачете продолжает лидировать Китай, на счету которого 184 медали! Второе место удерживает Великобритания, а вот на третье место переместились США, которые вытеснили из тройки команду ПКР. Украина сохранила место в ТОП-5.
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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 3 сентября:
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|85
|53
|46
|184
|2
Великобритания
|37
|34
|40
|111
|3
США
|34
|34
|24
|92
|4
Россия
|34
|29
|44
|107
|5
Украина
|24
|44
|26
|94
|6
Нидерланды
|22
|15
|16
|53
|7
Бразилия
|21
|14
|26
|61
|8
Австралия
|18
|27
|27
|72
|9
Италия
|13
|27
|25
|65
|10
Азербайджан
|12
|1
|4
|17
|11
Германия
|11
|11
|17
|39
|12
Франция
|10
|13
|28
|51
|13
Иран
|10
|9
|1
|20
|14
Испания
|9
|13
|11
|33
|15
Япония
|8
|11
|14
|33
|16
Венгрия
|7
|5
|3
|15
|17
Узбекистан
|7
|4
|6
|17
|18
Мексика
|7
|2
|12
|21
|19
Польша
|6
|6
|11
|23
|20
Новая Зеландия
|6
|3
|3
|12
|21
Швейцария
|6
|3
|3
|12
|22
Израиль
|6
|2
|1
|9
|23
Белоруссия
|5
|1
|1
|7
|24
Канада
|4
|10
|6
|20
|25
Таиланд
|4
|4
|7
|15
|26
Бельгия
|4
|3
|8
|15
|27
Алжир
|4
|2
|4
|10
|28
Ирландия
|4
|2
|1
|7
|29
ЮАР
|4
|1
|1
|6
|30
Колумбия
|3
|7
|13
|23
|31
Тунис
|3
|4
|2
|9
|32
Словакия
|3
|2
|4
|9
|33
Нигерия
|3
|1
|4
|8
|34
Дания
|3
|1
|1
|5
|35
Куба
|3
|1
|1
|5
|36
Иордания
|3
|0
|1
|4
|37
Индия
|2
|6
|6
|14
|38
Турция
|2
|4
|9
|15
|39
Чехия
|2
|3
|3
|8
|40
Чили
|2
|3
|0
|5
|41
Венесуэла
|2
|2
|2
|6
|42
Норвегия
|2
|0
|2
|4
|43
Сингапур
|2
|0
|0
|2
|44
Корея
|1
|7
|11
|19
|45
Австрия
|1
|5
|3
|9
|46
Швеция
|1
|4
|2
|7
|47
Марокко
|1
|3
|2
|6
|48
Казахстан
|1
|3
|1
|5
|49
Финляндия
|1
|3
|1
|5
|50
Греция
|1
|2
|6
|9
|51
Сербия
|1
|2
|1
|4
|52
Малайзия
|1
|2
|0
|3
|53
Эквадор
|1
|0
|2
|3
|54
Кипр
|1
|0
|1
|2
|55
ОАЭ
|1
|0
|1
|2
|56
Шри Ланка
|1
|0
|1
|2
|57
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|58
Монголия
|1
|0
|0
|1
|59
Перу
|1
|0
|0
|1
|60
Пакистан
|1
|0
|0
|1
|61
Египет
|0
|5
|2
|7
|62
Аргентина
|0
|4
|3
|7
|63
Латвия
|0
|3
|2
|5
|64
Грузия
|0
|3
|0
|3
|65
Хорватия
|0
|2
|3
|5
|66
Болгария
|0
|2
|0
|2
|67
Индонезия
|0
|1
|2
|3
|68
Румыния
|0
|1
|1
|2
|69
Ирак
|0
|1
|1
|2
|70
Намибия
|0
|1
|1
|2
|71
Словения
|0
|1
|1
|2
|72
Вьетнам
|0
|1
|0
|1
|73
Кувейт
|0
|1
|0
|1
|74
Коста-Рика
|0
|1
|0
|1
|75
Литва
|0
|0
|3
|3
|76
Гонконг
|0
|0
|2
|2
|77
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|78
Уганда
|0
|0
|1
|1
|79
Португалия
|0
|0
|1
|1
|80
Черногория
|0
|0
|1
|1
|81
Тайвань
|0
|0
|1
|1
|82
Кения
|0
|0
|1
|1
|83
Оман
|0
|0
|1
|1
|84
Саудовская Аравия
|0
|0
|1
|1