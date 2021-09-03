Все украинские медали Паралимпиады-2020 3 сентября

Сегодня на Паралимпийских играх в Токио украинские спортсмены пополнили копилку нашей страны 10 медалями. Четыре из них – золотые

Денис Остапченко завоевал золотую медаль в плавании на 200 м. / Фото: Reuters

Десятый день Паралимпиады-2020 принес украинской сборной десять наград, из которых четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая. Всего на счету наших спортсменов 94 медали!

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ЗОЛОТО

Сергей Емельянов (гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс – KL3)

(гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс – KL3) Максим Крипак (плавание, 200 м, комплексный стиль, класс – S10)

(плавание, 200 м, комплексный стиль, класс – S10) Денис Остапченко (плавание, 200 м, вольный стиль, класс – S3)

(плавание, 200 м, вольный стиль, класс – S3) Зоя Овсий (легкая атлетика, метание булавы, класс – F51)

СЕРЕБРО

Николай Синюк (гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс – KL2)

(гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс – KL2) Егор Дементьев (велоспорт, шоссейная гонка, С4-5)

(велоспорт, шоссейная гонка, С4-5) Людмила Данилина (легкая атлетика, бег на 1500 м, класс – T20)

(легкая атлетика, бег на 1500 м, класс – T20) Николай Жабняк (легкая атлетика, метание диска, класс – F37)

(легкая атлетика, метание диска, класс – F37) Андрей Трусов (плавание, 50 м, баттерфляй, класс – S7)

БРОНЗА

Денис Дубров (плавание, 100 м, баттерфляй, класс – S8)

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Ранее мы писали, что Максим Крипак подтвердил статус главной звезды Паралимпийских игр в Токио – на счету пловца из Харькова стало уже семь наград, включая пять золотых.