Всі українські медалі Паралімпіади-2020 3 вересня

Сьогодні на Паралімпійських іграх у Токіо українські спортсмени поповнили скарбничку нашої країни 10 медалями. Чотири з них – золоті

Денис Остапченко завоевал золотую медаль в плавании на 200 м. / Фото: Reuters

Десятий день Паралімпіади-2020 приніс українській збірній десять нагород, з яких чотири золоті, п'ять срібних і одна бронзова. Всього на рахунку наших спортсменів 94 медалі!

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ЗОЛОТО

Сергій Ємельянов (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас – KL3)

(веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас – KL3) Максим Крипак (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас – S10)

(плавання, 200 м, комплексний стиль, клас – S10) Денис Остапченко (плавання, 200 м, вільний стиль, клас – S3)

(плавання, 200 м, вільний стиль, клас – S3) Зоя Овсій (легка атлетика, метання булави, клас – F51)

СРІБЛО

Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас – KL2)

(веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас – KL2) Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна гонка, С4-5)

(велоспорт, шосейна гонка, С4-5) Людмила Даниліна (легка атлетика, біг на 1500 м, клас – T20)

(легка атлетика, біг на 1500 м, клас – T20) Микола Жабняк (легка атлетика, метання диска, клас – F37)

(легка атлетика, метання диска, клас – F37) Андрій Трусов (плавання, 50 м, батерфляй, клас – S7)

БРОНЗА

Денис Дубров (плавання, 100 м, батерфляй, клас – S8)

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Раніше ми писали, що Максим Крипак підтвердив статус головної зірки Паралімпійських ігор у Токіо – на рахунку плавця з Харкова стало вже сім нагород, включаючи п'ять золотих.