Медальний залік Паралімпіади-2020 після 2 вересня

2 вересня, 17:14

Україна на Паралімпійських іграх в Токіо завоювала сьогодні дев'ять медалей, три з яких – золоті. Отже, на рахунку наших спортсменів вже 84 нагороди