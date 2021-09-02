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Україна --
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Минай --
Чорноморець --
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Колос --
Маріуполь --
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Ворскла --
Десна --
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Верес --
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Минай --
Колос --
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Медальний залік Паралімпіади-2020 після 2 вересня

Любомир Луканюк
2 вересня, 17:14
Україна на Паралімпійських іграх в Токіо завоювала сьогодні дев'ять медалей, три з яких – золоті. Отже, на рахунку наших спортсменів вже 84 нагороди

Максим Крипак - герой Паралімпіади / Фото: Reuters

Лідирує в медальному рейтингу Китай, на рахунку якого 167 медалей! На друге місце піднялася команда Великобританії. Україна знову увійшла в топ-5.

Читайте також: Всі українські медалі Паралімпіади 2 вересня

Медальний залік Паралімпіади-2020 на 2 вересня:

М Країна всього
1

Китай

774644167
2

Велика Британія

34273596
3

ПРК

32234297
4

США

27312280
5

Україна

20392584
6

Бразилія

19132254
7

Нідерланди

19111141
8

Австралія

17232666
9

Італія

13252058
10

Азербайджан

111416
11

Німеччина

1091534
12

Іспанія

9131133
13

Іран

98118
14

Франція

7132646
15

Японія

691227
16

Узбекистан

64616
17

Угорщина

64313
18

Швейцарія

63312
19

Ізраїль

6219
20

Мексика

61815
21

Білорусь

5117
22

Таїланд

44715
23

Нова Зеландія

43310
24

Алжир

42410
25

Канада

310518
26

Колумбія

371121
27

Польща

361019
28

Туніс

3429
29

Бельгія

33713
30

Словаччина

3249
31

Ірландія

3216
32

Нігерія

3148
33

Куба

3115
34

ПАР

3115
35

Йорданія

3014
36

Індія

25310
37

Чилі

2305
38

Чехія

2237
39

Венесуела

2226
40

Данія

2114
41

Норвегія

2024
42

Сінгапур

2002
43

Корея

16916
44

Австрія

1539
45

Туреччина

14914
46

Марокко

1326
47

Казахстан

1315
48

Греція

1258
49

Фінляндія

1214
50

Швеція

1214
51

Малайзія

1203
52

Сербія

1113
53

Кіпр

1012
54

Еквадор

1012
55

Шрі Ланка

1012
56

Ефіопія

1001
57

Монголія

1001
58

Перу

1001
59

Єгипет

0527
60

Аргентина

0325
61

Латвія

0325
62

Грузія

0303
63

Хорватія

0213
64

Болгарія

0202
65

Індонезія

0123
66

Ірак

0112
67

Намібія

0112
68

Румунія

0112
69

Словенія

0112
70

Коста-Ріка

0101
71

В'єтнам

0101
72

Кувейт

0101
73

Гонконг

0022
74

Литва

0022
75

Сальвадор

0011
76

Кенія

0011
77

Чорногорія

0011
78

Оман

0011
79

Португалія

0011
80

Тайбей

0011
81

ОАЕ

0011
82

Уганда

0011
83Саудівська Аравія0011

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