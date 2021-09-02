Медальний залік Паралімпіади-2020 після 2 вересня

Максим Крипак - герой Паралімпіади / Фото: Reuters
Лідирує в медальному рейтингу Китай, на рахунку якого 167 медалей! На друге місце піднялася команда Великобританії. Україна знову увійшла в топ-5.
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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 2 вересня:
|М
|Країна
|всього
|1
Китай
|77
|46
|44
|167
|2
Велика Британія
|34
|27
|35
|96
|3
ПРК
|32
|23
|42
|97
|4
США
|27
|31
|22
|80
|5
Україна
|20
|39
|25
|84
|6
Бразилія
|19
|13
|22
|54
|7
Нідерланди
|19
|11
|11
|41
|8
Австралія
|17
|23
|26
|66
|9
Італія
|13
|25
|20
|58
|10
Азербайджан
|11
|1
|4
|16
|11
Німеччина
|10
|9
|15
|34
|12
Іспанія
|9
|13
|11
|33
|13
Іран
|9
|8
|1
|18
|14
Франція
|7
|13
|26
|46
|15
Японія
|6
|9
|12
|27
|16
Узбекистан
|6
|4
|6
|16
|17
Угорщина
|6
|4
|3
|13
|18
Швейцарія
|6
|3
|3
|12
|19
Ізраїль
|6
|2
|1
|9
|20
Мексика
|6
|1
|8
|15
|21
Білорусь
|5
|1
|1
|7
|22
Таїланд
|4
|4
|7
|15
|23
Нова Зеландія
|4
|3
|3
|10
|24
Алжир
|4
|2
|4
|10
|25
Канада
|3
|10
|5
|18
|26
Колумбія
|3
|7
|11
|21
|27
Польща
|3
|6
|10
|19
|28
Туніс
|3
|4
|2
|9
|29
Бельгія
|3
|3
|7
|13
|30
Словаччина
|3
|2
|4
|9
|31
Ірландія
|3
|2
|1
|6
|32
Нігерія
|3
|1
|4
|8
|33
Куба
|3
|1
|1
|5
|34
ПАР
|3
|1
|1
|5
|35
Йорданія
|3
|0
|1
|4
|36
Індія
|2
|5
|3
|10
|37
Чилі
|2
|3
|0
|5
|38
Чехія
|2
|2
|3
|7
|39
Венесуела
|2
|2
|2
|6
|40
Данія
|2
|1
|1
|4
|41
Норвегія
|2
|0
|2
|4
|42
Сінгапур
|2
|0
|0
|2
|43
Корея
|1
|6
|9
|16
|44
Австрія
|1
|5
|3
|9
|45
Туреччина
|1
|4
|9
|14
|46
Марокко
|1
|3
|2
|6
|47
Казахстан
|1
|3
|1
|5
|48
Греція
|1
|2
|5
|8
|49
Фінляндія
|1
|2
|1
|4
|50
Швеція
|1
|2
|1
|4
|51
Малайзія
|1
|2
|0
|3
|52
Сербія
|1
|1
|1
|3
|53
Кіпр
|1
|0
|1
|2
|54
Еквадор
|1
|0
|1
|2
|55
Шрі Ланка
|1
|0
|1
|2
|56
Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|57
Монголія
|1
|0
|0
|1
|58
Перу
|1
|0
|0
|1
|59
Єгипет
|0
|5
|2
|7
|60
Аргентина
|0
|3
|2
|5
|61
Латвія
|0
|3
|2
|5
|62
Грузія
|0
|3
|0
|3
|63
Хорватія
|0
|2
|1
|3
|64
Болгарія
|0
|2
|0
|2
|65
Індонезія
|0
|1
|2
|3
|66
Ірак
|0
|1
|1
|2
|67
Намібія
|0
|1
|1
|2
|68
Румунія
|0
|1
|1
|2
|69
Словенія
|0
|1
|1
|2
|70
Коста-Ріка
|0
|1
|0
|1
|71
В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|72
Кувейт
|0
|1
|0
|1
|73
Гонконг
|0
|0
|2
|2
|74
Литва
|0
|0
|2
|2
|75
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|76
Кенія
|0
|0
|1
|1
|77
Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|78
Оман
|0
|0
|1
|1
|79
Португалія
|0
|0
|1
|1
|80
Тайбей
|0
|0
|1
|1
|81
ОАЕ
|0
|0
|1
|1
|82
Уганда
|0
|0
|1
|1
|83
|Саудівська Аравія
|0
|0
|1
|1