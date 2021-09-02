Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 2 сентября

2 сентября, 17:14

Украина на Паралимпийских играх в Токио завоевала сегодня девять медалей, три из которых – золотые. Таким образом, на счету наших спортсменов уже 84 награды