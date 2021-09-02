Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 2 сентября

Максим Крипак - герой Паралимпиады / Фото: Reuters
Лидирует в медальном рейтинге Китай, на счету которого 167 медалей! На второе место поднялась команда Великобритании. Украина снова вошла в топ-5.
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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 2 сентября:
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|77
|46
|44
|167
|2
Великобритания
|34
|27
|35
|96
|3
ПРК
|32
|23
|42
|97
|4
США
|27
|31
|22
|80
|5
Украина
|20
|39
|25
|84
|6
Бразилия
|19
|13
|22
|54
|7
Нидерланды
|19
|11
|11
|41
|8
Австралия
|17
|23
|26
|66
|9
Италия
|13
|25
|20
|58
|10
Азербайджан
|11
|1
|4
|16
|11
Германия
|10
|9
|15
|34
|12
Испания
|9
|13
|11
|33
|13
Иран
|9
|8
|1
|18
|14
Франция
|7
|13
|26
|46
|15
Япония
|6
|9
|12
|27
|16
Узбекистан
|6
|4
|6
|16
|17
Венгрия
|6
|4
|3
|13
|18
Швейцария
|6
|3
|3
|12
|19
Израиль
|6
|2
|1
|9
|20
Мексика
|6
|1
|8
|15
|21
Беларусь
|5
|1
|1
|7
|22
Тайланд
|4
|4
|7
|15
|23
Новая Зеландия
|4
|3
|3
|10
|24
Алжир
|4
|2
|4
|10
|25
Канада
|3
|10
|5
|18
|26
Колумбия
|3
|7
|11
|21
|27
Польша
|3
|6
|10
|19
|28
Тунис
|3
|4
|2
|9
|29
Бельгия
|3
|3
|7
|13
|30
Словакия
|3
|2
|4
|9
|31
Ирландия
|3
|2
|1
|6
|32
Нигерия
|3
|1
|4
|8
|33
Куба
|3
|1
|1
|5
|34
ЮАР
|3
|1
|1
|5
|35
Иордания
|3
|0
|1
|4
|36
Индия
|2
|5
|3
|10
|37
Чили
|2
|3
|0
|5
|38
Чехия
|2
|2
|3
|7
|39
Венесуэла
|2
|2
|2
|6
|40
Дания
|2
|1
|1
|4
|41
Норвегия
|2
|0
|2
|4
|42
Сингапур
|2
|0
|0
|2
|43
Корея
|1
|6
|9
|16
|44
Австрия
|1
|5
|3
|9
|45
Турция
|1
|4
|9
|14
|46
Марокко
|1
|3
|2
|6
|47
Казахстан
|1
|3
|1
|5
|48
Греция
|1
|2
|5
|8
|49
Финляндия
|1
|2
|1
|4
|50
Швеция
|1
|2
|1
|4
|51
Малайзия
|1
|2
|0
|3
|52
Сербия
|1
|1
|1
|3
|53
Кипр
|1
|0
|1
|2
|54
Эквадор
|1
|0
|1
|2
|55
Шри-Ланка
|1
|0
|1
|2
|56
Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|57
Монголия
|1
|0
|0
|1
|58
Перу
|1
|0
|0
|1
|59
Египет
|0
|5
|2
|7
|60
Аргентина
|0
|3
|2
|5
|61
Латвия
|0
|3
|2
|5
|62
Грузия
|0
|3
|0
|3
|63
Хорватия
|0
|2
|1
|3
|64
Болгария
|0
|2
|0
|2
|65
Индонезия
|0
|1
|2
|3
|66
Ирак
|0
|1
|1
|2
|67
Намибия
|0
|1
|1
|2
|68
Румыния
|0
|1
|1
|2
|69
Словения
|0
|1
|1
|2
|70
Коста-Рика
|0
|1
|0
|1
|71
Вьетнам
|0
|1
|0
|1
|72
Кувейт
|0
|1
|0
|1
|73
Гонконг
|0
|0
|2
|2
|74
Литва
|0
|0
|2
|2
|75
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|76
Кения
|0
|0
|1
|1
|77
Черногория
|0
|0
|1
|1
|78
Оман
|0
|0
|1
|1
|79
Португалия
|0
|0
|1
|1
|80
Тайбэй
|0
|0
|1
|1
|81
ОАЭ
|0
|0
|1
|1
|82
Уганда
|0
|0
|1
|1
|83
|Саудовская Аравия
|0
|0
|1
|1