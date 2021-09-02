Всі українські медалі Паралімпіади 2 вересня

Сьогодні на Паралімпійських іграх в Токіо українські спортсмени поповнили скарбничку нашої країни 9 медалями. Три з них – золоті

Владислав Загребельний і Марія Помазан / Фото: Getty Images

Знову хороший урожай нагород зібрала українська збірна на Паралімпійських іграх у Токіо. В четвер, 2 вересня, тричі лунав гімн України на честь переможців. Ще шість разів наші атлети підіймалися на п'єдестал пошани. Всього у нас уже 84 медалі!

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ЗОЛОТО

Владислав Загребельний (легка атлетика, стрибки у довжину, клас – Т37)

(легка атлетика, стрибки у довжину, клас – Т37) Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас – F35)

(легка атлетика, штовхання ядра, клас – F35) Максим Кріпак (плавання, 100 м на спині, клас – S10)

СРІБЛО

Оксана Ботурчук (легка атлетика, 100 м, клас – Т12)

(легка атлетика, 100 м, клас – Т12) Антон Коль (плавання, 50 м на спині, клас – S1)

(плавання, 50 м на спині, клас – S1) Єлизавета Мерешко (плавання, 400 м вільним стилем, клас – S6)

(плавання, 400 м вільним стилем, клас – S6) Віктор Дідух і Максим Ніколенко (настільний теніс, команда, клас – 8)

БРОНЗА

Олексій Денисюк (кульова стрільба, 25 пістолет, клас – SH1)

(кульова стрільба, 25 пістолет, клас – SH1) Денис Остапенко (плавання, 50 м вільним стилем, клас – S3)

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Раніше ми писали, що українець став головним мультимедалістом Паралімпіади. 26-річний Максим Кріпак – лідер Ігор за кількістю завойованих нагород, тепер у нього їх шість!