Медальний залік Паралімпіади-2020 після 1 вересня

Бронзова призерка Паралімпіади Ярина Матло / Фото: REUTERS

Лідирує в медальному рейтингу Китай, на рахунку якого 147 медалей! Це майже удвічі більше, ніж Україна, і в півтора раза – ніж у РПК, що йде другим. Трійку лідерів замикає Велика Британія.

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Медальний залік Паралімпіади-2020 на 1 вересня: