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Медальний залік Паралімпіади-2020 після 1 вересня

Олександр Трикіша
1 вересня, 16:29
Україна на Паралімпійських іграх в Токіо завоювала сьогодні вісім медалей, дві з яких – золоті. У загальному медальному заліку наша команда посідає шосте місце

Бронзова призерка Паралімпіади Ярина Матло / Фото: REUTERS

Лідирує в медальному рейтингу Китай, на рахунку якого 147 медалей! Це майже удвічі більше, ніж Україна, і в півтора раза – ніж у РПК, що йде другим. Трійку лідерів замикає Велика Британія.

Читайте також: Всі українські медалі Паралімпіади 1 вересня

Медальний залік Паралімпіади-2020 на 1 вересня:

М Країна всього
1

Китай

684336147
2

РПК

32203789
3

Велика Британія

30243286
4

США

25272072
5

Нідерланди

18101038
6

Україна

17 35 23 75
7

Бразилія

15122148
8

Австралія

13222459
9

Італія

12191748
10

Азербайджан

111416
11

Іспанія

913830
12

Німеччина

971531
13

Іран

86115
14

Франція

7112240
15

Японія

671124
16

Узбекистан

54615
17

Мексика

51814
18

Білорусь

5117
19

Угорщина

44311
20

Нова Зеландія

43310
21

Ізраїль

4217
22

Канада

38516
23

Колумбія

371020
24

Польща

351018
25

Таїланд

34512
26

Туніс

3418
27

Швейцарія

3317
28

Бельгія

32712
29

Словаччина

3249
30

Ірландія

3216
31

Нігерія

3137
32

ПАР

3115
33

Йорданія

3014
34

Індія

25310
35

Чехія

2226
35

Венесуела

2226
37

Чилі

2204
38

Куба

2114
38

Данія

2114
40

Норвегія

2024
41

Австрія

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1539
42

Корея

14914
43

Туреччина

13812
44

Казахстан

1315
45

Алжир

1247
46

Фінляндія

1214
46

Швеція

1214
48

Малайзія

1203
49

Сербія

1113
50

Кіпр

1012
50

Еквадор

1012
50

Шрі Ланка

1012
53

Ефіопія

1001
53

Монголія

1001
53

Сінгапур

1001
56

Єгипет

0426
57

Латвія

0325
58

Грузія

0303
59

Греція

0257
60

Болгарія

0202
61

Аргентина

0123
61

Індонезія

0123
61

Марокко

0123
64

Хорватія

0112
64

Ірак

0112
64

Румунія

0112
64

Словенія

0112
68

Коста-Ріка

0101
68

Кувейт

0101
68

Намібія

0101
68

В'єтнам

0101
72

Гонконг

0022
72

Литва

0022
74

Сальвадор

0011
74

Кенія

0011
74

Саудівська Аравія

0011
74

Чорногорія

0011
74

Оман

0011
74

Португалія

0011
74

Тайбей

0011
74

ОАЕ

0011
74

Уганда

0011

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