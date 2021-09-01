Медальный зачет Паралимпиады-2020 после 1 сентября

Бронзовая призерка Паралимпиады Ярина Матло / Фото: REUTERS

Лидирует в медальном рейтинге Китай, на счету которого 147 медалей! Это почти в два раза больше, чем Украины и в полтора раза – чем у идущего вторым РПК. Тройку лидеров замыкает Великобритания.

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Медальный зачет Паралимпиады-2020 на 1 сентября: