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Медальний залік Олімпіади в Токіо після 7 серпня

7 серпня, 19:45

Олег Люлька

У Токіо завершилися змагання передостаннього дня Олімпійських ігор. Збірна України посідає 43-й рядок. До вашої уваги – повна таблиця країн за нагородами на Іграх-2020

Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters

Україна з 18 медалями, з яких всього лише одна – золота, перебуває на 43-му рядку медального заліку Ігор-2020.

Лідирує в ньому Китай, у якого вже 87 нагород – 38 золотих, 31 срібна і 18 бронзових.

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Медальний залік Олімпіади-2020 після 7 серпня

Загальна кількість медалей всього
МісцеКраїназолотосріблобронза
1 Китай38 311887
2 США3639 33 108
3 Японія27121756
4 ОКР20262369
5 Велика Британія20212263
6 Австралія1772246
7 Німеччина10111637
8 Нідерланди10111233
9 Італія10101939
10 Франція9121132
11 Нова Зеландія76720
12 Бразилія74819
13 Угорщина67619
14 Канада661123
15 Південна Корея641020
16 Куба63514
17 Польща45514
18 Чехія4329
19 Норвегія4217
20 Ямайка4149
21 Іспанія38617
22 Швеція3609
23 Швейцарія34613
24 Данія34411
25 Кенія3429
26 Хорватія3328
27 Іран3227
28 Бельгія3126
29 Словенія3115
30 Грузія2518
31 Тайвань24612
32 Туреччина22913
33 Сербія2147
34 Болгарія2125
35 Уганда2114
36 Еквадор2103
37 Ізраїль2024
37 Узбекистан2024
39 Греція2013
39 Катар2013
41 Багамські острови2002
41 Косово2002
43 УКРАЇНА 151218
44 Білорусь1337
45 Венесуела1304
45 Румунія1304
47 Індія1247
48 Гонконг1225
49 Словаччина1214
49 Філіппіни1214
51 ПАР1203
52 Австрія1157
53 Єгипет1146
54 Індонезія1135
55 Португалія1124
55 Ефіопія1124
57 Туніс1102
58 Ірландія1023
59 Латвія1012
59 Таїланд1012
59 Фіджі1012
59 Естонія1012
63 Бермуди1001
63 Марокко1001
63 Пуерто-Ріко1001
66 Колумбія0415
67 Азербайджан0347
68 Домініканська республіка0325
69 Вірменія0224
70 Киргизія0213
71 Монголія0134
72 Аргентина0123
72 Сан-Марино0123
74 Йорданія0112
74 Нігерія0112
76 Бахрейн0101
76 Литва0101
76 Намібія0101
76 Саудівська Аравія0101
76 Північна Македонія0101
76 Туркменія0101
82 Казахстан0088
83 Мексика0044
84 Фінляндія0022
85 Ботсвана0011
85 Буркіна-Фасо0011
85 Гана0011
85 Гренада0011
85 Кот-д'Івуар0011
85 Кувейт0011
85 Малайзія0011
85 Молдавія0011
85 Сирія0011
загалом3273253941046

Збірна України з синхронного плавання / Фото: Reuters

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Джерело: Сегодня|Спорт

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