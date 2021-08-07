Медальний залік Олімпіади в Токіо після 7 серпня

У Токіо завершилися змагання передостаннього дня Олімпійських ігор. Збірна України посідає 43-й рядок. До вашої уваги – повна таблиця країн за нагородами на Іграх-2020

Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters

Україна з 18 медалями, з яких всього лише одна – золота, перебуває на 43-му рядку медального заліку Ігор-2020.

Лідирує в ньому Китай, у якого вже 87 нагород – 38 золотих, 31 срібна і 18 бронзових.

Читайте також: Усі медалісти Олімпіади в Токіо 7 серпня

Реклама

Медальний залік Олімпіади-2020 після 7 серпня

Загальна кількість медалей всього Місце Країна золото срібло бронза 1 Китай 38 31 18 87 2 США 36 39 33 108 3 Японія 27 12 17 56 4 ОКР 20 26 23 69 5 Велика Британія 20 21 22 63 6 Австралія 17 7 22 46 7 Німеччина 10 11 16 37 8 Нідерланди 10 11 12 33 9 Італія 10 10 19 39 10 Франція 9 12 11 32 11 Нова Зеландія 7 6 7 20 12 Бразилія 7 4 8 19 13 Угорщина 6 7 6 19 14 Канада 6 6 11 23 15 Південна Корея 6 4 10 20 16 Куба 6 3 5 14 17 Польща 4 5 5 14 18 Чехія 4 3 2 9 19 Норвегія 4 2 1 7 20 Ямайка 4 1 4 9 21 Іспанія 3 8 6 17 22 Швеція 3 6 0 9 23 Швейцарія 3 4 6 13 24 Данія 3 4 4 11 25 Кенія 3 4 2 9 26 Хорватія 3 3 2 8 27 Іран 3 2 2 7 28 Бельгія 3 1 2 6 29 Словенія 3 1 1 5 30 Грузія 2 5 1 8 31 Тайвань 2 4 6 12 32 Туреччина 2 2 9 13 33 Сербія 2 1 4 7 34 Болгарія 2 1 2 5 35 Уганда 2 1 1 4 36 Еквадор 2 1 0 3 37 Ізраїль 2 0 2 4 37 Узбекистан 2 0 2 4 39 Греція 2 0 1 3 39 Катар 2 0 1 3 41 Багамські острови 2 0 0 2 41 Косово 2 0 0 2 43 УКРАЇНА 1 5 12 18 44 Білорусь 1 3 3 7 45 Венесуела 1 3 0 4 45 Румунія 1 3 0 4 47 Індія 1 2 4 7 48 Гонконг 1 2 2 5 49 Словаччина 1 2 1 4 49 Філіппіни 1 2 1 4 51 ПАР 1 2 0 3 52 Австрія 1 1 5 7 53 Єгипет 1 1 4 6 54 Індонезія 1 1 3 5 55 Португалія 1 1 2 4 55 Ефіопія 1 1 2 4 57 Туніс 1 1 0 2 58 Ірландія 1 0 2 3 59 Латвія 1 0 1 2 59 Таїланд 1 0 1 2 59 Фіджі 1 0 1 2 59 Естонія 1 0 1 2 63 Бермуди 1 0 0 1 63 Марокко 1 0 0 1 63 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 66 Колумбія 0 4 1 5 67 Азербайджан 0 3 4 7 68 Домініканська республіка 0 3 2 5 69 Вірменія 0 2 2 4 70 Киргизія 0 2 1 3 71 Монголія 0 1 3 4 72 Аргентина 0 1 2 3 72 Сан-Марино 0 1 2 3 74 Йорданія 0 1 1 2 74 Нігерія 0 1 1 2 76 Бахрейн 0 1 0 1 76 Литва 0 1 0 1 76 Намібія 0 1 0 1 76 Саудівська Аравія 0 1 0 1 76 Північна Македонія 0 1 0 1 76 Туркменія 0 1 0 1 82 Казахстан 0 0 8 8 83 Мексика 0 0 4 4 84 Фінляндія 0 0 2 2 85 Ботсвана 0 0 1 1 85 Буркіна-Фасо 0 0 1 1 85 Гана 0 0 1 1 85 Гренада 0 0 1 1 85 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 85 Кувейт 0 0 1 1 85 Малайзія 0 0 1 1 85 Молдавія 0 0 1 1 85 Сирія 0 0 1 1 загалом 327 325 394 1046