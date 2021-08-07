Медальний залік Олімпіади в Токіо після 7 серпня
7 серпня, 19:45
Олег Люлька
У Токіо завершилися змагання передостаннього дня Олімпійських ігор. Збірна України посідає 43-й рядок. До вашої уваги – повна таблиця країн за нагородами на Іграх-2020
Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters
Україна з 18 медалями, з яких всього лише одна – золота, перебуває на 43-му рядку медального заліку Ігор-2020.
Лідирує в ньому Китай, у якого вже 87 нагород – 38 золотих, 31 срібна і 18 бронзових.
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Медальний залік Олімпіади-2020 після 7 серпня
|Загальна кількість медалей
|всього
|Місце
|Країна
|золото
|срібло
|бронза
|1
| Китай
|38
|31
|18
|87
|2
| США
|36
|39
|33
|108
|3
| Японія
|27
|12
|17
|56
|4
| ОКР
|20
|26
|23
|69
|5
| Велика Британія
|20
|21
|22
|63
|6
| Австралія
|17
|7
|22
|46
|7
| Німеччина
|10
|11
|16
|37
|8
| Нідерланди
|10
|11
|12
|33
|9
| Італія
|10
|10
|19
|39
|10
| Франція
|9
|12
|11
|32
|11
| Нова Зеландія
|7
|6
|7
|20
|12
| Бразилія
|7
|4
|8
|19
|13
| Угорщина
|6
|7
|6
|19
|14
| Канада
|6
|6
|11
|23
|15
| Південна Корея
|6
|4
|10
|20
|16
| Куба
|6
|3
|5
|14
|17
| Польща
|4
|5
|5
|14
|18
| Чехія
|4
|3
|2
|9
|19
| Норвегія
|4
|2
|1
|7
|20
| Ямайка
|4
|1
|4
|9
|21
| Іспанія
|3
|8
|6
|17
|22
| Швеція
|3
|6
|0
|9
|23
| Швейцарія
|3
|4
|6
|13
|24
| Данія
|3
|4
|4
|11
|25
| Кенія
|3
|4
|2
|9
|26
| Хорватія
|3
|3
|2
|8
|27
| Іран
|3
|2
|2
|7
|28
| Бельгія
|3
|1
|2
|6
|29
| Словенія
|3
|1
|1
|5
|30
| Грузія
|2
|5
|1
|8
|31
| Тайвань
|2
|4
|6
|12
|32
| Туреччина
|2
|2
|9
|13
|33
| Сербія
|2
|1
|4
|7
|34
| Болгарія
|2
|1
|2
|5
|35
| Уганда
|2
|1
|1
|4
|36
| Еквадор
|2
|1
|0
|3
|37
| Ізраїль
|2
|0
|2
|4
|37
| Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|39
| Греція
|2
|0
|1
|3
|39
| Катар
|2
|0
|1
|3
|41
| Багамські острови
|2
|0
|0
|2
|41
| Косово
|2
|0
|0
|2
|43
| УКРАЇНА
|1
|5
|12
|18
|44
| Білорусь
|1
|3
|3
|7
|45
| Венесуела
|1
|3
|0
|4
|45
| Румунія
|1
|3
|0
|4
|47
| Індія
|1
|2
|4
|7
|48
| Гонконг
|1
|2
|2
|5
|49
| Словаччина
|1
|2
|1
|4
|49
| Філіппіни
|1
|2
|1
|4
|51
| ПАР
|1
|2
|0
|3
|52
| Австрія
|1
|1
|5
|7
|53
| Єгипет
|1
|1
|4
|6
|54
| Індонезія
|1
|1
|3
|5
|55
| Португалія
|1
|1
|2
|4
|55
| Ефіопія
|1
|1
|2
|4
|57
| Туніс
|1
|1
|0
|2
|58
| Ірландія
|1
|0
|2
|3
|59
| Латвія
|1
|0
|1
|2
|59
| Таїланд
|1
|0
|1
|2
|59
| Фіджі
|1
|0
|1
|2
|59
| Естонія
|1
|0
|1
|2
|63
| Бермуди
|1
|0
|0
|1
|63
| Марокко
|1
|0
|0
|1
|63
| Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|66
| Колумбія
|0
|4
|1
|5
|67
| Азербайджан
|0
|3
|4
|7
|68
| Домініканська республіка
|0
|3
|2
|5
|69
| Вірменія
|0
|2
|2
|4
|70
| Киргизія
|0
|2
|1
|3
|71
| Монголія
|0
|1
|3
|4
|72
| Аргентина
|0
|1
|2
|3
|72
| Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|74
| Йорданія
|0
|1
|1
|2
|74
| Нігерія
|0
|1
|1
|2
|76
| Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|76
| Литва
|0
|1
|0
|1
|76
| Намібія
|0
|1
|0
|1
|76
| Саудівська Аравія
|0
|1
|0
|1
|76
| Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|76
| Туркменія
|0
|1
|0
|1
|82
| Казахстан
|0
|0
|8
|8
|83
| Мексика
|0
|0
|4
|4
|84
| Фінляндія
|0
|0
|2
|2
|85
| Ботсвана
|0
|0
|1
|1
|85
| Буркіна-Фасо
|0
|0
|1
|1
|85
| Гана
|0
|0
|1
|1
|85
| Гренада
|0
|0
|1
|1
|85
| Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|85
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|85
| Малайзія
|0
|0
|1
|1
|85
| Молдавія
|0
|0
|1
|1
|85
| Сирія
|0
|0
|1
|1
|загалом
|327
|325
|394
|1046
Збірна України з синхронного плавання / Фото: Reuters
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