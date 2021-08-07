Медальный зачет Олимпиады в Токио после 7 августа
7 августа, 19:45
Олег Люлька
В Токио завершились соревнования предпоследнего дня Олимпийских игр. Сборная Украины занимает 43-е место. Вашему вниманию – полная таблица стран по наградам на Играх-2020
Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters
Украина с 18 медалями, из которых всего лишь одна – золотая, пребывает на 43-й строчке медального зачета Игр-2020.
Лидирует в нем Китай, у которого уже 87 наград – 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых.
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Медальный зачет Олимпиады-2020 после 7 августа
|Общее количество медалей
|Всего
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|1
| Китай
|38
|31
|18
|87
|2
| США
|36
|39
|33
|108
|3
| Япония
|27
|12
|17
|56
|4
| ОКР
|20
|26
|23
|69
|5
| Великобритания
|20
|21
|22
|63
|6
| Австралия
|17
|7
|22
|46
|7
| Германия
|10
|11
|16
|37
|8
| Нидерланды
|10
|11
|12
|33
|9
| Италия
|10
|10
|19
|39
|10
| Франция
|9
|12
|11
|32
|11
| Новая Зеландия
|7
|6
|7
|20
|12
| Бразилия
|7
|4
|8
|19
|13
| Венгрия
|6
|7
|6
|19
|14
| Канада
|6
|6
|11
|23
|15
| Южная Корея
|6
|4
|10
|20
|16
| Куба
|6
|3
|5
|14
|17
| Польша
|4
|5
|5
|14
|18
| Чехия
|4
|3
|2
|9
|19
| Норвегия
|4
|2
|1
|7
|20
| Ямайка
|4
|1
|4
|9
|21
| Испания
|3
|8
|6
|17
|22
| Швеция
|3
|6
|0
|9
|23
| Швейцария
|3
|4
|6
|13
|24
| Дания
|3
|4
|4
|11
|25
| Кения
|3
|4
|2
|9
|26
| Хорватия
|3
|3
|2
|8
|27
| Иран
|3
|2
|2
|7
|28
| Бельгия
|3
|1
|2
|6
|29
| Словения
|3
|1
|1
|5
|30
| Грузия
|2
|5
|1
|8
|31
| Тайвань
|2
|4
|6
|12
|32
| Турция
|2
|2
|9
|13
|33
| Сербия
|2
|1
|4
|7
|34
| Болгария
|2
|1
|2
|5
|35
| Уганда
|2
|1
|1
|4
|36
| Эквадор
|2
|1
|0
|3
|37
| Израиль
|2
|0
|2
|4
|37
| Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|39
| Греция
|2
|0
|1
|3
|39
| Катар
|2
|0
|1
|3
|41
| Багамские Острова
|2
|0
|0
|2
|41
| Косово
|2
|0
|0
|2
|43
|УКРАИНА
|1
|5
|12
|18
|44
| Белоруссия
|1
|3
|3
|7
|45
| Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|45
| Румыния
|1
|3
|0
|4
|47
| Индия
|1
|2
|4
|7
|48
| Гонконг
|1
|2
|2
|5
|49
| Словакия
|1
|2
|1
|4
|49
| Филиппины
|1
|2
|1
|4
|51
| ЮАР
|1
|2
|0
|3
|52
| Австрия
|1
|1
|5
|7
|53
| Египет
|1
|1
|4
|6
|54
| Индонезия
|1
|1
|3
|5
|55
| Португалия
|1
|1
|2
|4
|55
| Эфиопия
|1
|1
|2
|4
|57
| Тунис
|1
|1
|0
|2
|58
| Ирландия
|1
|0
|2
|3
|59
| Латвия
|1
|0
|1
|2
|59
| Таиланд
|1
|0
|1
|2
|59
| Фиджи
|1
|0
|1
|2
|59
| Эстония
|1
|0
|1
|2
|63
| Бермуды
|1
|0
|0
|1
|63
| Марокко
|1
|0
|0
|1
|63
| Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|66
| Колумбия
|0
|4
|1
|5
|67
| Азербайджан
|0
|3
|4
|7
|68
| Доминиканская Республика
|0
|3
|2
|5
|69
| Армения
|0
|2
|2
|4
|70
| Киргизия
|0
|2
|1
|3
|71
| Монголия
|0
|1
|3
|4
|72
| Аргентина
|0
|1
|2
|3
|72
| Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|74
| Иордания
|0
|1
|1
|2
|74
| Нигерия
|0
|1
|1
|2
|76
| Бахрейн
|0
|1
|0
|1
|76
| Литва
|0
|1
|0
|1
|76
| Намибия
|0
|1
|0
|1
|76
| Саудовская Аравия
|0
|1
|0
|1
|76
| Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|76
| Туркмения
|0
|1
|0
|1
|82
| Казахстан
|0
|0
|8
|8
|83
| Мексика
|0
|0
|4
|4
|84
| Финляндия
|0
|0
|2
|2
|85
| Ботсвана
|0
|0
|1
|1
|85
| Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|85
| Гана
|0
|0
|1
|1
|85
| Гренада
|0
|0
|1
|1
|85
| Кот-д’Ивуар
|0
|0
|1
|1
|85
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|85
| Малайзия
|0
|0
|1
|1
|85
| Молдавия
|0
|0
|1
|1
|85
| Сирия
|0
|0
|1
|1
|Всего
|327
|325
|394
|1046
Сборная Украины по синхронному плаванию / Фото: Reuters
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