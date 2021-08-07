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Медальный зачет Олимпиады в Токио после 7 августа

7 августа, 19:45

Олег Люлька

В Токио завершились соревнования предпоследнего дня Олимпийских игр. Сборная Украины занимает 43-е место. Вашему вниманию – полная таблица стран по наградам на Играх-2020

Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters

Украина с 18 медалями, из которых всего лишь одна – золотая, пребывает на 43-й строчке медального зачета Игр-2020.

Лидирует в нем Китай, у которого уже 87 наград – 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых.

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Медальный зачет Олимпиады-2020 после 7 августа

Общее количество медалейВсего
МестоСтранаЗолотоСереброБронза
1 Китай38311887
2 США363933108
3 Япония27121756
4 ОКР20262369
5 Великобритания20212263
6 Австралия1772246
7 Германия10111637
8 Нидерланды10111233
9 Италия10101939
10 Франция9121132
11 Новая Зеландия76720
12 Бразилия74819
13 Венгрия67619
14 Канада661123
15 Южная Корея641020
16 Куба63514
17 Польша45514
18 Чехия4329
19 Норвегия4217
20 Ямайка4149
21 Испания38617
22 Швеция3609
23 Швейцария34613
24 Дания34411
25 Кения3429
26 Хорватия3328
27 Иран3227
28 Бельгия3126
29 Словения3115
30 Грузия2518
31 Тайвань24612
32 Турция22913
33 Сербия2147
34 Болгария2125
35 Уганда2114
36 Эквадор2103
37 Израиль2024
37 Узбекистан2024
39 Греция2013
39 Катар2013
41 Багамские Острова2002
41 Косово2002
43УКРАИНА151218
44 Белоруссия1337
45 Венесуэла1304
45 Румыния1304
47 Индия1247
48 Гонконг1225
49 Словакия1214
49 Филиппины1214
51 ЮАР1203
52 Австрия1157
53 Египет1146
54 Индонезия1135
55 Португалия1124
55 Эфиопия1124
57 Тунис1102
58 Ирландия1023
59 Латвия1012
59 Таиланд1012
59 Фиджи1012
59 Эстония1012
63 Бермуды1001
63 Марокко1001
63 Пуэрто-Рико1001
66 Колумбия0415
67 Азербайджан0347
68 Доминиканская Республика0325
69 Армения0224
70 Киргизия0213
71 Монголия0134
72 Аргентина0123
72 Сан-Марино0123
74 Иордания0112
74 Нигерия0112
76 Бахрейн0101
76 Литва0101
76 Намибия0101
76 Саудовская Аравия0101
76 Северная Македония0101
76 Туркмения0101
82 Казахстан0088
83 Мексика0044
84 Финляндия0022
85 Ботсвана0011
85 Буркина-Фасо0011
85 Гана0011
85 Гренада0011
85 Кот-д’Ивуар0011
85 Кувейт0011
85 Малайзия0011
85 Молдавия0011
85 Сирия0011
Всего3273253941046

Сборная Украины по синхронному плаванию / Фото: Reuters

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Источник: Сегодня|Спорт

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