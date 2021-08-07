Все медалисты Олимпиады в Токио 7 августа

Серебро Украине на Играх-2020 в Токио в субботу, 7 августа, принесли боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, бронзу же добыли команда в артистическом плавании и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.
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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 7 АВГУСТА
БОКС
48-52 кг, мужчины
- Галаль Яфай (Великобритания)
- Карло Паалам (Филиппины)
- Ремэй Танака (Япония)
- Сакен Бибосынов (Казахстан)
48-51 кг, женщины
- Стойка Крастева (Болгария)
- Бусе Чакыроглу (Турция)
- Хуан Сяовэнь (Тайвань)
- Цукими Намики (Япония)
69-75 кг, мужчины
- Эберт Соуза (Бразилия)
- Александр Хижняк (УКРАИНА)
- Эмир Марсьяль (Филиппины)
- Глеб Бакши (ОКР)
64-69 кг, женщины
- Бусеназ Сюрменели (Турция)
- Гу Хун (Китай)
- Ловлина Боргохаин (Индия)
- Оушей Джонс (США)
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
500 м, каноэ-двойка, женщины
- Китай
- УКРАИНА (Людмила Лузан и Анастасия Четверикова)
- Канада
1000 м, каноэ, мужчины
- Исакиас Кейрос (Бразилия)
- Лю Хао (Китай)
- Сергей Тарновский (Молдова)
500 м, байдарка-четверка, женщины
- Венгрия
- Беларусь
- Польша
500 м, байдарка-четверка, мужчины
- Германия
- Испания
- Словакия
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины, прыжки в высоту
- Мария Ласицкене (ОКР)
- Никола Макдермотт (Австралия)
- Ярослава Магучих (УКРАИНА)
Марафон, женщины
- Перес Джепчирчир (Кения)
- Юригит Косгеи (Кения)
- Молли Сейдел (США)
10 000 м, женщины
- Сифан Хассан (Нидерланды)
- Калкидан Гезахегне (Бахрейн)
- Летесенбет Гидей (Эфиопия)
Метание копья, мужчины
- Нирадж Чопра (Индия)
- Якуб Вадлейх (Чехия)
- Витезслав Веселы (Чехия)
1500 м, мужчины
- Якоб Ингебригтсен (Норвегия)
- Тимоти Черуйот (Кения)
- Джош Керр (Великобритания)
4x400 м, женщины
- США
- Польша
- Ямайка
4x400 м, мужчины
- США
- Нидерланды
- Ботсвана
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Команды
- ОКР
- Китай
- УКРАИНА (Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно)
ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины
- Франция
- ОКР
- Аргентина
БОРЬБА
До 65 кг, вольная борьба
- Такуто Отогуро (Япония)
- Гаджи Алиев (Азербайджан)
- Гаджимурад Рашидов (ОКР)
- Байранг Пунья (Индия)
До 97 кг, вольная борьба
- Абдулрашид Садулаев (ОКР)
- Кайл Снайдер (США)
- Рейнерис Салас (Куба)
- Абраам Коньедо Руано (Италия)
До 50 кг, женская борьба
- Юи Сусаки (Япония)
- Сунь Янань (Китай)
- Мария Стадник (Азербайджан)
- Сара Хилдебрандт (США)
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Личное многоборье
- Линой Ашрам (Израиль)
- Дина Аверина (ОКР)
- Алина Горносько (Беларусь)
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
- Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия)
- Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (ОКР)
- Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар)
БАСКЕТБОЛ
Мужчины
- США
- Франция
- Австралия
Женщины
- Франция
ГОЛЬФ
Женщины
- Нелли Корда (США)
- Моне Инами (Япония)
- Лидия Ко (Новая Зеландия)
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины, вышка, 10 м
- Цао Юань (Китай)
- Ян Цзянь (Китай)
- Томас Дэйли (Великобритания)
ВЕЛОТРЕК
Мэдисон, мужчины
- Дания
- Великобритания
- Франция
ВОДНОЕ ПОЛО
Женщины
- США
- Испания
- Венгрия
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Мужчины
- Джозеф Чунг (Великобритания)
- Ахмед Эльгенди (Египет)
- Вунтае Чжун (Южная Корея)
КОННЫЙ СПОРТ
Конкур, команды
- Швеция
- США
- Бельгия
КАРАТЕ
Кумитэ, до 61 кг, женщины
- Ферьял Абделазиз (Египет)
- Ирина Зарецкая (Азербайджан)
- Софья Берульцева (Казахстан)
- Гун Ли (Китай)
Кумитэ, до 75 кг, мужчины
- Саджад Ганджзаде (Иран)
- Тарек Хамеди (Саудовская Аравия)
- Угур Акташ (Турция)
- Рютаро Арага (Япония)
БЕЙСБОЛ
Мужчины
- Япония
- США
- Доминиканская Республика
ГАНДБОЛ
Мужчины
- Франция
- Дания
- Испания
ФУТБОЛ
Мужчины
- Бразилия
- Испания
- Мексика
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