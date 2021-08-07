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Олимпиада 2020 в Токио

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Все медалисты Олимпиады в Токио 7 августа

Олег Люлька Олег Люлька
7 августа, 19:06
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7 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыграли 35 комплектов медалей в 19 видах спорта – копилка Украины пополнилась двумя серебряными наградами и двумя бронзовыми
Сборная Украины по синхронному плаванию
Сборная Украины по синхронному плаванию / Фото: Reuters

Серебро Украине на Играх-2020 в Токио в субботу, 7 августа, принесли боксер Александр Хижняк и дуэт каноисток Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, бронзу же добыли команда в артистическом плавании и прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

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ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ИГР 7 АВГУСТА

БОКС

48-52 кг, мужчины

  • Gold Medal Галаль Яфай (Великобритания)
  • Silver Medal Карло Паалам (Филиппины)
  • Bronze Medal Ремэй Танака (Япония)
  • Bronze Medal Сакен Бибосынов (Казахстан)

48-51 кг, женщины

  • Gold Medal Стойка Крастева (Болгария)
  • Silver Medal Бусе Чакыроглу (Турция)
  • Bronze Medal Хуан Сяовэнь (Тайвань)
  • Bronze Medal Цукими Намики (Япония)

69-75 кг, мужчины

  • Gold Medal Эберт Соуза (Бразилия)
  • Silver Medal Александр Хижняк (УКРАИНА)
  • Bronze Medal Эмир Марсьяль (Филиппины)
  • Bronze Medal Глеб Бакши (ОКР)

64-69 кг, женщины

  • Gold Medal Бусеназ Сюрменели (Турция)
  • Silver Medal Гу Хун (Китай)
  • Bronze Medal Ловлина Боргохаин (Индия)
  • Bronze Medal Оушей Джонс (США)

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

500 м, каноэ-двойка, женщины

  • Gold Medal Китай
  • Silver MedalУКРАИНА (Людмила Лузан и Анастасия Четверикова)
  • Bronze Medal Канада

1000 м, каноэ, мужчины

  • Gold Medal Исакиас Кейрос (Бразилия)
  • Silver Medal Лю Хао (Китай)
  • Bronze Medal Сергей Тарновский (Молдова)

500 м, байдарка-четверка, женщины

  • Gold Medal Венгрия
  • Silver Medal Беларусь
  • Bronze Medal Польша

500 м, байдарка-четверка, мужчины

  • Gold Medal Германия
  • Silver Medal Испания
  • Bronze Medal Словакия

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, прыжки в высоту

  • Gold Medal Мария Ласицкене (ОКР)
  • Silver Medal Никола Макдермотт (Австралия)
  • Bronze MedalЯрослава Магучих (УКРАИНА)

Марафон, женщины

  • Gold Medal Перес Джепчирчир (Кения)
  • Silver Medal Юригит Косгеи (Кения)
  • Bronze Medal Молли Сейдел (США)

10 000 м, женщины

  • Gold Medal Сифан Хассан (Нидерланды)
  • Silver Medal Калкидан Гезахегне (Бахрейн)
  • Bronze Medal Летесенбет Гидей (Эфиопия)

Метание копья, мужчины

  • Gold Medal Нирадж Чопра (Индия)
  • Silver Medal Якуб Вадлейх (Чехия)
  • Bronze Medal Витезслав Веселы (Чехия)

1500 м, мужчины

  • Gold Medal Якоб Ингебригтсен (Норвегия)
  • Silver Medal Тимоти Черуйот (Кения)
  • Bronze Medal Джош Керр (Великобритания)

4x400 м, женщины

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Польша
  • Bronze Medal Ямайка

4x400 м, мужчины

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Нидерланды
  • Bronze Medal Ботсвана

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Команды

  • Gold Medal ОКР
  • Silver Medal Китай
  • Bronze MedalУКРАИНА (Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно)

ВОЛЕЙБОЛ

Мужчины

  • Gold Medal Франция
  • Silver Medal ОКР
  • Bronze Medal Аргентина

БОРЬБА

До 65 кг, вольная борьба

В тренде
  • Gold Medal Такуто Отогуро (Япония)
  • Silver Medal Гаджи Алиев (Азербайджан)
  • Bronze Medal Гаджимурад Рашидов (ОКР)
  • Bronze Medal Байранг Пунья (Индия)

До 97 кг, вольная борьба

  • Gold Medal Абдулрашид Садулаев (ОКР)
  • Silver Medal Кайл Снайдер (США)
  • Bronze Medal Рейнерис Салас (Куба)
  • Bronze Medal Абраам Коньедо Руано (Италия)

До 50 кг, женская борьба

  • Gold Medal Юи Сусаки (Япония)
  • Silver Medal Сунь Янань (Китай)
  • Bronze Medal Мария Стадник (Азербайджан)
  • Bronze Medal Сара Хилдебрандт (США)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Личное многоборье

  • Gold Medal Линой Ашрам (Израиль)
  • Silver Medal Дина Аверина (ОКР)
  • Bronze Medal Алина Горносько (Беларусь)

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

  • Gold Medal Андерс Моль – Кристиан Серум (Норвегия)
  • Silver Medal Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (ОКР)
  • Bronze Medal Шериф Юнус – Ахмед Тиджан (Катар)

БАСКЕТБОЛ

Мужчины

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Франция
  • Bronze Medal Австралия

Женщины

  • Bronze Medal Франция

ГОЛЬФ

Женщины

  • Gold Medal Нелли Корда (США)
  • Silver Medal Моне Инами (Япония)
  • Bronze Medal Лидия Ко (Новая Зеландия)

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины, вышка, 10 м

  • Gold Medal Цао Юань (Китай)
  • Silver Medal Ян Цзянь (Китай)
  • Bronze Medal Томас Дэйли (Великобритания)

ВЕЛОТРЕК

Мэдисон, мужчины

  • Gold Medal Дания
  • Silver Medal Великобритания
  • Bronze Medal Франция

ВОДНОЕ ПОЛО

Женщины

  • Gold Medal США
  • Silver Medal Испания
  • Bronze Medal Венгрия

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Мужчины

  • Gold Medal Джозеф Чунг (Великобритания)
  • Silver Medal Ахмед Эльгенди (Египет)
  • Bronze Medal Вунтае Чжун (Южная Корея)

КОННЫЙ СПОРТ

Конкур, команды

  • Gold Medal Швеция
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Бельгия

КАРАТЕ

Кумитэ, до 61 кг, женщины

  • Gold Medal Ферьял Абделазиз (Египет)
  • Silver Medal Ирина Зарецкая (Азербайджан)
  • Bronze Medal Софья Берульцева (Казахстан)
  • Bronze Medal Гун Ли (Китай)

Кумитэ, до 75 кг, мужчины

  • Gold Medal Саджад Ганджзаде (Иран)
  • Silver Medal Тарек Хамеди (Саудовская Аравия)
  • Bronze Medal Угур Акташ (Турция)
  • Bronze Medal Рютаро Арага (Япония)

БЕЙСБОЛ

Мужчины

  • Gold Medal Япония
  • Silver Medal США
  • Bronze Medal Доминиканская Республика

ГАНДБОЛ

Мужчины

  • Gold Medal Франция
  • Silver Medal Дания
  • Bronze Medal Испания

ФУТБОЛ

Мужчины

  • Gold Medal Бразилия
  • Silver Medal Испания
  • Bronze Medal Мексика

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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Медальный зачет Токио-2020
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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Япония ЯпонияJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
20
21
22
63
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
8
flag Нидерланды НидерландыNL
10
11
12
33
9
flag Италия ИталияIT
10
10
19
39
10
flag Франция ФранцияFR
9
12
11
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