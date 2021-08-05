Медальний залік Олімпіади в Токіо після 5 серпня

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У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, у якого вже 34 золотих медалей. Слідом за ним йдуть США і Японія.
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Україна розташовується на 36-му місці. На рахунку України поки тільки одна золота нагорода і ще тримаємо в думці медаль боксера Олександра Хижняка, який вже вийшов у фінал.
Медальний залік Олімпіади-2020 після 5 серпня:
|М
|Країна
|Всього
|1
Китай
|34
|24
|16
|74
|2
США
|29
|35
|27
|91
|3
Японія
|22
|10
|14
|46
|4
Австралія
|17
|5
|19
|41
|5
РОК
|16
|22
|20
|58
|6
Велика Британія
|16
|18
|17
|51
|7
Німеччина
|9
|9
|16
|34
|8
Франція
|7
|11
|9
|27
|9
Італія
|7
|10
|18
|35
|10
Нідерланди
|7
|9
|10
|26
|11
Нова Зеландія
|7
|6
|6
|19
|12
Корея
|6
|4
|9
|19
|13
Угорщина
|5
|7
|3
|15
|14
Канада
|5
|5
|8
|18
|15
Куба
|5
|3
|4
|12
|16
Бразилія
|4
|4
|8
|16
|17
Чехія
|4
|3
|2
|9
|18
Іспанія
|3
|4
|5
|12
|18
Швейцарія
|3
|4
|5
|12
|20
Польща
|3
|3
|4
|10
|21
Хорватія
|3
|3
|2
|8
|22
Ямайка
|3
|1
|3
|7
|23
Бельгія
|3
|1
|1
|5
|24
Швеція
|2
|5
|0
|7
|25
Тайбей
|2
|4
|6
|12
|26
Грузія
|2
|4
|1
|7
|27
Данія
|2
|2
|4
|8
|28
Іран
|2
|2
|1
|5
|28
Норвегія
|2
|2
|1
|5
|30
Словенія
|2
|1
|1
|4
|31
Еквадор
|2
|1
|0
|3
|32
Греція
|2
|0
|1
|3
|32
Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|34
Косово
|2
|0
|0
|2
|34
Катар
|2
|0
|0
|2
|36
Україна
|1
|3
|9
|13
|37
Румунія
|1
|3
|0
|4
|37
Венесуела
|1
|3
|0
|4
|39
Гонконг
|1
|2
|2
|5
|39
Кенія
|1
|2
|2
|5
|41
ПАР
|1
|2
|0
|3
|41
Словаччина
|1
|2
|0
|3
|43
Австрія
|1
|1
|5
|7
|43
Туреччина
|1
|1
|5
|7
|45
Сербія
|1
|1
|4
|6
|46
Індонезія
|1
|1
|3
|5
|47
Болгарія
|1
|1
|2
|4
|47
Португалія
|1
|1
|2
|4
|49
Білорусь
|1
|1
|1
|3
|49
Ефіопія
|1
|1
|1
|3
|49
Філіппіни
|1
|1
|1
|3
|49
Уганда
|1
|1
|1
|3
|53
Туніс
|1
|1
|0
|2
|54
Ірландія
|1
|0
|2
|3
|54
Ізраїль
|1
|0
|2
|3
|56
Естонія
|1
|0
|1
|2
|56
Фіджі
|1
|0
|1
|2
|56
Латвія
|1
|0
|1
|2
|56
Таїланд
|1
|0
|1
|2
|60
Багами
|1
|0
|0
|1
|60
Бермуди
|1
|0
|0
|1
|60
Марокко
|1
|0
|0
|1
|60
Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|64
Колумбія
|0
|3
|1
|4
|65
Індія
|0
|2
|3
|5
|66
Вірменія
|0
|2
|1
|3
|66
Домініканська Республіка
|0
|2
|1
|3
|66
Киргизстан
|0
|2
|1
|3
|69
Монголія
|0
|1
|2
|3
|69
Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|71
Йорданія
|0
|1
|1
|2
|71
Нігерія
|0
|1
|1
|2
|73
Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|73
Намібія
|0
|1
|0
|1
|73
Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|76
Казахстан
|0
|0
|7
|7
|77
Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|77
Єгипет
|0
|0
|3
|3
|77
Мексика
|0
|0
|3
|3
|80
Фінляндія
|0
|0
|2
|2
|81
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|81
Буркіна-Фасо
|0
|0
|1
|1
|81
Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|81
Гана
|0
|0
|1
|1
|81
Гренада
|0
|0
|1
|1
|81
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|81
Малайзія
|0
|0
|1
|1
|81
Сирія
|0
|0
|1
|1
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