Медальний залік Олімпіади в Токіо після 5 серпня

У Токіо завершилися медальні змагання Олімпійських ігор. У четвер, 5 серпня, були розіграні медалі в 12 видах спорту. Таблиця медалей за підсумками 14-го дня Олімпіади

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У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, у якого вже 34 золотих медалей. Слідом за ним йдуть США і Японія.

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Україна розташовується на 36-му місці. На рахунку України поки тільки одна золота нагорода і ще тримаємо в думці медаль боксера Олександра Хижняка, який вже вийшов у фінал.

Медальний залік Олімпіади-2020 після 5 серпня:

М Країна Всього 1 Китай 34 24 16 74 2 США 29 35 27 91 3 Японія 22 10 14 46 4 Австралія 17 5 19 41 5 РОК 16 22 20 58 6 Велика Британія 16 18 17 51 7 Німеччина 9 9 16 34 8 Франція 7 11 9 27 9 Італія 7 10 18 35 10 Нідерланди 7 9 10 26 11 Нова Зеландія 7 6 6 19 12 Корея 6 4 9 19 13 Угорщина 5 7 3 15 14 Канада 5 5 8 18 15 Куба 5 3 4 12 16 Бразилія 4 4 8 16 17 Чехія 4 3 2 9 18 Іспанія 3 4 5 12 18 Швейцарія 3 4 5 12 20 Польща 3 3 4 10 21 Хорватія 3 3 2 8 22 Ямайка 3 1 3 7 23 Бельгія 3 1 1 5 24 Швеція 2 5 0 7 25 Тайбей 2 4 6 12 26 Грузія 2 4 1 7 27 Данія 2 2 4 8 28 Іран 2 2 1 5 28 Норвегія 2 2 1 5 30 Словенія 2 1 1 4 31 Еквадор 2 1 0 3 32 Греція 2 0 1 3 32 Узбекистан 2 0 1 3 34 Косово 2 0 0 2 34 Катар 2 0 0 2 36 Україна 1 3 9 13 37 Румунія 1 3 0 4 37 Венесуела 1 3 0 4 39 Гонконг 1 2 2 5 39 Кенія 1 2 2 5 41 ПАР 1 2 0 3 41 Словаччина 1 2 0 3 43 Австрія Реклама 1 1 5 7 43 Туреччина 1 1 5 7 45 Сербія 1 1 4 6 46 Індонезія 1 1 3 5 47 Болгарія 1 1 2 4 47 Португалія 1 1 2 4 49 Білорусь 1 1 1 3 49 Ефіопія 1 1 1 3 49 Філіппіни 1 1 1 3 49 Уганда 1 1 1 3 53 Туніс 1 1 0 2 54 Ірландія 1 0 2 3 54 Ізраїль 1 0 2 3 56 Естонія 1 0 1 2 56 Фіджі 1 0 1 2 56 Латвія 1 0 1 2 56 Таїланд 1 0 1 2 60 Багами 1 0 0 1 60 Бермуди 1 0 0 1 60 Марокко 1 0 0 1 60 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 64 Колумбія 0 3 1 4 65 Індія 0 2 3 5 66 Вірменія 0 2 1 3 66 Домініканська Республіка 0 2 1 3 66 Киргизстан 0 2 1 3 69 Монголія 0 1 2 3 69 Сан-Марино 0 1 2 3 71 Йорданія 0 1 1 2 71 Нігерія 0 1 1 2 73 Північна Македонія 0 1 0 1 73 Намібія 0 1 0 1 73 Туркменістан 0 1 0 1 76 Казахстан 0 0 7 7 77 Азербайджан 0 0 3 3 77 Єгипет 0 0 3 3 77 Мексика 0 0 3 3 80 Фінляндія 0 0 2 2 81 Аргентина 0 0 1 1 81 Буркіна-Фасо 0 0 1 1 81 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 81 Гана 0 0 1 1 81 Гренада 0 0 1 1 81 Кувейт 0 0 1 1 81 Малайзія 0 0 1 1 81 Сирія 0 0 1 1