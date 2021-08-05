Медальный зачет Олимпиады в Токио после 5 августа

В Токио завершились медальные соревнования Олимпийских игр. В четверг, 5 августа, были разыграны медали в 12 видах спорта. Таблица медалей по итогам 14-го дня Олимпиады

Медальный зачет Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, у которого уже 34 золотые медали. Следом за ним идут США и Япония.

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Украина располагается на 36-м месте. На счету Украины пока только одна золотая награда и еще держим в уме медаль боксера Александра Хижняка, который уже вышел в финал.

Медальный зачет Олимпиады-2020 после 5 августа:

М Страна Всего 1 Китай 34 24 16 74 2 США 29 35 27 91 3 Япония 22 10 14 46 4 Австралия 17 5 19 41 5 РОК 16 22 20 58 6 Великобритания 16 18 17 51 7 Германия 9 9 16 34 8 Франция 7 11 9 27 9 Италия 7 10 18 35 10 Нидерланды 7 9 10 26 11 Новая Зеландия 7 6 6 19 12 Корея 6 4 9 19 13 Венгрия 5 7 3 15 14 Канада 5 5 8 18 15 Куба 5 3 4 12 16 Бразилия 4 4 8 16 17 Чехия 4 3 2 9 18 Испания 3 4 5 12 18 Швейцария 3 4 5 12 20 Польша 3 3 4 10 21 Хорватия 3 3 2 8 22 Ямайка 3 1 3 7 23 Бельгия 3 1 1 5 24 Швеция 2 5 0 7 25 Тайбэй 2 4 6 12 26 Грузия 2 4 1 7 27 Дания 2 2 4 8 28 Иран 2 2 1 5 28 Норвегия 2 2 1 5 30 Словения 2 1 1 4 31 Эквадор 2 1 0 3 32 Греция 2 0 1 3 32 Узбекистан 2 0 1 3 34 Косово 2 0 0 2 34 Катар 2 0 0 2 36 Украина 1 3 9 13 37 Румыния 1 3 0 4 37 Венесуэла 1 3 0 4 39 Гонконг 1 2 2 5 39 Кения 1 2 2 5 41 ЮАР 1 2 0 3 41 Словакия 1 2 0 3 43 Австрия Реклама 1 1 5 7 43 Турция 1 1 5 7 45 Сербия 1 1 4 6 46 Индонезия 1 1 3 5 47 Болгария 1 1 2 4 47 Португалия 1 1 2 4 49 Беларусь 1 1 1 3 49 Эфиопия 1 1 1 3 49 Филиппины 1 1 1 3 49 Уганда 1 1 1 3 53 Тунис 1 1 0 2 54 Ирландия 1 0 2 3 54 Израиль 1 0 2 3 56 Эстония 1 0 1 2 56 Фиджи 1 0 1 2 56 Латвия 1 0 1 2 56 Таиланд 1 0 1 2 60 Багамы 1 0 0 1 60 Бермуды 1 0 0 1 60 Марокко 1 0 0 1 60 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 64 Колумбия 0 3 1 4 65 Индия 0 2 3 5 66 Армения 0 2 1 3 66 Доминиканская Республика 0 2 1 3 66 Кыргызстан 0 2 1 3 69 Монголия 0 1 2 3 69 Сан-Марино 0 1 2 3 71 Иордания 0 1 1 2 71 Нигерия 0 1 1 2 73 Северная Македония 0 1 0 1 73 Намибия 0 1 0 1 73 Туркменистан 0 1 0 1 76 Казахстан 0 0 7 7 77 Азербайджан 0 0 3 3 77 Египет 0 0 3 3 77 Мексика 0 0 3 3 80 Финляндия 0 0 2 2 81 Аргентина 0 0 1 1 81 Буркина-Фасо 0 0 1 1 81 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1 81 Гана 0 0 1 1 81 Гренада 0 0 1 1 81 Кувейт 0 0 1 1 81 Малайзия 0 0 1 1 81 Сирия 0 0 1 1