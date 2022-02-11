11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 11 лютого

Олександр Трикіша
11 лютого, 17:44
У Пекіні завершився восьмий день Олімпійських ігор 2022 року. Сьогодні було розіграно медалі у семи видах спорту. Хто лідирує за кількістю медалей

Медальний залік Олімпіади у Пекіні 11 лютого / Фото: REUTERS

Німеччина утримує лідерство у загальному медальному заліку Олімпіади-2022. Сьогодні німці поповнили свою скарбничку ще двома медалями. Не відстає від них Норвегія, а на третій рядок вийшли Нідерланди – у них сьогодні також дві нагороди.

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Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 11 лютого

М КРАЇНА ВСЬОГО
1

Німеччина

74011
2

Норвегія

63514
3

Нідерланди

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54110
4

Швеція

5229
5

Австрія

46414
6

США

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45110
7

Китай

3317
8

РОК

24612
9

Італія

24410
10

Японія

2248
11

Словенія

2125
12

Швейцарія

2057
13

Франція

1506
14

Канада

14712
15

Фінляндія

1124
16

Австралія

1113
16

Південна Корея

1113
18

Чехія

1012
19

Нова Зеландія

1001
19

Словаччина

1001
21

Білорусь

0101
21

Іспанія

0101
23

Угорщина

0022
24

Бельгія

0011
24

Латвія

0011
24

Польща

0011

Українські спортсмени провели черговий день без нагороди. Дивіться, які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.