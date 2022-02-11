Медальный зачет Олимпиады в Пекине на 11 февраля / Фото: REUTERS

Германия удерживает лидерство в общем медальном зачете Олимпиады-2022. Сегодня немцы пополнили свою копилку еще двумя медалями. Не отстает от них Норвегия, а на третью строчку вышли Нидерланды – у них сегодня тоже две награды.

Читайте также: Все медалисты Олимпиады в Пекине 11 февраля

Реклама

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 11 февраля

М СТРАНА ВСЕГО 1 Германия 7 4 0 11 2 Норвегия 6 3 5 14 3 Нидерланды Реклама 5 4 1 10 4 Швеция 5 2 2 9 5 Австрия 4 6 4 14 6 США Реклама 4 5 1 10 7 Китай 3 3 1 7 8 РОК 2 4 6 12 9 Италия 2 4 4 10 10 Япония 2 2 4 8 11 Словения 2 1 2 5 12 Швейцария 2 0 5 7 13 Франция 1 5 0 6 14 Канада 1 4 7 12 15 Финляндия 1 1 2 4 16 Австралия 1 1 1 3 16 Южная Корея 1 1 1 3 18 Чехия 1 0 1 2 19 Новая Зеландия 1 0 0 1 19 Словакия 1 0 0 1 21 Беларусь 0 1 0 1 21 Испания 0 1 0 1 23 Венгрия 0 0 2 2 24 Бельгия 0 0 1 1 24 Латвия 0 0 1 1 24 Польша 0 0 1 1

Украинские спортсмены провели очередной день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.