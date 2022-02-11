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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 11 февраля

Александр Трикиша
11 февраля, 17:44
В Пекине завершился восьмой день Олимпийских игр 2022 года. Сегодня были разыграны медали в семи видах спорта. Кто лидирует по количеству медалей

Медальный зачет Олимпиады в Пекине на 11 февраля / Фото: REUTERS

Германия удерживает лидерство в общем медальном зачете Олимпиады-2022. Сегодня немцы пополнили свою копилку еще двумя медалями. Не отстает от них Норвегия, а на третью строчку вышли Нидерланды – у них сегодня тоже две награды.

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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 11 февраля

МСТРАНАВСЕГО
1

Германия

74011
2

Норвегия

63514
3

Нидерланды

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54110
4

Швеция

5229
5

Австрия

46414
6

США

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45110
7

Китай

3317
8

РОК

24612
9

Италия

24410
10

Япония

2248
11

Словения

2125
12

Швейцария

2057
13

Франция

1506
14

Канада

14712
15

Финляндия

1124
16

Австралия

1113
16

Южная Корея

1113
18

Чехия

1012
19

Новая Зеландия

1001
19

Словакия

1001
21

Беларусь

0101
21

Испания

0101
23

Венгрия

0022
24

Бельгия

0011
24

Латвия

0011
24

Польша

0011

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