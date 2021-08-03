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Медальний залік Олімпіади після 3 серпня: Україна на 61 місці

3 серпня, 23:08

Сергій Шаховець

Після 11 дня Олімпійських ігор у Токіо Україна займає 61-е місце в загальному медальному заліку, незважаючи на завойовану сьогодні Аллою Черкасовою бронзову медаль

Бронзова медалістка Алла Черкасова / Фото: Reuters

Після змагань, що відбулися у вівторок, 3 серпня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 69 нагород – 32 золоті, 21 срібна і 16 бронзових. У трійці лідерів залишилися команди США і Японії.

Україна на Іграх у вівторок завоювала "бронзу" завдяки борчині Аллі Черкасовій. Проте в загальному медальному заліку опустилася з 60-го на 61-е місце.

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Медальний залік Олімпіади-2020 після 3 серпня

МісцеКраїнавсього
1 Китай32 211669
2 США2428 21 73
3 Японія1961136
4 Австралія1441533
5 ОКР13211852
6 Велика Британія13171343
7 Німеччина881430
8 Франція610824
9 Нідерланди67720
10 Південна Корея64919
11 Нова Зеландія64515
12 Італія591529
13 Угорщина44311
14 Куба43411
15 Чехія4318
16 Канада34714
17 Швейцарія34512
18 Бразилія33814
19 Хорватія3328
20 Тайвань24410
21 Швеція2305
22 Польща2226
23 Данія2136
24 Ямайка2125
25 Норвегія2114
25 Словенія2114
27 Еквадор2103
28 Греція2013
28 Узбекистан2013
30 Катар2002
30 Косово2002
32 Іспанія1449
33 Грузія1416
34 Венесуела1304
34 Румунія1304
36 Гонконг1203
36 Словаччина1203
36 ПАР1203
39 Австрія1135
39 Індонезія1135
39 Сербія1135
42 Бельгія1113
42 Ефіопія1113
44 Туніс1102
44 Філіппіни1102
46 Туреччина1056
47 Ізраїль1023
47 Ірландія1023
49 Білорусь1012
49 Іран1012
49 Латвія1012
49 Фіджі1012
49 Естонія1012
54 Бермуди1001
54 Марокко1001
54 Пуерто-Ріко1001
54 Таїланд1001
58 Вірменія0213
58 Домініканська республіка0213
58 Колумбія0213
61 Україна0167
62 Монголія0123
62 Португалія0123
64 Індія0112
64 Кенія0112
64 Киргизія0112
64 Нігерія0112
64 Сан-Марино0112
64 Уганда0112
70 Болгарія0101
70 Йорданія0101
70 Намібія0101
70 Північна Македонія0101
70 Туркменія0101
75 Азербайджан0033
75 Казахстан0033
75 Мексика0033
78 Єгипет0022
79 Аргентина0011
79 Гана0011
79 Кот-д'Івуар0011
79 Кувейт0011
79 Малайзія0011
79 Фінляндія0011
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Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на "Сьогодні":

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Джерело: Сегодня|Спорт

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