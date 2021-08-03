Медальний залік Олімпіади після 3 серпня: Україна на 61 місці

Після 11 дня Олімпійських ігор у Токіо Україна займає 61-е місце в загальному медальному заліку, незважаючи на завойовану сьогодні Аллою Черкасовою бронзову медаль

Бронзова медалістка Алла Черкасова / Фото: Reuters

Після змагань, що відбулися у вівторок, 3 серпня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 69 нагород – 32 золоті, 21 срібна і 16 бронзових. У трійці лідерів залишилися команди США і Японії.

Україна на Іграх у вівторок завоювала "бронзу" завдяки борчині Аллі Черкасовій. Проте в загальному медальному заліку опустилася з 60-го на 61-е місце.

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Медальний залік Олімпіади-2020 після 3 серпня

Місце Країна всього 1 Китай 32 21 16 69 2 США 24 28 21 73 3 Японія 19 6 11 36 4 Австралія 14 4 15 33 5 ОКР 13 21 18 52 6 Велика Британія 13 17 13 43 7 Німеччина 8 8 14 30 8 Франція 6 10 8 24 9 Нідерланди 6 7 7 20 10 Південна Корея 6 4 9 19 11 Нова Зеландія 6 4 5 15 12 Італія 5 9 15 29 13 Угорщина 4 4 3 11 14 Куба 4 3 4 11 15 Чехія 4 3 1 8 16 Канада 3 4 7 14 17 Швейцарія 3 4 5 12 18 Бразилія 3 3 8 14 19 Хорватія 3 3 2 8 20 Тайвань 2 4 4 10 21 Швеція 2 3 0 5 22 Польща 2 2 2 6 23 Данія 2 1 3 6 24 Ямайка 2 1 2 5 25 Норвегія 2 1 1 4 25 Словенія 2 1 1 4 27 Еквадор 2 1 0 3 28 Греція 2 0 1 3 28 Узбекистан 2 0 1 3 30 Катар 2 0 0 2 30 Косово 2 0 0 2 32 Іспанія 1 4 4 9 33 Грузія 1 4 1 6 34 Венесуела 1 3 0 4 34 Румунія 1 3 0 4 36 Гонконг 1 2 0 3 36 Словаччина 1 2 0 3 36 ПАР 1 2 0 3 39 Австрія 1 1 3 5 39 Індонезія 1 1 3 5 39 Сербія 1 1 3 5 42 Бельгія 1 1 1 3 42 Ефіопія 1 1 1 3 44 Туніс 1 1 0 2 44 Філіппіни 1 1 0 2 46 Туреччина 1 0 5 6 47 Ізраїль 1 0 2 3 47 Ірландія 1 0 2 3 49 Білорусь 1 0 1 2 49 Іран 1 0 1 2 49 Латвія 1 0 1 2 49 Фіджі 1 0 1 2 49 Естонія 1 0 1 2 54 Бермуди 1 0 0 1 54 Марокко 1 0 0 1 54 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 54 Таїланд 1 0 0 1 58 Вірменія 0 2 1 3 58 Домініканська республіка 0 2 1 3 58 Колумбія 0 2 1 3 61 Україна 0 1 6 7 62 Монголія 0 1 2 3 62 Португалія 0 1 2 3 64 Індія 0 1 1 2 64 Кенія 0 1 1 2 64 Киргизія 0 1 1 2 64 Нігерія 0 1 1 2 64 Сан-Марино 0 1 1 2 64 Уганда 0 1 1 2 70 Болгарія 0 1 0 1 70 Йорданія 0 1 0 1 70 Намібія 0 1 0 1 70 Північна Македонія 0 1 0 1 70 Туркменія 0 1 0 1 75 Азербайджан 0 0 3 3 75 Казахстан 0 0 3 3 75 Мексика 0 0 3 3 78 Єгипет 0 0 2 2 79 Аргентина 0 0 1 1 79 Гана 0 0 1 1 79 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 79 Кувейт 0 0 1 1 79 Малайзія 0 0 1 1 79 Фінляндія 0 0 1 1 всього 226 224 263 713

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на "Сьогодні":