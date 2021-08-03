Медальний залік Олімпіади після 3 серпня: Україна на 61 місці
3 серпня, 23:08
Сергій Шаховець
Після 11 дня Олімпійських ігор у Токіо Україна займає 61-е місце в загальному медальному заліку, незважаючи на завойовану сьогодні Аллою Черкасовою бронзову медаль
Бронзова медалістка Алла Черкасова / Фото: Reuters
Після змагань, що відбулися у вівторок, 3 серпня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 69 нагород – 32 золоті, 21 срібна і 16 бронзових. У трійці лідерів залишилися команди США і Японії.
Україна на Іграх у вівторок завоювала "бронзу" завдяки борчині Аллі Черкасовій. Проте в загальному медальному заліку опустилася з 60-го на 61-е місце.
Медальний залік Олімпіади-2020 після 3 серпня
|Місце
|Країна
|всього
|1
| Китай
|32
|21
|16
|69
|2
| США
|24
|28
|21
|73
|3
| Японія
|19
|6
|11
|36
|4
| Австралія
|14
|4
|15
|33
|5
| ОКР
|13
|21
|18
|52
|6
| Велика Британія
|13
|17
|13
|43
|7
| Німеччина
|8
|8
|14
|30
|8
| Франція
|6
|10
|8
|24
|9
| Нідерланди
|6
|7
|7
|20
|10
| Південна Корея
|6
|4
|9
|19
|11
| Нова Зеландія
|6
|4
|5
|15
|12
| Італія
|5
|9
|15
|29
|13
| Угорщина
|4
|4
|3
|11
|14
| Куба
|4
|3
|4
|11
|15
| Чехія
|4
|3
|1
|8
|16
| Канада
|3
|4
|7
|14
|17
| Швейцарія
|3
|4
|5
|12
|18
| Бразилія
|3
|3
|8
|14
|19
| Хорватія
|3
|3
|2
|8
|20
| Тайвань
|2
|4
|4
|10
|21
| Швеція
|2
|3
|0
|5
|22
| Польща
|2
|2
|2
|6
|23
| Данія
|2
|1
|3
|6
|24
| Ямайка
|2
|1
|2
|5
|25
| Норвегія
|2
|1
|1
|4
|25
| Словенія
|2
|1
|1
|4
|27
| Еквадор
|2
|1
|0
|3
|28
| Греція
|2
|0
|1
|3
|28
| Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|30
| Катар
|2
|0
|0
|2
|30
| Косово
|2
|0
|0
|2
|32
| Іспанія
|1
|4
|4
|9
|33
| Грузія
|1
|4
|1
|6
|34
| Венесуела
|1
|3
|0
|4
|34
| Румунія
|1
|3
|0
|4
|36
| Гонконг
|1
|2
|0
|3
|36
| Словаччина
|1
|2
|0
|3
|36
| ПАР
|1
|2
|0
|3
|39
| Австрія
|1
|1
|3
|5
|39
| Індонезія
|1
|1
|3
|5
|39
| Сербія
|1
|1
|3
|5
|42
| Бельгія
|1
|1
|1
|3
|42
| Ефіопія
|1
|1
|1
|3
|44
| Туніс
|1
|1
|0
|2
|44
| Філіппіни
|1
|1
|0
|2
|46
| Туреччина
|1
|0
|5
|6
|47
| Ізраїль
|1
|0
|2
|3
|47
| Ірландія
|1
|0
|2
|3
|49
| Білорусь
|1
|0
|1
|2
|49
| Іран
|1
|0
|1
|2
|49
| Латвія
|1
|0
|1
|2
|49
| Фіджі
|1
|0
|1
|2
|49
| Естонія
|1
|0
|1
|2
|54
| Бермуди
|1
|0
|0
|1
|54
| Марокко
|1
|0
|0
|1
|54
| Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|54
| Таїланд
|1
|0
|0
|1
|58
| Вірменія
|0
|2
|1
|3
|58
| Домініканська республіка
|0
|2
|1
|3
|58
| Колумбія
|0
|2
|1
|3
|61
| Україна
|0
|1
|6
|7
|62
| Монголія
|0
|1
|2
|3
|62
| Португалія
|0
|1
|2
|3
|64
| Індія
|0
|1
|1
|2
|64
| Кенія
|0
|1
|1
|2
|64
| Киргизія
|0
|1
|1
|2
|64
| Нігерія
|0
|1
|1
|2
|64
| Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|64
| Уганда
|0
|1
|1
|2
|70
| Болгарія
|0
|1
|0
|1
|70
| Йорданія
|0
|1
|0
|1
|70
| Намібія
|0
|1
|0
|1
|70
| Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|70
| Туркменія
|0
|1
|0
|1
|75
| Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|75
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
|75
| Мексика
|0
|0
|3
|3
|78
| Єгипет
|0
|0
|2
|2
|79
| Аргентина
|0
|0
|1
|1
|79
| Гана
|0
|0
|1
|1
|79
| Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|79
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|79
| Малайзія
|0
|0
|1
|1
|79
| Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|всього
|226
|224
|263
|713
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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