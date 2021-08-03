Медальный зачет Олимпиады после 3 августа: Украина на 61 месте

После 11 дня Олимпийских игр в Токио Украина занимает 61-е место в общем медальном зачете Игр, несмотря на завоеванную сегодня бронзовую медаль Аллой Черкасовой

Бронзовый медалист Алла Черкасова / Фото: Reuters

После соревнований, состоявшихся во вторник 3 августа, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 69 наград – 32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых. В тройке лидеров остались команды США и Японии.

Украина на Играх во вторник завоевала "бронзу" благодаря борчихе Алле Черкасовой. Тем не менее в общем медальном зачете опустилась с 60-го на 61-е место.

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Медальный зачет Олимпиады-2020 после 3 августа

Место Страна Всего 1 Китай 32 21 16 69 2 США 24 28 21 73 3 Япония 19 6 11 36 4 Австралия 14 4 15 33 5 ОКР 13 21 18 52 6 Великобритания 13 17 13 43 7 Германия 8 8 14 30 8 Франция 6 10 8 24 9 Нидерланды 6 7 7 20 10 Южная Корея 6 4 9 19 11 Новая Зеландия 6 4 5 15 12 Италия 5 9 15 29 13 Венгрия 4 4 3 11 14 Куба 4 3 4 11 15 Чехия 4 3 1 8 16 Канада 3 4 7 14 17 Швейцария 3 4 5 12 18 Бразилия 3 3 8 14 19 Хорватия 3 3 2 8 20 Тайвань 2 4 4 10 21 Швеция 2 3 0 5 22 Польша 2 2 2 6 23 Дания 2 1 3 6 24 Ямайка 2 1 2 5 25 Норвегия 2 1 1 4 25 Словения 2 1 1 4 27 Эквадор 2 1 0 3 28 Греция 2 0 1 3 28 Узбекистан 2 0 1 3 30 Катар 2 0 0 2 30 Косово 2 0 0 2 32 Испания 1 4 4 9 33 Грузия 1 4 1 6 34 Венесуэла 1 3 0 4 34 Румыния 1 3 0 4 36 Гонконг 1 2 0 3 36 Словакия 1 2 0 3 36 ЮАР 1 2 0 3 39 Австрия 1 1 3 5 39 Индонезия 1 1 3 5 39 Сербия 1 1 3 5 42 Бельгия 1 1 1 3 42 Эфиопия 1 1 1 3 44 Тунис 1 1 0 2 44 Филиппины 1 1 0 2 46 Турция 1 0 5 6 47 Израиль 1 0 2 3 47 Ирландия 1 0 2 3 49 Белоруссия 1 0 1 2 49 Иран 1 0 1 2 49 Латвия 1 0 1 2 49 Фиджи 1 0 1 2 49 Эстония 1 0 1 2 54 Бермуды 1 0 0 1 54 Марокко 1 0 0 1 54 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 54 Таиланд 1 0 0 1 58 Армения 0 2 1 3 58 Доминиканская Республика 0 2 1 3 58 Колумбия 0 2 1 3 61 Украина 0 1 6 7 62 Монголия 0 1 2 3 62 Португалия 0 1 2 3 64 Индия 0 1 1 2 64 Кения 0 1 1 2 64 Киргизия 0 1 1 2 64 Нигерия 0 1 1 2 64 Сан-Марино 0 1 1 2 64 Уганда 0 1 1 2 70 Болгария 0 1 0 1 70 Иордания 0 1 0 1 70 Намибия 0 1 0 1 70 Северная Македония 0 1 0 1 70 Туркмения 0 1 0 1 75 Азербайджан 0 0 3 3 75 Казахстан 0 0 3 3 75 Мексика 0 0 3 3 78 Египет 0 0 2 2 79 Аргентина 0 0 1 1 79 Гана 0 0 1 1 79 Кот-д’Ивуар 0 0 1 1 79 Кувейт 0 0 1 1 79 Малайзия 0 0 1 1 79 Финляндия 0 0 1 1 Всего 226 224 263 713

Олимпиада продлится до 8 августа.

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