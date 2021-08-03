Медальный зачет Олимпиады после 3 августа: Украина на 61 месте
3 августа, 23:08
Сергей Шаховец
После 11 дня Олимпийских игр в Токио Украина занимает 61-е место в общем медальном зачете Игр, несмотря на завоеванную сегодня бронзовую медаль Аллой Черкасовой
Бронзовый медалист Алла Черкасова / Фото: Reuters
После соревнований, состоявшихся во вторник 3 августа, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 69 наград – 32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых. В тройке лидеров остались команды США и Японии.
Украина на Играх во вторник завоевала "бронзу" благодаря борчихе Алле Черкасовой. Тем не менее в общем медальном зачете опустилась с 60-го на 61-е место.
Медальный зачет Олимпиады-2020 после 3 августа
|Место
|Страна
|Всего
|1
| Китай
|32
|21
|16
|69
|2
| США
|24
|28
|21
|73
|3
| Япония
|19
|6
|11
|36
|4
| Австралия
|14
|4
|15
|33
|5
| ОКР
|13
|21
|18
|52
|6
| Великобритания
|13
|17
|13
|43
|7
| Германия
|8
|8
|14
|30
|8
| Франция
|6
|10
|8
|24
|9
| Нидерланды
|6
|7
|7
|20
|10
| Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|11
| Новая Зеландия
|6
|4
|5
|15
|12
| Италия
|5
|9
|15
|29
|13
| Венгрия
|4
|4
|3
|11
|14
| Куба
|4
|3
|4
|11
|15
| Чехия
|4
|3
|1
|8
|16
| Канада
|3
|4
|7
|14
|17
| Швейцария
|3
|4
|5
|12
|18
| Бразилия
|3
|3
|8
|14
|19
| Хорватия
|3
|3
|2
|8
|20
| Тайвань
|2
|4
|4
|10
|21
| Швеция
|2
|3
|0
|5
|22
| Польша
|2
|2
|2
|6
|23
| Дания
|2
|1
|3
|6
|24
| Ямайка
|2
|1
|2
|5
|25
| Норвегия
|2
|1
|1
|4
|25
| Словения
|2
|1
|1
|4
|27
| Эквадор
|2
|1
|0
|3
|28
| Греция
|2
|0
|1
|3
|28
| Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|30
| Катар
|2
|0
|0
|2
|30
| Косово
|2
|0
|0
|2
|32
| Испания
|1
|4
|4
|9
|33
| Грузия
|1
|4
|1
|6
|34
| Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|34
| Румыния
|1
|3
|0
|4
|36
| Гонконг
|1
|2
|0
|3
|36
| Словакия
|1
|2
|0
|3
|36
| ЮАР
|1
|2
|0
|3
|39
| Австрия
|1
|1
|3
|5
|39
| Индонезия
|1
|1
|3
|5
|39
| Сербия
|1
|1
|3
|5
|42
| Бельгия
|1
|1
|1
|3
|42
| Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|44
| Тунис
|1
|1
|0
|2
|44
| Филиппины
|1
|1
|0
|2
|46
| Турция
|1
|0
|5
|6
|47
| Израиль
|1
|0
|2
|3
|47
| Ирландия
|1
|0
|2
|3
|49
| Белоруссия
|1
|0
|1
|2
|49
| Иран
|1
|0
|1
|2
|49
| Латвия
|1
|0
|1
|2
|49
| Фиджи
|1
|0
|1
|2
|49
| Эстония
|1
|0
|1
|2
|54
| Бермуды
|1
|0
|0
|1
|54
| Марокко
|1
|0
|0
|1
|54
| Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|54
| Таиланд
|1
|0
|0
|1
|58
| Армения
|0
|2
|1
|3
|58
| Доминиканская Республика
|0
|2
|1
|3
|58
| Колумбия
|0
|2
|1
|3
|61
| Украина
|0
|1
|6
|7
|62
| Монголия
|0
|1
|2
|3
|62
| Португалия
|0
|1
|2
|3
|64
| Индия
|0
|1
|1
|2
|64
| Кения
|0
|1
|1
|2
|64
| Киргизия
|0
|1
|1
|2
|64
| Нигерия
|0
|1
|1
|2
|64
| Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|64
| Уганда
|0
|1
|1
|2
|70
| Болгария
|0
|1
|0
|1
|70
| Иордания
|0
|1
|0
|1
|70
| Намибия
|0
|1
|0
|1
|70
| Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|70
| Туркмения
|0
|1
|0
|1
|75
| Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|75
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
|75
| Мексика
|0
|0
|3
|3
|78
| Египет
|0
|0
|2
|2
|79
| Аргентина
|0
|0
|1
|1
|79
| Гана
|0
|0
|1
|1
|79
| Кот-д’Ивуар
|0
|0
|1
|1
|79
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|79
| Малайзия
|0
|0
|1
|1
|79
| Финляндия
|0
|0
|1
|1
|Всего
|226
|224
|263
|713
Олимпиада продлится до 8 августа.
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