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Медальный зачет Олимпиады после 3 августа: Украина на 61 месте

3 августа, 23:08

Сергей Шаховец

После 11 дня Олимпийских игр в Токио Украина занимает 61-е место в общем медальном зачете Игр, несмотря на завоеванную сегодня бронзовую медаль Аллой Черкасовой

Бронзовый медалист Алла Черкасова / Фото: Reuters

После соревнований, состоявшихся во вторник 3 августа, медальный зачет Олимпиады в Токио продолжает возглавлять Китай, у которого 69 наград – 32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых. В тройке лидеров остались команды США и Японии.

Украина на Играх во вторник завоевала "бронзу" благодаря борчихе Алле Черкасовой. Тем не менее в общем медальном зачете опустилась с 60-го на 61-е место.

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Медальный зачет Олимпиады-2020 после 3 августа

МестоСтранаВсего
1 Китай32211669
2 США24282173
3 Япония1961136
4 Австралия1441533
5 ОКР13211852
6 Великобритания13171343
7 Германия881430
8 Франция610824
9 Нидерланды67720
10 Южная Корея64919
11 Новая Зеландия64515
12 Италия591529
13 Венгрия44311
14 Куба43411
15 Чехия4318
16 Канада34714
17 Швейцария34512
18 Бразилия33814
19 Хорватия3328
20 Тайвань24410
21 Швеция2305
22 Польша2226
23 Дания2136
24 Ямайка2125
25 Норвегия2114
25 Словения2114
27 Эквадор2103
28 Греция2013
28 Узбекистан2013
30 Катар2002
30 Косово2002
32 Испания1449
33 Грузия1416
34 Венесуэла1304
34 Румыния1304
36 Гонконг1203
36 Словакия1203
36 ЮАР1203
39 Австрия1135
39 Индонезия1135
39 Сербия1135
42 Бельгия1113
42 Эфиопия1113
44 Тунис1102
44 Филиппины1102
46 Турция1056
47 Израиль1023
47 Ирландия1023
49 Белоруссия1012
49 Иран1012
49 Латвия1012
49 Фиджи1012
49 Эстония1012
54 Бермуды1001
54 Марокко1001
54 Пуэрто-Рико1001
54 Таиланд1001
58 Армения0213
58 Доминиканская Республика0213
58 Колумбия0213
61 Украина0167
62 Монголия0123
62 Португалия0123
64 Индия0112
64 Кения0112
64 Киргизия0112
64 Нигерия0112
64 Сан-Марино0112
64 Уганда0112
70 Болгария0101
70 Иордания0101
70 Намибия0101
70 Северная Македония0101
70 Туркмения0101
75 Азербайджан0033
75 Казахстан0033
75 Мексика0033
78 Египет0022
79 Аргентина0011
79 Гана0011
79 Кот-д’Ивуар0011
79 Кувейт0011
79 Малайзия0011
79 Финляндия0011
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Олимпиада продлится до 8 августа.

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Источник: Сегодня|Спорт

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