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Медальний залік Олімпіади-2020 після третього дня

26 липня, 16:22

Олександр Трикіша

У понеділок, 26 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще 21 комплект нагород в 14 видах спорту. Україна сьогодні залишилася без медалей

Медальний залік Олімпіади після трьох днів змагань / Фото: Reuters

Після трьох днів Олімпіади-2020 Україна в загальному медальному заліку ділить 42-е місце з Єгиптом, Монголією та Туреччиною. Лідирує в рейтингу Японія , а слідом за ним йдуть США і Китай. Раніше ми писали, як приїхати на Олімпіаду і не потрапити на стадіон. Історія з Токіо.

Медальний залік Олімпіади-2020 на 26 липня:

М Країна ВСЬОГО
1

Японія

82313
2

США

73414
3

Китай

65718
4

ROC

45312
5

Велика Британія

3317
6

Корея

3047
7

Австралія

2136
8

Косово

2002
9

Італія

1449
10

Франція

1225
11

Канада

1214
12

Угорщина

1102
12

Туніс

1102
14

Хорватія

1012
14

Словенія

1012
16

Австрія

1001
16

Еквадор

1001
16

Гонконг

1001
16

Іран

1001
16

Норвегія

1001
16

Філіппіни

1001
16

Таїланд

1001
16

Узбекистан

1001
24

Нідерланди

0303
25

Тайбей

0224
26

Бразилія

0213
27

Грузія

0202
28

Чехія

0112
28

Іспанія

0112
28

Індонезія

0112
28

Сербія

0112
28

Швейцарія

0112
33

Бельгія

0101
33

Болгарія

0101
33

Колумбія

0101
33

Данія

0101
33

Індія

0101
33

Йорданія

0101
33

Румунія

0101
40

Німеччина

0033
40

Казахстан

0033
42

Єгипет

0022
42

Монголія

0022
42

Туреччина

0022
42

Україна

0 0 2 2
46Кот-д'Івуар0011
46

Естонія

0011
46

Ізраїль

0011
46

Кувейт

0011
46

Мексика

0011
46

Нова Зеландія

0011

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