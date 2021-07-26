Медальний залік Олімпіади-2020 після третього дня

У понеділок, 26 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще 21 комплект нагород в 14 видах спорту. Україна сьогодні залишилася без медалей

Медальний залік Олімпіади після трьох днів змагань / Фото: Reuters

Після трьох днів Олімпіади-2020 Україна в загальному медальному заліку ділить 42-е місце з Єгиптом, Монголією та Туреччиною. Лідирує в рейтингу Японія , а слідом за ним йдуть США і Китай. Раніше ми писали, як приїхати на Олімпіаду і не потрапити на стадіон. Історія з Токіо.

Медальний залік Олімпіади-2020 на 26 липня:

М Країна ВСЬОГО 1 Японія 8 2 3 13 2 США 7 3 4 14 3 Китай 6 5 7 18 4 ROC 4 5 3 12 5 Велика Британія 3 3 1 7 6 Корея 3 0 4 7 7 Австралія 2 1 3 6 8 Косово 2 0 0 2 9 Італія 1 4 4 9 10 Франція 1 2 2 5 11 Канада 1 2 1 4 12 Угорщина 1 1 0 2 12 Туніс 1 1 0 2 14 Хорватія 1 0 1 2 14 Словенія 1 0 1 2 16 Австрія 1 0 0 1 16 Еквадор 1 0 0 1 16 Гонконг 1 0 0 1 16 Іран 1 0 0 1 16 Норвегія 1 0 0 1 16 Філіппіни 1 0 0 1 16 Таїланд 1 0 0 1 16 Узбекистан 1 0 0 1 24 Нідерланди 0 3 0 3 25 Тайбей 0 2 2 4 26 Бразилія 0 2 1 3 27 Грузія 0 2 0 2 28 Чехія 0 1 1 2 28 Іспанія 0 1 1 2 28 Індонезія 0 1 1 2 28 Сербія 0 1 1 2 28 Швейцарія 0 1 1 2 33 Бельгія 0 1 0 1 33 Болгарія 0 1 0 1 33 Колумбія 0 1 0 1 33 Данія 0 1 0 1 33 Індія 0 1 0 1 33 Йорданія 0 1 0 1 33 Румунія 0 1 0 1 40 Німеччина 0 0 3 3 40 Казахстан 0 0 3 3 42 Єгипет 0 0 2 2 42 Монголія 0 0 2 2 42 Туреччина 0 0 2 2 42 Україна 0 0 2 2 46 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 46 Естонія 0 0 1 1 46 Ізраїль 0 0 1 1 46 Кувейт 0 0 1 1 46 Мексика 0 0 1 1 46 Нова Зеландія 0 0 1 1