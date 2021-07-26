Медальный зачет Олимпиады-2020 после третьего дня

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли еще 21 комплект наград в 14 видах спорта. Украина сегодня осталась без медалей

Медальный зачет Олимпиады после трех дней соревнований / Фото: Reuters

После трех дней Олимпиады-2020 Украина в общем медальном зачете делит 42-е место с Египтом, Монголией и Турцией. Лидирует в рейтинге Япония, а следом за ним идут США и Китай. Ранее мы писали, как приехать на Олимпиаду и не попасть на стадион. История из Токио.

Медальный зачет Олимпиады-2020 на 26 июля:

М Страна ВСЕГО 1 Япония 8 2 3 13 2 США 7 3 4 14 3 Китай 6 5 7 18 4 ROC 4 5 3 12 5 Великобритания 3 3 1 7 6 Корея 3 0 4 7 7 Австралия 2 1 3 6 8 Косово 2 0 0 2 9 Италия 1 4 4 9 10 Франция 1 2 2 5 11 Канада 1 2 1 4 12 Венгрия 1 1 0 2 12 Тунис 1 1 0 2 14 Хорватия 1 0 1 2 14 Словения 1 0 1 2 16 Австрия 1 0 0 1 16 Эквадор 1 0 0 1 16 Гонконг 1 0 0 1 16 Иран 1 0 0 1 16 Норвегия 1 0 0 1 16 Филиппины 1 0 0 1 16 Таиланд 1 0 0 1 16 Узбекистан 1 0 0 1 24 Нидерланды 0 3 0 3 25 Тайбэй 0 2 2 4 26 Бразилия 0 2 1 3 27 Грузия 0 2 0 2 28 Чехия 0 1 1 2 28 Испания 0 1 1 2 28 Индонезия 0 1 1 2 28 Сербия 0 1 1 2 28 Швейцария 0 1 1 2 33 Бельгия 0 1 0 1 33 Болгария 0 1 0 1 33 Колумбия 0 1 0 1 33 Дания 0 1 0 1 33 Индия 0 1 0 1 33 Иордания 0 1 0 1 33 Румыния 0 1 0 1 40 Германия 0 0 3 3 40 Казахстан 0 0 3 3 42 Египет 0 0 2 2 42 Монголия 0 0 2 2 42 Турция 0 0 2 2 42 Украина 0 0 2 2 46 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1 46 Эстония 0 0 1 1 46 Израиль 0 0 1 1 46 Кувейт 0 0 1 1 46 Мексика 0 0 1 1 46 Новая Зеландия 0 0 1 1