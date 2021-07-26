Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Медальный зачет Олимпиады-2020 после третьего дня

26 июля, 16:22

Александр Трикиша

В понедельник, 26 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли еще 21 комплект наград в 14 видах спорта. Украина сегодня осталась без медалей

Медальный зачет Олимпиады после трех дней соревнований / Фото: Reuters

После трех дней Олимпиады-2020 Украина в общем медальном зачете делит 42-е место с Египтом, Монголией и Турцией. Лидирует в рейтинге Япония, а следом за ним идут США и Китай. Ранее мы писали, как приехать на Олимпиаду и не попасть на стадион. История из Токио.

Медальный зачет Олимпиады-2020 на 26 июля:

МСтранаВСЕГО
1

Япония

82313
2

США

73414
3

Китай

65718
4

ROC

45312
5

Великобритания

3317
6

Корея

3047
7

Австралия

2136
8

Косово

2002
9

Италия

1449
10

Франция

1225
11

Канада

1214
12

Венгрия

1102
12

Тунис

1102
14

Хорватия

1012
14

Словения

1012
16

Австрия

1001
16

Эквадор

1001
16

Гонконг

1001
16

Иран

1001
16

Норвегия

1001
16

Филиппины

1001
16

Таиланд

1001
16

Узбекистан

1001
24

Нидерланды

0303
25

Тайбэй

0224
26

Бразилия

0213
27

Грузия

0202
28

Чехия

0112
28

Испания

0112
28

Индонезия

0112
28

Сербия

0112
28

Швейцария

0112
33

Бельгия

0101
33

Болгария

0101
33

Колумбия

0101
33

Дания

0101
33

Индия

0101
33

Иордания

0101
33

Румыния

0101
40

Германия

0033
40

Казахстан

0033
42

Египет

0022
42

Монголия

0022
42

Турция

0022
42

Украина

0022
46Кот-д'Ивуар0011
46

Эстония

0011
46

Израиль

0011
46

Кувейт

0011
46

Мексика

0011
46

Новая Зеландия

0011

Новости на эту же тему:
медали Олимпиада-2020 медальный зачет

Реклама