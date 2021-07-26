Медальный зачет Олимпиады-2020 после третьего дня

Медальный зачет Олимпиады после трех дней соревнований / Фото: Reuters
После трех дней Олимпиады-2020 Украина в общем медальном зачете делит 42-е место с Египтом, Монголией и Турцией. Лидирует в рейтинге Япония, а следом за ним идут США и Китай. Ранее мы писали, как приехать на Олимпиаду и не попасть на стадион. История из Токио.
Медальный зачет Олимпиады-2020 на 26 июля:
|М
|Страна
|ВСЕГО
|1
Япония
|8
|2
|3
|13
|2
США
|7
|3
|4
|14
|3
Китай
|6
|5
|7
|18
|4
ROC
|4
|5
|3
|12
|5
Великобритания
|3
|3
|1
|7
|6
Корея
|3
|0
|4
|7
|7
Австралия
|2
|1
|3
|6
|8
Косово
|2
|0
|0
|2
|9
Италия
|1
|4
|4
|9
|10
Франция
|1
|2
|2
|5
|11
Канада
|1
|2
|1
|4
|12
Венгрия
|1
|1
|0
|2
|12
Тунис
|1
|1
|0
|2
|14
Хорватия
|1
|0
|1
|2
|14
Словения
|1
|0
|1
|2
|16
Австрия
|1
|0
|0
|1
|16
Эквадор
|1
|0
|0
|1
|16
Гонконг
|1
|0
|0
|1
|16
Иран
|1
|0
|0
|1
|16
Норвегия
|1
|0
|0
|1
|16
Филиппины
|1
|0
|0
|1
|16
Таиланд
|1
|0
|0
|1
|16
Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|24
Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|25
Тайбэй
|0
|2
|2
|4
|26
Бразилия
|0
|2
|1
|3
|27
Грузия
|0
|2
|0
|2
|28
Чехия
|0
|1
|1
|2
|28
Испания
|0
|1
|1
|2
|28
Индонезия
|0
|1
|1
|2
|28
Сербия
|0
|1
|1
|2
|28
Швейцария
|0
|1
|1
|2
|33
Бельгия
|0
|1
|0
|1
|33
Болгария
|0
|1
|0
|1
|33
Колумбия
|0
|1
|0
|1
|33
Дания
|0
|1
|0
|1
|33
Индия
|0
|1
|0
|1
|33
Иордания
|0
|1
|0
|1
|33
Румыния
|0
|1
|0
|1
|40
Германия
|0
|0
|3
|3
|40
Казахстан
|0
|0
|3
|3
|42
Египет
|0
|0
|2
|2
|42
Монголия
|0
|0
|2
|2
|42
Турция
|0
|0
|2
|2
|42
Украина
|0
|0
|2
|2
|46
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|46
Эстония
|0
|0
|1
|1
|46
Израиль
|0
|0
|1
|1
|46
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|46
Мексика
|0
|0
|1
|1
|46
Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
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