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Медальний залік Олімпіади-2020 після сьомого дня

30 липня, 17:54

Сергій Шаховець

У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх у Токіо розіграли 21 комплект нагород в 13 видах спорту. Україна сьогодні залишилася без медалей і опустилася в загальному заліку на 58-е місце

Золоті медалісти з фехтування з Японії святкують перемогу на п'єдесталі пошани / Фото: Reuters

Після семи днів Олімпіади-2020, під час яких розігрувалися нагороди, Україна в загальному медальному заліку займає 58-е місце. Лідирує в рейтингу Китай, а слідом за ним йдуть Японія і США.

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Читайте також: Всі медалісти Олімпійських ігор 30 липня.

МісцеКраїназолотосріблобронзавсього
1 Китай19101140
2 Японія174728
3 США14161141
4 ОКР10141034
5 Австралія921122
6 Велика Британія69924
7 Південна Корея54615
8 Нідерланди37515
9 Франція35513
10 Німеччина34916
11 Канада33511
12 Нова Зеландія3328
13 Чехія3216
14 Хорватія3126
15 Італія271120
16 Угорщина2125
17 Словенія2114
18 Косово2002
19 Бразилія1337
19 Швейцарія1337
21 Грузія1304
21 Румунія1304
23 Тайвань1236
24 Гонконг1203
24 ПАР1203
26 Австрія1124
26 Сербія1124
28 Норвегія1102
33 Словаччина1102
28 Туніс1102
31 Ірландія1012
31 Узбекистан1012
31 Естонія1012
34 Бермуди1001
34 Греція1001
34 Іран1001
34 Латвія1001
34 Таїланд1001
34 Фіджі1001
34 Філіппіни1001
34 Еквадор1001
34 Ефіопія1001
43 Іспанія0213
43 Колумбія0213
45 Індонезія0123
45 Монголія0123
47 Бельгія0112
47 Данія0112
47 Куба0112
47 Уганда0112
51 Болгарія0101
51 Венесуела0101
51 Йорданія0101
51 Індія0101
51 Польща0101
51 Північна Македонія0101
51 Туркменія0101
58 Україна0044
59 Казахстан0033
60 Єгипет0022
60 Мексика0022
60 Туреччина0022
63 Азербайджан0011
63 Аргентина0011
63 Ізраїль0011
63 Кот-д'Івуар0011
63 Кувейт0011
63 Португалія0011
63 Сан-Марино0011
63 Фінляндія0011
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Джерело: Сегодня|Спорт

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