Медальний залік Олімпіади-2020 після сьомого дня

У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх у Токіо розіграли 21 комплект нагород в 13 видах спорту. Україна сьогодні залишилася без медалей і опустилася в загальному заліку на 58-е місце

Золоті медалісти з фехтування з Японії святкують перемогу на п'єдесталі пошани / Фото: Reuters

Після семи днів Олімпіади-2020, під час яких розігрувалися нагороди, Україна в загальному медальному заліку займає 58-е місце. Лідирує в рейтингу Китай, а слідом за ним йдуть Японія і США.

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Місце Країна золото срібло бронза всього 1 Китай 19 10 11 40 2 Японія 17 4 7 28 3 США 14 16 11 41 4 ОКР 10 14 10 34 5 Австралія 9 2 11 22 6 Велика Британія 6 9 9 24 7 Південна Корея 5 4 6 15 8 Нідерланди 3 7 5 15 9 Франція 3 5 5 13 10 Німеччина 3 4 9 16 11 Канада 3 3 5 11 12 Нова Зеландія 3 3 2 8 13 Чехія 3 2 1 6 14 Хорватія 3 1 2 6 15 Італія 2 7 11 20 16 Угорщина 2 1 2 5 17 Словенія 2 1 1 4 18 Косово 2 0 0 2 19 Бразилія 1 3 3 7 19 Швейцарія 1 3 3 7 21 Грузія 1 3 0 4 21 Румунія 1 3 0 4 23 Тайвань 1 2 3 6 24 Гонконг 1 2 0 3 24 ПАР 1 2 0 3 26 Австрія 1 1 2 4 26 Сербія 1 1 2 4 28 Норвегія 1 1 0 2 33 Словаччина 1 1 0 2 28 Туніс 1 1 0 2 31 Ірландія 1 0 1 2 31 Узбекистан 1 0 1 2 31 Естонія 1 0 1 2 34 Бермуди 1 0 0 1 34 Греція 1 0 0 1 34 Іран 1 0 0 1 34 Латвія 1 0 0 1 34 Таїланд 1 0 0 1 34 Фіджі 1 0 0 1 34 Філіппіни 1 0 0 1 34 Еквадор 1 0 0 1 34 Ефіопія 1 0 0 1 43 Іспанія 0 2 1 3 43 Колумбія 0 2 1 3 45 Індонезія 0 1 2 3 45 Монголія 0 1 2 3 47 Бельгія 0 1 1 2 47 Данія 0 1 1 2 47 Куба 0 1 1 2 47 Уганда 0 1 1 2 51 Болгарія 0 1 0 1 51 Венесуела 0 1 0 1 51 Йорданія 0 1 0 1 51 Індія 0 1 0 1 51 Польща 0 1 0 1 51 Північна Македонія 0 1 0 1 51 Туркменія 0 1 0 1 58 Україна 0 0 4 4 59 Казахстан 0 0 3 3 60 Єгипет 0 0 2 2 60 Мексика 0 0 2 2 60 Туреччина 0 0 2 2 63 Азербайджан 0 0 1 1 63 Аргентина 0 0 1 1 63 Ізраїль 0 0 1 1 63 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 63 Кувейт 0 0 1 1 63 Португалія 0 0 1 1 63 Сан-Марино 0 0 1 1 63 Фінляндія 0 0 1 1 всього 133 133 155 421