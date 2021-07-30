Медальний залік Олімпіади-2020 після сьомого дня
30 липня, 17:54
Сергій Шаховець
У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх у Токіо розіграли 21 комплект нагород в 13 видах спорту. Україна сьогодні залишилася без медалей і опустилася в загальному заліку на 58-е місце
Золоті медалісти з фехтування з Японії святкують перемогу на п'єдесталі пошани / Фото: Reuters
Після семи днів Олімпіади-2020, під час яких розігрувалися нагороди, Україна в загальному медальному заліку займає 58-е місце. Лідирує в рейтингу Китай, а слідом за ним йдуть Японія і США.
Читайте також: Всі медалісти Олімпійських ігор 30 липня.
|Місце
|Країна
|золото
|срібло
|бронза
|всього
|1
| Китай
|19
|10
|11
|40
|2
| Японія
|17
|4
|7
|28
|3
| США
|14
|16
|11
|41
|4
| ОКР
|10
|14
|10
|34
|5
| Австралія
|9
|2
|11
|22
|6
| Велика Британія
|6
|9
|9
|24
|7
| Південна Корея
|5
|4
|6
|15
|8
| Нідерланди
|3
|7
|5
|15
|9
| Франція
|3
|5
|5
|13
|10
| Німеччина
|3
|4
|9
|16
|11
| Канада
|3
|3
|5
|11
|12
| Нова Зеландія
|3
|3
|2
|8
|13
| Чехія
|3
|2
|1
|6
|14
| Хорватія
|3
|1
|2
|6
|15
| Італія
|2
|7
|11
|20
|16
| Угорщина
|2
|1
|2
|5
|17
| Словенія
|2
|1
|1
|4
|18
| Косово
|2
|0
|0
|2
|19
| Бразилія
|1
|3
|3
|7
|19
| Швейцарія
|1
|3
|3
|7
|21
| Грузія
|1
|3
|0
|4
|21
| Румунія
|1
|3
|0
|4
|23
| Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
| Гонконг
|1
|2
|0
|3
|24
| ПАР
|1
|2
|0
|3
|26
| Австрія
|1
|1
|2
|4
|26
| Сербія
|1
|1
|2
|4
|28
| Норвегія
|1
|1
|0
|2
|33
| Словаччина
|1
|1
|0
|2
|28
| Туніс
|1
|1
|0
|2
|31
| Ірландія
|1
|0
|1
|2
|31
| Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|31
| Естонія
|1
|0
|1
|2
|34
| Бермуди
|1
|0
|0
|1
|34
| Греція
|1
|0
|0
|1
|34
| Іран
|1
|0
|0
|1
|34
| Латвія
|1
|0
|0
|1
|34
| Таїланд
|1
|0
|0
|1
|34
| Фіджі
|1
|0
|0
|1
|34
| Філіппіни
|1
|0
|0
|1
|34
| Еквадор
|1
|0
|0
|1
|34
| Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|43
| Іспанія
|0
|2
|1
|3
|43
| Колумбія
|0
|2
|1
|3
|45
| Індонезія
|0
|1
|2
|3
|45
| Монголія
|0
|1
|2
|3
|47
| Бельгія
|0
|1
|1
|2
|47
| Данія
|0
|1
|1
|2
|47
| Куба
|0
|1
|1
|2
|47
| Уганда
|0
|1
|1
|2
|51
| Болгарія
|0
|1
|0
|1
|51
| Венесуела
|0
|1
|0
|1
|51
| Йорданія
|0
|1
|0
|1
|51
| Індія
|0
|1
|0
|1
|51
| Польща
|0
|1
|0
|1
|51
| Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|51
| Туркменія
|0
|1
|0
|1
|58
| Україна
|0
|0
|4
|4
|59
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
|60
| Єгипет
|0
|0
|2
|2
|60
| Мексика
|0
|0
|2
|2
|60
| Туреччина
|0
|0
|2
|2
|63
| Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|63
| Аргентина
|0
|0
|1
|1
|63
| Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|63
| Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|63
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|63
| Португалія
|0
|0
|1
|1
|63
| Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|63
| Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|всього
|133
|133
|155
|421