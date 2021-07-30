Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Медальный зачет Олимпиады-2020 после седьмого дня

30 июля, 17:54

Сергей Шаховец

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли 21 комплект наград в 13 видах спорта. Украина сегодня осталась без медалей и опустилась в общем зачете на 58-е место

Золотые медалисты по фехтованию из Японии празднуют победу на пьедестале почета / Фото: Reuters

После семи дней Олимпиады-2020, во время которых разыгрывались награды, Украина в общем медальном зачете занимает 58-е место. Лидирует в рейтинге Китай, а следом за ним идут Япония и США.

Реклама

Читайте также: Все медалисты Олимпийских игр 30 июля.

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Китай19101140
2 Япония174728
3 США14161141
4 ОКР10141034
5 Австралия921122
6 Великобритания69924
7 Южная Корея54615
8 Нидерланды37515
9 Франция35513
10 Германия34916
11 Канада33511
12 Новая Зеландия3328
13 Чехия3216
14 Хорватия3126
15 Италия271120
16 Венгрия2125
17 Словения2114
18 Косово2002
19 Бразилия1337
19 Швейцария1337
21 Грузия1304
21 Румыния1304
23 Тайвань1236
24 Гонконг1203
24 ЮАР1203
26 Австрия1124
26 Сербия1124
28 Норвегия1102
33 Словакия1102
28 Тунис1102
31 Ирландия1012
31 Узбекистан1012
31 Эстония1012
34 Бермуды1001
34 Греция1001
34 Иран1001
34 Латвия1001
34 Таиланд1001
34 Фиджи1001
34 Филиппины1001
34 Эквадор1001
34 Эфиопия1001
43 Испания0213
43 Колумбия0213
45 Индонезия0123
45 Монголия0123
47 Бельгия0112
47 Дания0112
47 Куба0112
47 Уганда0112
51 Болгария0101
51 Венесуэла0101
51 Иордания0101
51 Индия0101
51 Польша0101
51 Северная Македония0101
51 Туркмения0101
58 Украина0044
59 Казахстан0033
60 Египет0022
60 Мексика0022
60 Турция0022
63 Азербайджан0011
63 Аргентина0011
63 Израиль0011
63 Кот-д’Ивуар0011
63 Кувейт0011
63 Португалия0011
63 Сан-Марино0011
63 Финляндия0011
Всего133133155421

Новости на эту же тему:
Олимпийские игры Олимпиада-2020 медальный зачет Украина на Олимпиаде-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама