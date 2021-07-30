Медальный зачет Олимпиады-2020 после седьмого дня
30 июля, 17:54
Сергей Шаховец
В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли 21 комплект наград в 13 видах спорта. Украина сегодня осталась без медалей и опустилась в общем зачете на 58-е место
Золотые медалисты по фехтованию из Японии празднуют победу на пьедестале почета / Фото: Reuters
После семи дней Олимпиады-2020, во время которых разыгрывались награды, Украина в общем медальном зачете занимает 58-е место. Лидирует в рейтинге Китай, а следом за ним идут Япония и США.
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|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
| Китай
|19
|10
|11
|40
|2
| Япония
|17
|4
|7
|28
|3
| США
|14
|16
|11
|41
|4
| ОКР
|10
|14
|10
|34
|5
| Австралия
|9
|2
|11
|22
|6
| Великобритания
|6
|9
|9
|24
|7
| Южная Корея
|5
|4
|6
|15
|8
| Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9
| Франция
|3
|5
|5
|13
|10
| Германия
|3
|4
|9
|16
|11
| Канада
|3
|3
|5
|11
|12
| Новая Зеландия
|3
|3
|2
|8
|13
| Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
| Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
| Италия
|2
|7
|11
|20
|16
| Венгрия
|2
|1
|2
|5
|17
| Словения
|2
|1
|1
|4
|18
| Косово
|2
|0
|0
|2
|19
| Бразилия
|1
|3
|3
|7
|19
| Швейцария
|1
|3
|3
|7
|21
| Грузия
|1
|3
|0
|4
|21
| Румыния
|1
|3
|0
|4
|23
| Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
| Гонконг
|1
|2
|0
|3
|24
| ЮАР
|1
|2
|0
|3
|26
| Австрия
|1
|1
|2
|4
|26
| Сербия
|1
|1
|2
|4
|28
| Норвегия
|1
|1
|0
|2
|33
| Словакия
|1
|1
|0
|2
|28
| Тунис
|1
|1
|0
|2
|31
| Ирландия
|1
|0
|1
|2
|31
| Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|31
| Эстония
|1
|0
|1
|2
|34
| Бермуды
|1
|0
|0
|1
|34
| Греция
|1
|0
|0
|1
|34
| Иран
|1
|0
|0
|1
|34
| Латвия
|1
|0
|0
|1
|34
| Таиланд
|1
|0
|0
|1
|34
| Фиджи
|1
|0
|0
|1
|34
| Филиппины
|1
|0
|0
|1
|34
| Эквадор
|1
|0
|0
|1
|34
| Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|43
| Испания
|0
|2
|1
|3
|43
| Колумбия
|0
|2
|1
|3
|45
| Индонезия
|0
|1
|2
|3
|45
| Монголия
|0
|1
|2
|3
|47
| Бельгия
|0
|1
|1
|2
|47
| Дания
|0
|1
|1
|2
|47
| Куба
|0
|1
|1
|2
|47
| Уганда
|0
|1
|1
|2
|51
| Болгария
|0
|1
|0
|1
|51
| Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|51
| Иордания
|0
|1
|0
|1
|51
| Индия
|0
|1
|0
|1
|51
| Польша
|0
|1
|0
|1
|51
| Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|51
| Туркмения
|0
|1
|0
|1
|58
| Украина
|0
|0
|4
|4
|59
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
|60
| Египет
|0
|0
|2
|2
|60
| Мексика
|0
|0
|2
|2
|60
| Турция
|0
|0
|2
|2
|63
| Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|63
| Аргентина
|0
|0
|1
|1
|63
| Израиль
|0
|0
|1
|1
|63
| Кот-д’Ивуар
|0
|0
|1
|1
|63
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|63
| Португалия
|0
|0
|1
|1
|63
| Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
|63
| Финляндия
|0
|0
|1
|1
|Всего
|133
|133
|155
|421