Медальный зачет Олимпиады-2020 после седьмого дня

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли 21 комплект наград в 13 видах спорта. Украина сегодня осталась без медалей и опустилась в общем зачете на 58-е место

Золотые медалисты по фехтованию из Японии празднуют победу на пьедестале почета / Фото: Reuters

После семи дней Олимпиады-2020, во время которых разыгрывались награды, Украина в общем медальном зачете занимает 58-е место. Лидирует в рейтинге Китай, а следом за ним идут Япония и США.

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Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 19 10 11 40 2 Япония 17 4 7 28 3 США 14 16 11 41 4 ОКР 10 14 10 34 5 Австралия 9 2 11 22 6 Великобритания 6 9 9 24 7 Южная Корея 5 4 6 15 8 Нидерланды 3 7 5 15 9 Франция 3 5 5 13 10 Германия 3 4 9 16 11 Канада 3 3 5 11 12 Новая Зеландия 3 3 2 8 13 Чехия 3 2 1 6 14 Хорватия 3 1 2 6 15 Италия 2 7 11 20 16 Венгрия 2 1 2 5 17 Словения 2 1 1 4 18 Косово 2 0 0 2 19 Бразилия 1 3 3 7 19 Швейцария 1 3 3 7 21 Грузия 1 3 0 4 21 Румыния 1 3 0 4 23 Тайвань 1 2 3 6 24 Гонконг 1 2 0 3 24 ЮАР 1 2 0 3 26 Австрия 1 1 2 4 26 Сербия 1 1 2 4 28 Норвегия 1 1 0 2 33 Словакия 1 1 0 2 28 Тунис 1 1 0 2 31 Ирландия 1 0 1 2 31 Узбекистан 1 0 1 2 31 Эстония 1 0 1 2 34 Бермуды 1 0 0 1 34 Греция 1 0 0 1 34 Иран 1 0 0 1 34 Латвия 1 0 0 1 34 Таиланд 1 0 0 1 34 Фиджи 1 0 0 1 34 Филиппины 1 0 0 1 34 Эквадор 1 0 0 1 34 Эфиопия 1 0 0 1 43 Испания 0 2 1 3 43 Колумбия 0 2 1 3 45 Индонезия 0 1 2 3 45 Монголия 0 1 2 3 47 Бельгия 0 1 1 2 47 Дания 0 1 1 2 47 Куба 0 1 1 2 47 Уганда 0 1 1 2 51 Болгария 0 1 0 1 51 Венесуэла 0 1 0 1 51 Иордания 0 1 0 1 51 Индия 0 1 0 1 51 Польша 0 1 0 1 51 Северная Македония 0 1 0 1 51 Туркмения 0 1 0 1 58 Украина 0 0 4 4 59 Казахстан 0 0 3 3 60 Египет 0 0 2 2 60 Мексика 0 0 2 2 60 Турция 0 0 2 2 63 Азербайджан 0 0 1 1 63 Аргентина 0 0 1 1 63 Израиль 0 0 1 1 63 Кот-д’Ивуар 0 0 1 1 63 Кувейт 0 0 1 1 63 Португалия 0 0 1 1 63 Сан-Марино 0 0 1 1 63 Финляндия 0 0 1 1 Всего 133 133 155 421