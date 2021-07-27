Медальний залік Олімпіади-2020 після п'ятого дня

У вівторок, 27 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще 22 комплекти нагород у 14 видах спорту. Україна сьогодні виграла третю бронзу

Медальний залік Токіо-2020 / Фото: Reuters

Після чотирьох днів Олімпіади-2020, під час яких розігрувалися нагороди, Україна в загальному медальному заліку ділить 47-е місце з Казахстаном. Лідирує в рейтингу Японія, а слідом за нею йдуть США і Китай. Раніше ми писали, як в Токіо використовують обручі в пандемію. Історія з Японії.

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Медальний залік Олімпіади-2020 на 27 липня:

Місце Країна ВСЬОГО 1 Японія 10 3 5 18 2 США 9 8 8 25 3 Китай 9 5 7 21 4 ОКР 7 7 4 18 5 Велика Британія 4 5 4 13 6 Південна Корея 3 2 5 10 7 Австралія 3 1 5 9 8 Канада 2 3 4 9 9 Франція 2 2 3 7 10 Німеччина 2 0 3 5 11 Косово 2 0 0 2 12 Італія 1 5 6 12 13 Тайвань 1 2 3 6 14 Бразилія 1 2 2 5 14 Швейцарія 1 2 2 5 16 Сербія 1 1 1 3 16 Словенія 1 1 1 3 18 Угорщина 1 1 0 2 18 Туніс 1 1 0 2 20 Австрія 1 0 1 2 20 Хорватія 1 0 1 2 20 Естонія 1 0 1 2 23 Бермуди 1 0 0 1 23 Гонконг 1 0 0 1 23 Іран 1 0 0 1 23 Норвегія 1 0 0 1 23 Таїланд 1 0 0 1 23 Узбекистан 1 0 0 1 23 Філіппіни 1 0 0 1 23 Еквадор 1 0 0 1 31 Нідерланди 0 3 0 3 32 Іспанія 0 2 1 3 33 Грузія 0 2 0 2 33 ПАР 0 2 0 2 35 Монголія 0 1 2 3 36 Бельгія 0 1 1 2 36 Індонезія 0 1 1 2 36 Чехія 0 1 1 2 39 Болгарія 0 1 0 1 39 Данія 0 1 0 1 39 Йорданія 0 1 0 1 39 Індія 0 1 0 1 39 Колумбія 0 1 0 1 39 Північна Македонія 0 1 0 1 39 Румунія 0 1 0 1 39 Туркменія 0 1 0 1 47 Казахстан 0 0 3 3 47 Україна 0 0 3 3 49 Єгипет 0 0 2 2 49 Мексика 0 0 2 2 49 Туреччина 0 0 2 2 52 Ізраїль 0 0 1 1 52 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 52 Куба 0 0 1 1 52 Кувейт 0 0 1 1 52 Нова Зеландія 0 0 1 1 ВСЬОГО 72 72 90 234