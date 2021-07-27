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Медальний залік Олімпіади-2020 після п'ятого дня

27 липня, 18:05

Олена Павлова

У вівторок, 27 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще 22 комплекти нагород у 14 видах спорту. Україна сьогодні виграла третю бронзу

Медальний залік Токіо-2020 / Фото: Reuters

Після чотирьох днів Олімпіади-2020, під час яких розігрувалися нагороди, Україна в загальному медальному заліку ділить 47-е місце з Казахстаном. Лідирує в рейтингу Японія, а слідом за нею йдуть США і Китай. Раніше ми писали, як в Токіо використовують обручі в пандемію. Історія з Японії.

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Медальний залік Олімпіади-2020 на 27 липня:

МісцеКраїнаВСЬОГО
1 Японія103518
2 США98825
3 Китай95721
4 ОКР77418
5 Велика Британія45413
6 Південна Корея32510
7 Австралія3159
8 Канада2349
9 Франція2237
10 Німеччина2035
11 Косово2002
12 Італія15612
13 Тайвань1236
14 Бразилія1225
14 Швейцарія1225
16 Сербія1113
16 Словенія1113
18 Угорщина1102
18 Туніс1102
20 Австрія1012
20 Хорватія1012
20 Естонія1012
23 Бермуди1001
23 Гонконг1001
23 Іран1001
23 Норвегія1001
23 Таїланд1001
23 Узбекистан1001
23 Філіппіни1001
23 Еквадор1001
31 Нідерланди0303
32 Іспанія0213
33 Грузія0202
33 ПАР0202
35 Монголія0123
36 Бельгія0112
36 Індонезія0112
36 Чехія0112
39 Болгарія0101
39 Данія0101
39 Йорданія0101
39 Індія0101
39 Колумбія0101
39 Північна Македонія0101
39 Румунія0101
39 Туркменія0101
47 Казахстан0033
47 Україна0033
49 Єгипет0022
49 Мексика0022
49 Туреччина0022
52 Ізраїль0011
52 Кот-д'Івуар0011
52 Куба0011
52 Кувейт0011
52 Нова Зеландія0011
ВСЬОГО727290234

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