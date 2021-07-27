Медальний залік Олімпіади-2020 після п'ятого дня
27 липня, 18:05
Олена Павлова
У вівторок, 27 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще 22 комплекти нагород у 14 видах спорту. Україна сьогодні виграла третю бронзу
Медальний залік Токіо-2020 / Фото: Reuters
Після чотирьох днів Олімпіади-2020, під час яких розігрувалися нагороди, Україна в загальному медальному заліку ділить 47-е місце з Казахстаном. Лідирує в рейтингу Японія, а слідом за нею йдуть США і Китай. Раніше ми писали, як в Токіо використовують обручі в пандемію. Історія з Японії.
Медальний залік Олімпіади-2020 на 27 липня:
|Місце
|Країна
|ВСЬОГО
|1
| Японія
|10
|3
|5
|18
|2
| США
|9
|8
|8
|25
|3
| Китай
|9
|5
|7
|21
|4
| ОКР
|7
|7
|4
|18
|5
| Велика Британія
|4
|5
|4
|13
|6
| Південна Корея
|3
|2
|5
|10
|7
| Австралія
|3
|1
|5
|9
|8
| Канада
|2
|3
|4
|9
|9
| Франція
|2
|2
|3
|7
|10
| Німеччина
|2
|0
|3
|5
|11
| Косово
|2
|0
|0
|2
|12
| Італія
|1
|5
|6
|12
|13
| Тайвань
|1
|2
|3
|6
|14
| Бразилія
|1
|2
|2
|5
|14
| Швейцарія
|1
|2
|2
|5
|16
| Сербія
|1
|1
|1
|3
|16
| Словенія
|1
|1
|1
|3
|18
| Угорщина
|1
|1
|0
|2
|18
| Туніс
|1
|1
|0
|2
|20
| Австрія
|1
|0
|1
|2
|20
| Хорватія
|1
|0
|1
|2
|20
| Естонія
|1
|0
|1
|2
|23
| Бермуди
|1
|0
|0
|1
|23
| Гонконг
|1
|0
|0
|1
|23
| Іран
|1
|0
|0
|1
|23
| Норвегія
|1
|0
|0
|1
|23
| Таїланд
|1
|0
|0
|1
|23
| Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|23
| Філіппіни
|1
|0
|0
|1
|23
| Еквадор
|1
|0
|0
|1
|31
| Нідерланди
|0
|3
|0
|3
|32
| Іспанія
|0
|2
|1
|3
|33
| Грузія
|0
|2
|0
|2
|33
| ПАР
|0
|2
|0
|2
|35
| Монголія
|0
|1
|2
|3
|36
| Бельгія
|0
|1
|1
|2
|36
| Індонезія
|0
|1
|1
|2
|36
| Чехія
|0
|1
|1
|2
|39
| Болгарія
|0
|1
|0
|1
|39
| Данія
|0
|1
|0
|1
|39
| Йорданія
|0
|1
|0
|1
|39
| Індія
|0
|1
|0
|1
|39
| Колумбія
|0
|1
|0
|1
|39
| Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|39
| Румунія
|0
|1
|0
|1
|39
| Туркменія
|0
|1
|0
|1
|47
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
|47
| Україна
|0
|0
|3
|3
|49
| Єгипет
|0
|0
|2
|2
|49
| Мексика
|0
|0
|2
|2
|49
| Туреччина
|0
|0
|2
|2
|52
| Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|52
| Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|52
| Куба
|0
|0
|1
|1
|52
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|52
| Нова Зеландія
|0
|0
|1
|1
|ВСЬОГО
|72
|72
|90
|234