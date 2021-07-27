Медальный зачет Олимпиады-2020 после пятого дня
27 июля, 18:05
Елена Павлова
Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли еще 22 комплекта наград в 14 видах спорта. Украина сегодня выиграла третью бронзу
Медальный зачет Токио-2020 / Фото: Reuters
После четырех дней Олимпиады-2020, во время которых разыгрывались награды, Украина в общем медальном зачете делит 47-е место с Казахстаном. Лидирует в рейтинге Япония, а следом за ней идут США и Китай. Ранее мы писали, как в Токио используют обручи в пандемию. История из Японии.
Медальный зачет Олимпиады-2020 на 27 июля:
|Место
|Страна
|ВСЕГО
|1
| Япония
|10
|3
|5
|18
|2
| США
|9
|8
|8
|25
|3
| Китай
|9
|5
|7
|21
|4
| ОКР
|7
|7
|4
|18
|5
| Великобритания
|4
|5
|4
|13
|6
| Южная Корея
|3
|2
|5
|10
|7
| Австралия
|3
|1
|5
|9
|8
| Канада
|2
|3
|4
|9
|9
| Франция
|2
|2
|3
|7
|10
| Германия
|2
|0
|3
|5
|11
| Косово
|2
|0
|0
|2
|12
| Италия
|1
|5
|6
|12
|13
| Тайвань
|1
|2
|3
|6
|14
| Бразилия
|1
|2
|2
|5
|14
| Швейцария
|1
|2
|2
|5
|16
| Сербия
|1
|1
|1
|3
|16
| Словения
|1
|1
|1
|3
|18
| Венгрия
|1
|1
|0
|2
|18
| Тунис
|1
|1
|0
|2
|20
| Австрия
|1
|0
|1
|2
|20
| Хорватия
|1
|0
|1
|2
|20
| Эстония
|1
|0
|1
|2
|23
| Бермуды
|1
|0
|0
|1
|23
| Гонконг
|1
|0
|0
|1
|23
| Иран
|1
|0
|0
|1
|23
| Норвегия
|1
|0
|0
|1
|23
| Таиланд
|1
|0
|0
|1
|23
| Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|23
| Филиппины
|1
|0
|0
|1
|23
| Эквадор
|1
|0
|0
|1
|31
| Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|32
| Испания
|0
|2
|1
|3
|33
| Грузия
|0
|2
|0
|2
|33
| ЮАР
|0
|2
|0
|2
|35
| Монголия
|0
|1
|2
|3
|36
| Бельгия
|0
|1
|1
|2
|36
| Индонезия
|0
|1
|1
|2
|36
| Чехия
|0
|1
|1
|2
|39
| Болгария
|0
|1
|0
|1
|39
| Дания
|0
|1
|0
|1
|39
| Иордания
|0
|1
|0
|1
|39
| Индия
|0
|1
|0
|1
|39
| Колумбия
|0
|1
|0
|1
|39
| Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|39
| Румыния
|0
|1
|0
|1
|39
| Туркмения
|0
|1
|0
|1
|47
| Казахстан
|0
|0
|3
|3
|47
| Украина
|0
|0
|3
|3
|49
| Египет
|0
|0
|2
|2
|49
| Мексика
|0
|0
|2
|2
|49
| Турция
|0
|0
|2
|2
|52
| Израиль
|0
|0
|1
|1
|52
| Кот-д’Ивуар
|0
|0
|1
|1
|52
| Куба
|0
|0
|1
|1
|52
| Кувейт
|0
|0
|1
|1
|52
| Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|ВСЕГО
|72
|72
|90
|234