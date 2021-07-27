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Медальный зачет Олимпиады-2020 после пятого дня

27 июля, 18:05

Елена Павлова

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли еще 22 комплекта наград в 14 видах спорта. Украина сегодня выиграла третью бронзу

Медальный зачет Токио-2020 / Фото: Reuters

После четырех дней Олимпиады-2020, во время которых разыгрывались награды, Украина в общем медальном зачете делит 47-е место с Казахстаном. Лидирует в рейтинге Япония, а следом за ней идут США и Китай. Ранее мы писали, как в Токио используют обручи в пандемию. История из Японии.

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Медальный зачет Олимпиады-2020 на 27 июля:

МестоСтранаВСЕГО
1 Япония103518
2 США98825
3 Китай95721
4 ОКР77418
5 Великобритания45413
6 Южная Корея32510
7 Австралия3159
8 Канада2349
9 Франция2237
10 Германия2035
11 Косово2002
12 Италия15612
13 Тайвань1236
14 Бразилия1225
14 Швейцария1225
16 Сербия1113
16 Словения1113
18 Венгрия1102
18 Тунис1102
20 Австрия1012
20 Хорватия1012
20 Эстония1012
23 Бермуды1001
23 Гонконг1001
23 Иран1001
23 Норвегия1001
23 Таиланд1001
23 Узбекистан1001
23 Филиппины1001
23 Эквадор1001
31 Нидерланды0303
32 Испания0213
33 Грузия0202
33 ЮАР0202
35 Монголия0123
36 Бельгия0112
36 Индонезия0112
36 Чехия0112
39 Болгария0101
39 Дания0101
39 Иордания0101
39 Индия0101
39 Колумбия0101
39 Северная Македония0101
39 Румыния0101
39 Туркмения0101
47 Казахстан0033
47 Украина0033
49 Египет0022
49 Мексика0022
49 Турция0022
52 Израиль0011
52 Кот-д’Ивуар0011
52 Куба0011
52 Кувейт0011
52 Новая Зеландия0011
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