Медальный зачет Олимпиады-2020 после пятого дня

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграли еще 22 комплекта наград в 14 видах спорта. Украина сегодня выиграла третью бронзу

Медальный зачет Токио-2020 / Фото: Reuters

После четырех дней Олимпиады-2020, во время которых разыгрывались награды, Украина в общем медальном зачете делит 47-е место с Казахстаном. Лидирует в рейтинге Япония, а следом за ней идут США и Китай. Ранее мы писали, как в Токио используют обручи в пандемию. История из Японии.

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Медальный зачет Олимпиады-2020 на 27 июля:

Место Страна ВСЕГО 1 Япония 10 3 5 18 2 США 9 8 8 25 3 Китай 9 5 7 21 4 ОКР 7 7 4 18 5 Великобритания 4 5 4 13 6 Южная Корея 3 2 5 10 7 Австралия 3 1 5 9 8 Канада 2 3 4 9 9 Франция 2 2 3 7 10 Германия 2 0 3 5 11 Косово 2 0 0 2 12 Италия 1 5 6 12 13 Тайвань 1 2 3 6 14 Бразилия 1 2 2 5 14 Швейцария 1 2 2 5 16 Сербия 1 1 1 3 16 Словения 1 1 1 3 18 Венгрия 1 1 0 2 18 Тунис 1 1 0 2 20 Австрия 1 0 1 2 20 Хорватия 1 0 1 2 20 Эстония 1 0 1 2 23 Бермуды 1 0 0 1 23 Гонконг 1 0 0 1 23 Иран 1 0 0 1 23 Норвегия 1 0 0 1 23 Таиланд 1 0 0 1 23 Узбекистан 1 0 0 1 23 Филиппины 1 0 0 1 23 Эквадор 1 0 0 1 31 Нидерланды 0 3 0 3 32 Испания 0 2 1 3 33 Грузия 0 2 0 2 33 ЮАР 0 2 0 2 35 Монголия 0 1 2 3 36 Бельгия 0 1 1 2 36 Индонезия 0 1 1 2 36 Чехия 0 1 1 2 39 Болгария 0 1 0 1 39 Дания 0 1 0 1 39 Иордания 0 1 0 1 39 Индия 0 1 0 1 39 Колумбия 0 1 0 1 39 Северная Македония 0 1 0 1 39 Румыния 0 1 0 1 39 Туркмения 0 1 0 1 47 Казахстан 0 0 3 3 47 Украина 0 0 3 3 49 Египет 0 0 2 2 49 Мексика 0 0 2 2 49 Турция 0 0 2 2 52 Израиль 0 0 1 1 52 Кот-д’Ивуар 0 0 1 1 52 Куба 0 0 1 1 52 Кувейт 0 0 1 1 52 Новая Зеландия 0 0 1 1 ВСЕГО 72 72 90 234