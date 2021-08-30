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Медальні надії України в сьомий день Паралімпіади-2020 у Токіо

Сергій Шаховець
30 серпня, 23:52
Розклад українських паралімпійців на 31 серпня – поборемося за медалі у плаванні, велоспорті і легкій атлетиці

Плавець Євген Богодайко 31 серпня побореться за медаль на Паралімпіаді-2020 / Фото: Reuters

В останній день літа на Паралімпійських іграх у Токіо українці змагатимуться в шести видах спорту. Традиційно, найбільші медальні надії пов'язуємо з виступами наших плавців. Початок фінальних запливів об 11:00.

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Насичена програма і у легкоатлетів, де є всі шанси поповнити медальний залік збірної України.

Велосипедист Єгор Дементьєв позмагається за нагороду в гонці на час з роздільним стартом.

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Вболіваємо за всіх наших спортсменів і бажаємо їм удачі в змаганнях.

Розклад українських паралімпійців на 31 серпня.

  • 3:17. Плавання: Ілля Яременко, Максим Веракса (попередній заплив, 100 метрів вільним стилем, клас S12).
  • 3:24. Плавання: Ярина Матло (попередній заплив, 100 метрів вільним стилем, клас S12).
  • 3:28. Плавання: Василь Крайник (попередній заплив, комплексне плавання на 200 метрів, клас SM14).
  • 3:30. Кульова стрільба: Ірина Ляху (кваліфікація, 10 метрів, пневматичний пістолет, клас SH1).
  • 3:56. Плавання: Юрій Дворський (попередній заплив, 50 метрів брасом, клас SB2).
  • 4:00. Настільний теніс: Україна – Італія (Лев Кац, Іван Май; 1/16 фіналу, клас 9-10).
  • 4:07. Плавання: Ольга Свідерська, Марина Вербова (попередній заплив, 50 метрів брасом, клас SB3).
  • 4:16. Плавання: Євген Богодайко (попередній заплив, 50 метрів вільним стилем, клас S7).
  • 4:19. Плавання: Андрій Трусов (попередній заплив, 50 метрів вільним стилем, клас S7).
  • 4:26. Плавання: Єлизавета Мерешко (попередній заплив, 100 метрів вільним стилем, клас S7).
  • 4:33. Плавання Максим Кріпак (попередній заплив, 100 метрів батерфляєм, клас S10).
  • 4:38. Легка атлетика: біг на 100 метрів. Лейла Аджаметова (попередній забіг, клас Т13).
  • 5:36. Легка атлетика: біг на 400 метрів. Оксана Ботурчук (клас Т12). Фінал.
  • 6:00. Кульова стрільба: Олексій Денисюк (кваліфікація, 10 метрів, пневматичний пістолет, КЛС SH1).
  • 7:47. Велоспорт: Єгор Дементьєв (гонка з роздільним стартом, клас C5). Фінал.
  • 11:00. Голбол: Україна – США (Віталій Гапоненко, Родіон Жигаліної, Василь Олійник, Антон Стрельчик, Олександр Топорков, Євген Циганенко; чвертьфінал)
  • З 11:00 Фінали у плаванні.
  • 13:05. Легка атлетика: штовхання ядра. Максим Коваль, Олександр Яровий (клас F20). Фінал.
  • 13:30. Настільний теніс: Чехія – Україна (Василь Петрунів, Олександр Єзик; клас 3).
  • 4:38. Легка атлетика: біг на 400 метрів. Юлія Шуляр (клас Т20). Фінал.1
  • 15:45. Легка атлетика: біг на 400 метрів. Аліна Терех, Наталія Кобзар (клас Т37). Фінал.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020

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