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Украина --
Франция --
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Ингулец --
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Медальные надежды Украины в седьмой день Паралимпиады-2020 в Токио

Сергей Шаховец
30 августа, 23:52
Расписание украинских паралимпийцев на 31 августа – поборемся за медали в плавании, велоспорте и легкой атлетике

Пловец Евгений Богодайко 31 августа поборется за медаль на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В последний день лета на Паралимпийских играх в Токио украинцы будут соревноваться в шести видах спорта. Традиционно, самые большие медальные надежды связываем с выступлениями наших пловцов. Начало финальных заплывов в 11:00.

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Насыщенная программа и у легкоатлетов, где есть все шансы пополнить медальный зачет сборной Украины.

Велосипедист Егор Дементьев посоревнуется за награду в гонке на время с раздельным стартом.

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Болеем за всех наших спортсменов и желаем им удачи в соревнованиях.

Расписание украинских паралимпийцев на 31 августа.

  • 3:17. Плавание: Илья Яременко, Максим Веракса (предварительный заплыв, 100 метров вольным стилем, класс S12).
  • 3:24. Плавание: Ярина Матло (предварительный заплыв, 100 метров вольным стилем, класс S12).
  • 3:28. Плавание: Василий Крайник (предварительный заплыв, комплексное плавание на 200 метров, класс SM14).
  • 3:30. Пулевая стрельба: Ирина Ляху (квалификация, 10 метров, пневматический пистолет, класс SH1).
  • 3:56. Плавание: Юрий Дворский (предварительный заплыв, 50 метров брассом, класс SB2).
  • 4:00. Настольный теннис: Украина – Италия (Лев Кац, Иван Май; 1/16 финала, класс 9-10).
  • 4:07. Плавание: Ольга Свидерская, Марина Вербовая (предварительный заплыв, 50 метров брассом, класс SB3).
  • 4:16. Плавание: Евгений Богодайко (предварительный заплыв, 50 метров вольным стилем, класс S7).
  • 4:19. Плавание: Андрей Трусов (предварительный заплыв, 50 метров вольным стилем, класс S7).
  • 4:26. Плавание: Елизавета Мерешко (предварительный заплыв, 100 метров вольным стилем, класс S7).
  • 4:33. Плавание Максим Крипак (предварительный заплыв, 100 метров баттерфляем, класс S10).
  • 4:38. Легкая атлетика: бег на 100 метров. Лейла Аджаметова (предварительный забег, класс Т13).
  • 5:36. Легкая атлетика: бег на 400 метров. Оксана Ботурчук (класс Т12). Финал.
  • 6:00. Пулевая стрельба: Алексей Денисюк (квалификация, 10 метров, пневматический пистолет, КЛС SH1).
  • 7:47. Велоспорт: Егор Дементьев (гонка с раздельным стартом, класс C5). Финал.
  • 11:00. Голбол: Украина – США (Виталий Гапоненко, Родион Жигалиной, Василий Олейник, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко; четвертьфинал)
  • C 11:00 Финалы в плавании.
  • 13:05. Легкая атлетика: толкание ядра. Максим Коваль, Александр Яровой (класс F20). Финал.
  • 13:30. Настольный теннис: Чехия – Украина (Василий Петрунив, Александр Езык; класс 3).
  • 4:38. Легкая атлетика: бег на 400 метров. Юлия Шуляр (класс Т20). Финал.1
  • 15:45. Легкая атлетика: бег на 400 метров. Алина Терех, Наталья Кобзарь (класс Т37). Финал.

Смотрите Медальный зачет Паралимпийских игр 2020

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