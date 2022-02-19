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Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Дайте нам медалі! Новий суд на фініші Олімпіади

Андрій Трофімов
19 лютого, 17:34
Американські спортсмени вимагають вручити їм срібні медалі командного турніру фігуристів Ігор-2022 до завершення Олімпіади у Пекіні

Американці хочуть отримати срібло до закриття Ігор / Фото: Reuters

З такою апеляцією на рішення МОК про скасування медальної церемонії до Спортивного арбітражного суду звернулися фігуристи збірної США – Еван Бейтс, Карен Чен, Нетан Чен, Медісон Чок, Захарі Доног'ю, Брендон Фрейзер, Медісон Габбелл, Алекса Кнірім та Вінс Чжоу.

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"Ми цілком підтримуємо наших спортсменів – вони повинні отримати заслужене. Медальна церемонія безпосередньо на Олімпіаді – те, що неможливо повторити деінде. Тому їм мають вручити медалі в самому Пекіні на очах усього світу", – наводить заяву Федерації фігурного катання США insidethegames.

Очікується, що Спортивний арбітражний суд винесе рішення щодо апеляції американців у найближчі години, щоб у разі її задоволення вони могли отримати своє "срібло" до недільної церемонії закриття Ігор-2022.

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Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет скасував церемонію нагородження у командному турнірі фігуристів після того, як стало відомо про позитивну допінг-пробу 15-річної Каміли Валієвої.

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Із Валієвою у складі РОК виграв золото командного турніру фігуристів, США завоювали срібло, Японія – бронзу, четвертою стала Канада.

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Якщо вже після Ігор РОК позбавлять золота за допінг Валієвої, п'єдестал командного турніру фігуристів буде таким: США, Японія, Канада.

Додамо, що Валієва вже повернулася з Пекіна до Москви.