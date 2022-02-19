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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
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Медали на бочку! Новый суд на финише Олимпиады

Андрей Трофимов
19 февраля, 17:34
Американские спортсмены потребовали вручить им серебряные медали командного турнира фигуристов Игр-2022 до завершения Олимпиады в Пекине

Американцы хотят получить серебро до закрытия Игр / Фото: Reuters

С такой апелляцией на решение МОК об отмене медальной церемонии в Спортивный арбитражный суд обратились фигуристы сборной США – Эван Бейтс, Карен Чен, Нэтан Чен, Мэдисон Чок, Захари Донохью, Брендон Фрэйзер, Мэдисон Хаббелл, Алекса Книрим и Винсент Чжоу.

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"Мы полностью поддерживаем наших спортсменов – они должны получить заслуженное. Медальная церемония непосредственно на Олимпиаде – то, что невозможно повторить где-нибудь еще. Поэтому им должны вручить медали в самом Пекине на глазах у всего мира", – приводит заявление Федерации фигурного катания США insidethegames.

Ожидается, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по апелляции американцев в ближайшие часы, чтобы, в случае ее удовлетворения, они могли получить свое "серебро" до воскресной церемонии закрытия Игр-2022.

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Напомним, Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения в командном турнире фигуристов после того, как стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней Камилы Валиевой.

Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

С Валиевой в составе РОК выиграл золото командного турнира фигуристов, США завоевали серебро, Япония – бронзу, четвертой стала Канада.

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Если уже после Игр РОК лишат золота за допинг Валиевой, пьедестал командного турнира фигуристов будет таким: США, Япония, Канада.

Добавим, что сама Валиева уже вернулась из Пекина в Москву.