Медалей більше не буде: Україна провалила чоловічий масстарт

Підручний залишає Пекін без медалей / Фото: Reuters
Українські біатлоністи у п'ятницю, 18 лютого, провалили останню гонку Олімпіади-2022 у Пекіні – масстарт.
З жахливою стрільбою Дмитро Підручний став лише 24-м, а Артем Прима – 28-м. Кожен із них припустився по сім хиб.
Виграв же норвежець Йоганнес Тіннес Бо.
Дмитро Підручний / Фото: Reuters
Артем Прима / Фото: Getty Images
Раніше Юлія Джима, впавши в жіночому масстарті, посіла сьоме місце.
Джима упала і залишилась без медалі / Фото: Колаж: Сьогодні
Це були останні шанси України на золото Пекіна-2022.
Зимові Ігри у Китаї триватимуть до 20 лютого, але вже зрозуміло, що вони завершаться для України лише з однією медаллю – сріблом, здобутим Олександром Абраменком у фристайлі.
Більше нагород у нас не буде.
Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters