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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медалей більше не буде: Україна провалила чоловічий масстарт

Олег Люлька
18 лютого, 11:43
Наші претенденти на п'єдестал Ігор-2022 Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували у третьому десятку біатлонного масстарту

Підручний залишає Пекін без медалей / Фото: Reuters

Українські біатлоністи у п'ятницю, 18 лютого, провалили останню гонку Олімпіади-2022 у Пекіні – масстарт.

З жахливою стрільбою Дмитро Підручний став лише 24-м, а Артем Прима – 28-м. Кожен із них припустився по сім хиб.

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Виграв же норвежець Йоганнес Тіннес Бо.

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Артем Прима / Фото: Getty Images

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Раніше Юлія Джима, впавши в жіночому масстарті, посіла сьоме місце.

Джима упала і залишилась без медалі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Це були останні шанси України на золото Пекіна-2022.

Зимові Ігри у Китаї триватимуть до 20 лютого, але вже зрозуміло, що вони завершаться для України лише з однією медаллю – сріблом, здобутим Олександром Абраменком у фристайлі.

Більше нагород у нас не буде.

Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters