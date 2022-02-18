Медалей більше не буде: Україна провалила чоловічий масстарт

Підручний залишає Пекін без медалей / Фото: Reuters

Українські біатлоністи у п'ятницю, 18 лютого, провалили останню гонку Олімпіади-2022 у Пекіні – масстарт.

З жахливою стрільбою Дмитро Підручний став лише 24-м, а Артем Прима – 28-м. Кожен із них припустився по сім хиб.

Реклама

Виграв же норвежець Йоганнес Тіннес Бо.

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Артем Прима / Фото: Getty Images

Реклама

Раніше Юлія Джима, впавши в жіночому масстарті, посіла сьоме місце.

Джима упала і залишилась без медалі / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Це були останні шанси України на золото Пекіна-2022.

Зимові Ігри у Китаї триватимуть до 20 лютого, але вже зрозуміло, що вони завершаться для України лише з однією медаллю – сріблом, здобутим Олександром Абраменком у фристайлі.

Більше нагород у нас не буде.