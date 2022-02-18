17 февраля 19:45
Барселона 1
Наполи 1
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медалей больше не будет: Украина провалила мужской масс-старт

Олег Люлька
18 февраля, 11:43
Наши претенденты на пьедестал Игр-2022 Дмитрий Пидручный и Артем Прима финишировали в третьем десятке биатлонного масс-старта

Пидручный покидает Пекин без медалей / Фото: Reuters

Украинские биатлонисты в пятницу, 18 февраля, провалили последнюю гонку Олимпиады-2022 в Пекине – масс-старт.

С ужасной стрельбой Дмитрий Пидручный стал лишь 24-м, а Артем Прима – 28-м. Каждый из них допустил по семь промахов.

Реклама

Выиграл норвежец Йоханнес Тиннес Бе.

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Артем Прима / Фото: Getty Images

Реклама

Ранее Юлия Джима, упав в женском масс-старте, заняла седьмое место.

Джима упала и осталась без медали / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Это были последние шансы Украины на золото Пекина-2022.

Зимние Игры в Китае продлятся до 20 февраля, но уже понятно, что они завершатся для Украины лишь с одной медалью – серебром, добытым Александром Абраменко во фристайле.

Больше наград у нас не будет.

Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters