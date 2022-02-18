Медалей больше не будет: Украина провалила мужской масс-старт

Пидручный покидает Пекин без медалей / Фото: Reuters
Украинские биатлонисты в пятницу, 18 февраля, провалили последнюю гонку Олимпиады-2022 в Пекине – масс-старт.
С ужасной стрельбой Дмитрий Пидручный стал лишь 24-м, а Артем Прима – 28-м. Каждый из них допустил по семь промахов.
Выиграл норвежец Йоханнес Тиннес Бе.
Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters
Артем Прима / Фото: Getty Images
Ранее Юлия Джима, упав в женском масс-старте, заняла седьмое место.
Джима упала и осталась без медали / Фото: Коллаж: Сегодня
Это были последние шансы Украины на золото Пекина-2022.
Зимние Игры в Китае продлятся до 20 февраля, но уже понятно, что они завершатся для Украины лишь с одной медалью – серебром, добытым Александром Абраменко во фристайле.
Больше наград у нас не будет.
Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters