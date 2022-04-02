Мрія стане реальністю. 13-річний поранений хлопчик поїде до Манчестер Сіті

Андрій Павелко с колегами відвідали у Запоріжжі поранених дітей / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Збірна України з футболу, на яку ще чекають стикові матчі за вихід на чемпіонат світу, дізналася можливих суперників у Катарі.

Президент УАФ Андрій Павелко на жеребкуванні ЧС-2022, як і на конгресі ФІФА, був відсутній. Для Української асоціації футболу зараз найважливіше завдання – гуманітарна допомога регіонам, які найбільше постраждали від війни, і де знаходяться біженці з окупованих територій.

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Керівництво УАФ відвідало постраждалих дітей / Фото: УАФ

Андрій Павелко став донором / Фото: УАФ

Разом із колегами в рамках робочого візиту УАФ до Запоріжжя, Андрій Павелко відвідав поранених юних українців у Запорізькій обласній дитячій клінічній лікарні. Подарунки дітям та допомогу лікарні дали невелику частину позитиву постраждалим від військової агресії російської армії.

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/ Фото: УАФ

Андрій Павелко поспілкувався з 13-річним Іваном із Маріуполя, який сильно постраждав від ворожого обстрілу. Хлопчик є затятим уболівальником національної збірної України та англійського клубу Манчестер Сіті, за який виступає один із лідерів синьо-жовтих Олександр Зінченко. Президент УАФ організував для важкопораненого Івана відеозв'язок із кумиром, який пообіцяв звозити хлопця на базу Манчестер Сіті, запросити на матч команди та подарувати клубні футболки. Історія самої дитини це справжнє пекло:

"Кулі прошили йому скрізь голову і груди, тяжка травма, сім відкритих переломів… хлопчик втратив ноги. Коли його привезли до лікарні, його тиск був 40 на 0. Іван дивом вижив і продовжує боротися. Із Запоріжжя його перевозять для лікування до Німеччини. Для Олександра Зінченко Іван, з його силою волі та жагою до боротьби за життя, став справжнім кумиром" – розповів Андрій Павелко.

УАФ також зараз розробляє оптимальний план підготовки національної збірної до матчу із Шотландією, у рамках стикових поєдинків за вихід на ЧС-2022. Інші збірні, які вже кваліфікувалися, впізнали своїх суперників у Катарі .