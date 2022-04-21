Майк Тайсон побив чоловіка у літаку (відео)

Тайсон влаштував бійку у літаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний американський боксер Майк Тайсон знову вляпався у неприємну історію. Дивіться ТОП-10 скандалів Тайсона.

Цього разу колишній абсолютний чемпіон світу з боксу побив чоловіка у літаку. Тайсон мав вилетіти з аеропорту Сан-Франциско до Флориди.

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Побачивши в салоні популярного боксера, багато пасажирів стали з ним фотографуватися. Майк нікому не відмовляв.

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Проте чоловік, який сидів за боксером, був дуже нав'язливим і намагався поговорити із легендарним спортсменом. Тайсон порадив хлопцеві заспокоїтися. Спалахнула словесна суперечка, і Майк зірвався. До крові розбив обличчя чоловікові. Після чого залишив літак.

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Потерпілому було надано медичну допомогу, після чого він звернувся до поліції.