Матчам Україна – Росія бути! Чиновники здалися

Прометей вийшов у групу ЛЧ. Фото prometeyvc.com
Через окупацію Криму та війну на Донбасі у спортивному світі, де це можливо, намагаються уникати протистоянь українських та російських атлетів.
УЄФА вже відрапортувала, що футбольні збірні України та Росії не зможуть зустрітися у стикових матчах ЧС-2022.
Але Європейська конфедерація волейболу заплющила очі на російсько-український конфлікт. При жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів наш Прометей (Дніпропетровська область) та калінінградський Локомотив потрапили в одну групу.
Проте матчів в Україні та Росії не буде. Їх перенесли на нейтральні майданчики.
23 листопада суперники зустрінуться у Мінську, а на початку лютого – у Стамбулі.
Нагадаємо, що у групі А також зіграють німецький Дрезднер та польський Жешув.