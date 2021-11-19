19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
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Матчам Україна – Росія бути! Чиновники здалися

Андрій Трофімов
19 листопада, 09:09
Стало відомо, де зіграють Прометей та Локомотив на груповому етапі жіночої волейбольної Ліги чемпіонів

Прометей вийшов у групу ЛЧ. Фото prometeyvc.com

Через окупацію Криму та війну на Донбасі у спортивному світі, де це можливо, намагаються уникати протистоянь українських та російських атлетів.

УЄФА вже відрапортувала, що футбольні збірні України та Росії не зможуть зустрітися у стикових матчах ЧС-2022.

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Але Європейська конфедерація волейболу заплющила очі на російсько-український конфлікт. При жеребкуванні групового етапу Ліги чемпіонів наш Прометей (Дніпропетровська область) та калінінградський Локомотив потрапили в одну групу.

Проте матчів в Україні та Росії не буде. Їх перенесли на нейтральні майданчики.

23 листопада суперники зустрінуться у Мінську, а на початку лютого – у Стамбулі.

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Нагадаємо, що у групі А також зіграють німецький Дрезднер та польський Жешув.