19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
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Матчам Украина – Россия быть! Чиновники сдались

Андрей Трофимов
19 ноября, 09:09
Стало известно, где сыграют Прометей и Локомотив на групповом этапе женской волейбольной Лиги чемпионов

Прометей вышел в группу ЛЧ. Фото prometeyvc.com

Из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе в спортивном мире, где это возможно, стараются избегать противостояний украинских и российских атлетов.

УЕФА уже отрапортовала, что футбольные сборные Украины и России не смогут встретиться в стыковых матчах ЧМ-2022.

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Но Европейская конфедерация волейбола закрыла глаза на российско-украинский конфликт. При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов наш Прометей (Днепропетровская область) и калининградский Локомотив попали в одну группу.

Однако матчей в Украине и России не будет. Их перенесли на нейтральные площадки.

23 ноября соперники встретятся в Минске, а в начале февраля – в Стамбуле.

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Напомним, что в группе А также сыграют немецкий Дрезднер и польский Жешув.