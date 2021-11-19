Матчам Украина – Россия быть! Чиновники сдались

Прометей вышел в группу ЛЧ. Фото prometeyvc.com

Из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе в спортивном мире, где это возможно, стараются избегать противостояний украинских и российских атлетов.

УЕФА уже отрапортовала, что футбольные сборные Украины и России не смогут встретиться в стыковых матчах ЧМ-2022.

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Но Европейская конфедерация волейбола закрыла глаза на российско-украинский конфликт. При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов наш Прометей (Днепропетровская область) и калининградский Локомотив попали в одну группу.

Однако матчей в Украине и России не будет. Их перенесли на нейтральные площадки.

23 ноября соперники встретятся в Минске, а в начале февраля – в Стамбуле.

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Напомним, что в группе А также сыграют немецкий Дрезднер и польский Жешув.