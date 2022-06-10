Матч із Вірменією стане останнім для легенди збірної України

Андрій Пятов / Фото: Reuters

У суботу, 11 червня, збірна України зіграє матч Ліги націй проти збірної Вірменії. Цей поєдинок стане останнім для Андрія Пятова у футболці головної команди країни.

Про це легендарний воротар повідомив у Instagram. Пятов опублікував свою фотографію, де він зовсім молодий у формі збірної України.

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"Цей хлопчина ще не здогадується, що останній матч за національну збірну він проведе 11 червня 2022 року", – з ностальгією написав Пятов.

Андрій Пятов дебютував у національній команді у 2007 році, але входив до її складу ще у 2006 році і потрапив у заявку на ЧС-2006. Також воротар був основним воротарем збірної на Євро-2012, Євро-2016 та у заявці Євро-2020.

Загалом у футболці національної команди Пятов провів 101 матч. Він посідає третє місце у списку гвардійців збірної. У цих поєдинках він пропустив 83 м'ячі. На рахунку Андрія найтриваліша серія в історії збірної – він не пропускав упродовж 752 хвилин.

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Андрій Ярмоленко і Андрій Пятов / Фото: Reuters

Раніше Андрій Пятов уже залишав збірну України після Євро-2020. Але у відбірному турнірі на ЧС-2022 допоміг команді Петракова, коли виникла ситуація із травмами основних голкіперів.