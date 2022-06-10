10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Матч с Арменией станет последним для легенды сборной Украины

Сергей Шаховец
10 июня, 22:47
Прославленный вратарь Андрей Пятов принял решение завершить свои выступления в составе национальной команды Украины

Андрей Пятов / Фото: Reuters

В субботу, 11 июня, сборная Украины сыграет матч Лиги наций против сборной Армении. Этот поединок станет последним для Андрея Пятова в футболке главной команды страны.

Об этом легендарный вратарь сообщил в Instagram. Пятов опубликовал свою фотографию, где он совсем юный в форме сборной Украины.

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"Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года", – с ностальгией написал Пятов.

Андрей Пятов дебютировал в национальной команде в 2007 году, но входил в состав команды еще в 2006 году и попал в заявку на ЧМ-2006. Также вратарь являлся основным вратарем сборной на Евро-2012, Евро-2016, а также в заявке Евро-2020.

Всего в футболке национальной сборной Пятов провел 101 матч. Он занимает четвертое место в списке гвардейцев сборной. В этих поединках он пропустил 83 мяча. На счету Андрея самая продолжительная серия в истории сборной – он не пропускал на протяжении 752 минуты.

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Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов / Фото: Reuters

Ранее Андрей Пятов уже покидал сборную Украины после Евро-2020. Но в отборочном турнире на ЧМ-2022 выручил команду Петракова, когда возникла ситуация с травмами основных голкиперов.