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Матч Ліги чемпіонів перенесли через українську команду

Любомир Луканюк
31 січня, 18:48
Дев'ять гравців та три тренери БК Прометей склали позитивний тест на коронавірус, зустріч з румунами перенесли на березень

Прометей успішно виступає в Лізі чемпіонів. Фото prometeybc.com

Поєдинок другого групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів між українським клубом Прометей та румунським Клуж-Напока перенесено.

Зустріч мала відбутися вже завтра, 1 лютого, у Запоріжжі. Але втрутилася пандемія COVID-19.

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9 гравців та 3 тренери БК Прометей отримали позитивні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Новою датою проведення матчу стане 3 березня. Зустріч Ліги чемпіонів відбудеться у Києві.

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