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Матч Лиги чемпионов перенесли из-за украинской команды

Любомир Луканюк
31 января, 18:48
Девять игроков и три тренера БК Прометей сдали положительный тест на коронавирус, встречу с румынами перенесли на март

Прометей успешно выступает в Лиге чемпионов. Фото prometeybc.com

Поединок второго группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов между украинским клубом Прометей и румынским Клуж-Напока перенесен.

Встреча должна была состояться уже завтра, 1 февраля, в Запорожье. Но вмешалась пандемия COVID-19.

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9 игроков и 3 тренера БК Прометей получили положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Новой датой проведения матча станет 3 марта. Встреча Лиги чемпионов состоится в Киеве.

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