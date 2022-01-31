Матч Лиги чемпионов перенесли из-за украинской команды

Прометей успешно выступает в Лиге чемпионов. Фото prometeybc.com

Поединок второго группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов между украинским клубом Прометей и румынским Клуж-Напока перенесен.

Встреча должна была состояться уже завтра, 1 февраля, в Запорожье. Но вмешалась пандемия COVID-19.

Реклама

Читайте также: Вы точно пользовались этим изобретением. Как учитель с помощью корзины для фруктов изменил мир

9 игроков и 3 тренера БК Прометей получили положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Новой датой проведения матча станет 3 марта. Встреча Лиги чемпионов состоится в Киеве.

Реклама

Ранее мы писали, что спустя два года после ужасной авиакатастрофы в городе Калабасас установили памятник 5-кратному чемпиону НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне.