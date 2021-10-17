17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Матч Барселона – Динамо отримав високий статус ризику від МВС Іспанії

Олександр Трикіша
17 жовтня, 13:36
Матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Барселоною і Динамо в Іспанії оголошений поєдинком з дуже великою зоною ризику. Такий статус матчу дали в МВС Іспанії

Динамо і Барселона зіграють у Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Albert Gea

Зустріч пройде 20 жовтня в Барселоні на стадіоні "Камп Ноу". Раніше ми писали, що перед матчем з киянами Барселона зняла обмеження для глядачів.

Держкомісія по боротьбі з насильством, расизмом, ксенофобією і нетерпимістю в спорті порахувала, що в поєдинку Барселона – Динамо висока ймовірність прояву расизму і ксенофобії, повідомляється на сайті interior.gob.es.

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Такий же статус отримав поєдинок Атлетіко – Ліверпуль, який відбудеться в Мадриді вдень раніше.

Після двох турів Динамо має в своєму активі один бал, а Барселона ще не набирала очки в Лізі чемпіонів. Більш того, перші два матчі каталонці програли із загальною різницею голів 0:6. Також в групі виступають Бенфіка і Баварія.

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