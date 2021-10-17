17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Матч Барселона – Динамо получил высокий статус риска от МВД Испании

Александр Трикиша
17 октября, 13:36
Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и Динамо в Испании объявлен поединком с очень большой зоной риска. Такой статус матча дали в МВД Испании

Динамо и Барселона сыграют в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Albert Gea

Встреча пройдет 20 октября в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Ранее мы писали, что перед матчем с киевлянами Барселона сняла ограничения для зрителей.

Госкомиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте посчитала, что в поединке Барселона – Динамо высока вероятность проявления расизма и ксенофобии, сообщается на сайте interior.gob.es.

Реклама

Такой же статус получил поединок Атлетико – Ливерпуль, который состоится в Мадриде днем ранее.

После двух туров Динамо имеет в своем активе один балл, а Барселона еще не набирала очки в Лиге чемпионов. Более того, первые два матча каталонцы проиграли с общей разницей голов 0:6. Также в группе выступают Бенфика и Бавария.

Реклама

Реклама