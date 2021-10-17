Матч Барселона – Динамо получил высокий статус риска от МВД Испании

Динамо и Барселона сыграют в Лиге чемпионов. Фото: REUTERS/Albert Gea

Встреча пройдет 20 октября в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Ранее мы писали, что перед матчем с киевлянами Барселона сняла ограничения для зрителей.

Госкомиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте посчитала, что в поединке Барселона – Динамо высока вероятность проявления расизма и ксенофобии, сообщается на сайте interior.gob.es.

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Такой же статус получил поединок Атлетико – Ливерпуль, который состоится в Мадриде днем ранее.

После двух туров Динамо имеет в своем активе один балл, а Барселона еще не набирала очки в Лиге чемпионов. Более того, первые два матча каталонцы проиграли с общей разницей голов 0:6. Также в группе выступают Бенфика и Бавария.