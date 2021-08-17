17 серпня 22:00
Монако --
Шахтар --
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Масова бійка футболістів: затримали понад 30 людей

Андрій Трофімов
17 серпня, 12:06
Спорт по-російськи – турнір дворових команд з футболу перетворився на арену для боїв без правил

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Twitter

Масова бійка спалахнула під час футбольних змагань аматорських команд у Москві. Усе почалося зі звичайного фолу одного з гравців, а потім в хід пішли кулаки.

Як повідомляє канал Мутко проти, на московське "копа де Азія" викликали поліцію.

На місце виїхали два екіпажі поліції. Потім довелося викликати підкріплення. На місце відправили ще дев'ять екіпажів і один автобус.

Як наслідок, затримали і доставили у відділок 34 футболісти.

Реклама

Читайте також: Український гравець принципово відмовився від переїзду в Росію – за нього пропонували солідну суму

Раніше ми писали про бійку в чемпіонаті Туреччини. Бразильський захисник Галатасарая Маркао, якого сватали в київське Динамо, під час матчу накинувся на свого ж одноклубника Актюркоглу.

Реклама