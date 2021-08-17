Масова бійка футболістів: затримали понад 30 людей

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Twitter

Масова бійка спалахнула під час футбольних змагань аматорських команд у Москві. Усе почалося зі звичайного фолу одного з гравців, а потім в хід пішли кулаки.

Як повідомляє канал Мутко проти, на московське "копа де Азія" викликали поліцію.

На місце виїхали два екіпажі поліції. Потім довелося викликати підкріплення. На місце відправили ще дев'ять екіпажів і один автобус.

Як наслідок, затримали і доставили у відділок 34 футболісти.

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Раніше ми писали про бійку в чемпіонаті Туреччини. Бразильський захисник Галатасарая Маркао, якого сватали в київське Динамо, під час матчу накинувся на свого ж одноклубника Актюркоглу.