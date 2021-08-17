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Массовая драка футболистов: задержали более 30 человек

Андрей Трофимов
17 августа, 12:06
Спорт по-российски – турнир дворовых команд по футболу превратился в арену для боев без правил

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Twitter

Массовая драка вспыхнула во время футбольных соревнований любительских команд в Москве. Все началось с обычного фола одного из игроков, а затем в ход пошли кулаки.

Как сообщает канал Мутко против, на московское "копа де Азия" вызвали полицию.

На место выехали два экипажа полиции. Затем пришлось вызывать подкрепление. На место были отправлены еще девять экипажей и один автобус.

В итоге были задержаны и доставлены в отделение 34 футболиста.

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Ранее мы писали о драке в чемпионате Турции. Бразильский защитник Галатасарая Маркао, которого сватали в киевское Динамо, во время матча набросился на своего же одноклубника Актюркоглу.

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