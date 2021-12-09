Масова бійня в російському хокеї: діти влаштували махач на очах у батьків

Суворий російський хокей - дитячі команди влаштували бійку у матчі / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час зустрічі двох російських команд Волгар та Комета 12-річні гравці почали з'ясовувати стосунки після вкидання шайби.

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Словесна суперечка швидко переросла у масову бійку на льоду, де свої тумаки отримали і арбітри зустрічі.

Судді спочатку намагалися розборонити юних хокеїстів, але потім припинили цю безнадійну справу і спостерігали бійку зі сторони.

З обох боків у бійці взяли участь 24 хокеїсти двох команд.

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