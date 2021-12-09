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Массовая бойня в российском хоккее: дети устроили махач на глазах у родителей

Сергей Шаховец
9 декабря, 19:14
В матче двух детских команд на первенство Приволжского федерального округа произошла массовая драка

Суровый российский хоккей - детские команды устроили драку в матче / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время встречи двух российских команд Волгарь и Комета 12-летние игроки начали выяснять отношения после вбрасывания шайбы.

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Словесная перепалка быстро переросла в массовую потасовку на льду, где свои тумаки получили и арбитры встречи.

Судьи вначале пытались разнять юных хоккеистов, но затем прекратили эту безнадежную затею и наблюдали драку со стороны.

С обеих сторон в потасовке поучаствовали 24 хоккеиста двух команд.

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Ранее мы сообщали, как радикальные фанаты киевского Динамо шумно попрощались с еврокубковым сезоном, подравшись с ультрас Бенфики в Португалии.