Марлос розім'явся перед Інтером: Шахтар впевнено б'є Верес завдяки феєрії хавбека

Марлос зіграв вирішальну роль у перемозі над Вересом / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні в чемпіонаті України повинні пройти три поєдинки 9-го туру. У першій грі дня Олександрія здолала Маріуполь, а о 17:00 на поле НСК "Олімпійський" вийшли Шахтар та Верес.

Роберто Де Дзербі вирішив вдатися до ротації напередодні важливого поєдинку в Лізі чемпіонів проти Інтера. Весь захист склали резервісти (Конопля, Кривцов, Вітао, Корнієнко), тоді як в атаці з перших хвилин вийшли Сікан та Бондаренко.

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У першому таймі гості запропонували непогану контргру донеччанам, проте забити зуміли у свої ворота. Відзначився Мірошник, який не кращим чином підставився під простріл Марлоса і направив м'яч в сітку своїх воріт.

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Втім, до середини тайму Верес вирівняв гру і зумів зрівняти рахунок. Відмінний слалом вдався Геннадію Пасічу, який на дриблінгу пройшов декількох гравців Шахтаря і вистрілив здалеку. М'яч влучив точно в нижній кут воріт Пятова.

Після перерви Верес вирішив зіграти надійніше у своїх ворота, проте Шахтар дотиснув новачка УПЛ на класі. На початку другого тайму Марлос "розумним" пасом вивів Тете сам на сам з Когутом. Бразилець без проблем реалізував свій момент.

А в кінцівці зустрічі донеччани отримали пенальті за фол в чужому майданчику на Коноплі. Марлос влучно пробив з "точки" і оформив 1+2 за системою гол+пас в даному поєдинку.

Жирну крапку в матчі поставив Траоре, який вийшов на заміну. Буркінієць знайшов вільну зону та успішно замкнув простріл Мудрика, на якого вже вибіг воротар Вереса.

Як підсумок, Шахтар набирає три бали та наздоганяє в таблиці Динамо. Однак кияни свій матч проведуть сьогодні ввечері у Львові. Онлайн-трансляція матчу Рух – Динамо доступна на нашому сайті.

Шахтар – Верес 4:1

Голи: Мірошник, 22 (аг), Тете, 55, Марлос, 79 (пен.), Траоре, 86 – Г. Пасіч, 30

Шахтар: Пятов – Конопля, Вітао (Бондар, 84), Кривцов, Корнієнко (Ісмаїлі, 71) – Маркос Антоніо, Бондаренко (Майкон, 63) – Соломон (Мудрик, 71), Марлос, Тете – Сікан (Траоре, 63).

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Кльоц, Кучеров (Полюлях, 83) – Є. Пасіч (Дахновський, 75), Панасенко (Гегедош, 70), Г. Пасіч (Тимофієнко, 83) – Шестаков (Гечев, 75).

Попередження: Кривцов – Кучеров, Панасенко, Дахновський.

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